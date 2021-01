HRVATSKA ULAZI U VRHUNAC HLADNOG VALA: Ovo su preporuke kako sačuvati zdravlje pri niskim temperaturama

Hrvatska ulazi u vrhunac hladnog vala koji je zahvatio čitavu Europu.

Danas je najhladnije bilo na Zavižanu s temperaturom od -11, dok su odmah za njim bile Delnice sa samo stupnjem manje. Izuzev gorja, Istra je danas bila najhladnija u zemlji.

I u nedjelju nas očekuje umjereno i pretežno oblačno, u unutrašnjosti mjestimice uz slab snijeg, češće na istoku i u gorju.

Na Jadranu će biti kiše, ponajprije na otocima, duž obale i snijega, pri čemu će oborine biti najprije na sjevernom dijelu, a uglavnom poslijepodne i u Dalmaciji.

Prema večeri smanjenje naoblake. Vjetar slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slab i umjeren jugoistočni i istočni vjetar navečer u okretanju na buru i u jačanju. Najniža temperatura zraka od -7 do -3, u gorju i niža, na obali od -3 do 2 °C. Najviša dnevna većinom od -2 do 3, na Jadranu između 3 i 7 °C.









Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je preporuke kako se ponašati za vrijeme ledenog vala.

“Pratite vremensku prognozu i upozorenja o niskim temperaturama i nepovoljnim vremenskim prilikama te izbjegavajte izlazak, osim ako to nije prijeko potrebno.

Odjenite više slojeva tople odjeće, po mogućnosti od materijala koji zadržavaju toplinu (vuna, polipropilen, svila). Vanjski dio odjeće (kaput, jakna) treba biti nepropustan za vjetar i vlagu. Glavu zaštitite kapom koja prekriva oba uha, a ruke zaštite rukavicama. Usta je dobro prekriti šalom zbog sprečavanja direktnog udisanja hladnog zraka (posebno važno za bolesnike s bolestima srca i dišnih puteva). Izuzetno je važna topla, udobna zimska obuća otporna na vlagu.









Osobama koje boluju od kroničnih bolesti, posebno kardiovaskularnog i respiratornog sustava, preporučuje se izbjegavanje izlaganju niskim temperaturama u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima.

U slučaju ledene kiše, smrzavanja ili snijega na tlu budite oprezni radi klizavih pločnika i kolnika te povećane mogućnosti padova i prijeloma kostiju.

Kod niskih temperatura treba izbjegavati teže fizičke poslove na otvorenom, kao i sve aktivnosti koje uzrokuju ubrzano disanje.

Pomognite obitelji, prijateljima i susjedima koji većinu vremena provode sami.

Nemojte zanemarivati osjećaj hladnoće i drhtavicu koji upozoravaju na potrebu utopljavanja i prekid boravka na hladnoći. U slučaju da se kod onih osoba koje duže borave na otvorenom (izletnici, planinari, alpinisti, vojnici ) pojave početni simptomi pothlađivanja ili ozeblina (trnjenje i gubitak osjeta prstiju uz blijedu kožu, ponekad i bol), treba odmah potražiti zagrijani prostor, skinuti vlažnu odjeću, pothlađenu osobu postepeno utopljavati zamatanjem u deke, ali nikako ne izlagati direktnom izvoru topline”, stoji u preporukama HZJZ-a.









Idući dani mogli bi uzrokovati probleme u prometu jer se očekuje dosta poledice na cestama.

“S obzirom na vremenske prilike, prianjanje pneumatika na podlogu je znatno otežano, produžava se zaustavni put prilikom kočenja, odnosno na takvom kolniku vrlo lako može doći od gubitka kontrole nad vozilom i slijetanja vozila s kolnika ili prelaska na dio kolnika za suprotni smjer i sudara s nadolazećim vozilima.

Jednako tako, potrebno je voditi računa i o velikim temperaturnim razlikama između dnevnih i noćnih temperatura kada je kolnik hladniji, odnosno temperaturnim razlikama u različitim regijama kroz koje vozači prolaze”, upozorava policija.

Također, upozoravaju vozače na obavezno korištenje zimske opreme na vozilima u razdoblju od 15. studenog 2020. do 15. travnja 2021. godine.