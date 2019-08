HRVATSKA SRAMOTA! Ovi trgovački lanci radnike će upregnuti na Oluju: Zapamtite njihova imena

Autor: dnevno.hr

Hrvatska u ponedjeljak obiželjava Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, no čini se kako taj blagdan vlasnicima trgovačkih lanaca koji posluju u Hrvatskoj nema nikakav značaj pa će dio njih svoje radnike i na taj dan primorati da dan provedu na radnom mjestu. Evo kako trgovački lanci rade na Oluju

Većina Konzumovih trgovina u ponedjeljak će raditi od 8:00 do 13:00, odnosno kao nedjeljom, dok one najmanje trgovine neće raditi. Kauflandovi će centri također raditi kao nedjeljom, uglavnom od 7:00 do 21:00, ovisno o poslovnici. I Lidl će u ponedjeljak raditi prema redovnom radnom vremenu, dok će Interspar raditi do 21, a Sparovi uglavnom do 14 sati. KTC na Oluju radi do 14 sati.

Arena Centar će na praznik raditi redovnim radnim vremenom. Neće raditi FINA, PBZ i javni bilježnik. City centri također rade prema redovnom radnom vremenu, odnosno cijeli dan, a isto vrijedi i za Avenue Mall koji u ponedjeljak radi do 21 sat. Point i King Cross te West Gate također će za zainteresirane biti otvoreni do 21 sat, a isto vrijedi i za ostale trgovačke centr izuzev Supernove u Slavonskom Brodu i SIsku, koji na Oluju ne rade. Pevec u ponedjeljak radi po nedjeljnom radnom vremenu, a poslovnice u Zadru i Šibeniku bit će otvorene do 16 sati. Ikea pak radi do 21 sat, isto kao i konkurentska Emmezata, dok će Lesnina u ponedjeljak biti zatvorena.