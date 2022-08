HRVATSKA SLAVI DAN POBJEDE: Milanović: ‘Oluja je bila veliki rizik, trebalo je brzo djelovati!’. Plenković u Kninu opominje: ‘Srbija ne surađuje oko ratnih zločinaca i nestalih’

Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 27. obljetnicu vojno-redarstvene operacije “Oluja”, kojom je u 84 sata oslobođeno 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja u sjevernoj Dalmaciji, Lici, Banovini i Kordunu, što je utjecalo i na završetak rata u BiH te mirnu reintegraciju Podunavlja u ustavno-pravni poredak Hrvatske. Već iduće jutro postignut je najveći uspjeh kada je oslobođen Knin, dotadašnje središte i simbol srpske pobune, a točno u podne na kninskoj tvrđavi zavijorila se 20-metarska hrvatska zastava. Akcija je ubrzo završena 7. kolovoza. Središnja svečanost održava u Kninu na stadionu NK Dinara, a državni vrh održao je prigodne govore.

11:00 Zoran Milanović drži govor





“Više puta sam se pitao zašto svake godine dolazimo na isto mjesto, a imamo isto i novo za reći, što je to jako što će nas voditi, je li to ljudski strah od zaborava koji nas sve čeka, kada umremo drugi puta, jesu li to poruke koje trebamo slati? Nije uzaludno, u mnoštvu poslovica koje je smislio narod, odjekuju pravničke: Onaj tko previše dokazuje, ne dokazuje ništa, a taj šuti, brani se šutnjom i u pravilu na kraju strada. Hrvatska se nema od čega braniti, ništa nije dobila besplatno, svjesni smo da je ova zemlja jedino nama bitna, svi drugi su promatrači, ali ne neprijatelji. U nizu tema koje bih trebao otvoriti, usredotočit ću se na dvije. položaj Hrvata u BiH, iza nas je 30 godina uzaludnih vjerovanja, ljutnje, očaja, reći da je Hrvatska jamac Daytona je potrebno, no to nije dovoljno. Ljudi koji su dali zdravlje i živote, očekivali su više. Hrvatski narod u BiH je obespravljen, vrijeđa ih se, Hrvatsku se prokazuje kao kolijevku zajedničkog zločinačkog poduhvata, to rade oni koji su od Tuđmana dobivali odlikovanja. Hrvatska se mora suprotstaviti, nismo pasivni promatrač, nismo ušli u NATO i EU da bismo bili sretni korisnici fondova, već da bismo elemente koristiti u prkos onih koji nas žele obezvrijediti. Druga tema je mogla biti Oluja i odlazak velikog broja srpskog stanovništva, toj tragediji prethodila je pohlepa beogradskih vlastodržaca, nisu htjeli pristati na plan Z4, taj plan nije bio dobar za Hrvatsku, no bili bismo ga spremni prihvatiti. No, tvrdoglavošću nije prihvaćen, tu su na djelo stupili najhrabriji od hrabrijih, Hrvatska je mogla izgledati drugačije, hrvatska vlast je bila spremna to prihvatiti. Operacija je bila veliki rizik, danas to izgleda banalno, rutinski, no HV nije imala streljiva za više od 2 tjedna borbe, trebalo je djelovati brzo, sačuvati ljude. Kada danas slušam laži da Hrvatska ima planove u BiH, nije HV omogućila Dayton, već ga bez nje ne bi bili. I danas nas se sumnjiči kao okupatore i tipove loših namjera, HV je ugrozila Banja Luku i tek tada na snagu stupa Dayton, sporazum o podjeli vlasti i moći, u kojem je ljekarničkom točnošću kao zalog mira precizno definirano koga što ide i tko na što ima pravo, to se danas obezvrjeđuje. Srbija, zemlja u kojoj narod ima preko 80 posto suglasnosti u vitalnim pitanjima vanjske politike, tamo svi misle isto. Misle li dobro? To je njihova stvar. Je li dobro da se ne priznaje Kosovo, da se stoji na strani Rusije? Ako su to odabrali, mi tu ništa ne možemo. Zadatak naše vojske je obrana naše cjelovitosti, svaki centimetar teritorija, zadatak HV-a je prije svega obrana domovine, taj zadatak sam sklon konzervativnije tumačiti, što bliže domu, Prvih pet godina nakon Oluje, utihnuli smo, kao da se pred nama pojavila gromada, Hrvatska je bila ucjenjivana, morala je ponajbolje ljude slati u Haag, Gotovina, Markač i Čermak su treptajem oka bili odvojeni od višegodišnje kazne zatvora, Hrvatska danas nije ničiji taoc, može jasnije i drskije. Mi smo na pravoj strani povijesti, zalutati nećemo, šutnjom se ne branimo”, rekao je Milanović.

10:50 Jandroković: Budućnost Hrvatske je u našim rukama

Govor je održao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. “Kruna veličanstvene pobjede bila je u kraljevskom Kninu. 27 godina kasnije moguće je objektivno osvrnuti se na razdoblje iza nas. Hrvatska je danas neusporedivo bolja i uređenija zemlja. Gledajući rusku agresiju na Ukrajinu, naša pobjeda u Domovinskom ratu postaje snažnija i važnija. Budućnost Hrvatske je u našim rukama. Ne gubimo vjeru u naše sposobnosti. Dokazali smo 1991. i 1995., dokažimo i sada. Uvažimo razlike i zajedno nastavimo razvijati Hrvatsku. Svima želim sretan Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Neka nam vječno živi naša domovina Hrvatska”, rekao je Jandroković.

10:35 Premijer Andrej Plenković drži govor

“Čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, 27. obljetnicu Oluje. Hvala što se dolaskom u drevni Zvonimirov grad uveličali svečanost u kojoj slavimo branitelje i Oluju. Mnogi branitelji su svoju budućnost žrtvovali za budućnost domovine, slobodu naroda i da Hrvatska izbori pravo na samostalnost, 900 godina nismo upravljali sudbinom, bili smo podčinjeni, sve dok u vremenu tektonskih promjena u Europi, viziju Tuđmana i hrabrost branitelja nismo ostvarili pravo na slobodu i državu. Branitelji su dali najveći doprinos, oni su kamen temeljac naše slobode i demokracije. Veličanstvena pobjeda u Oluji bila je odlučujuća, omogućila nam je i mirnu reintegraciju Podunavlja, iz rata smo izašli kao pobjednici. Oluja je omogućila mir u BiH, u Bihaću je spriječen genocid kakav se dogodio u Srebrenici. Hrvatska je jamac Daytona, za njegovo poštovanje se i danas zalažemo. Još jednom u agresiji Rusije vidimo koja je cijena slobode, dali smo potporu Ukrajini, politički, ekonomski, vojno, diplomatski, dali smo Ukrajincima utočište. Ustrajat ćemo u zaštiti prava Hrvata u BiH, nema europske BiH dok svi njeni građani, Hrvati, ne budu demokratski predstavljeni. Preduvjet za to je pravedan Izborni zakon”, rekao je i dobio pljesak.

“Za to se Hrvatska zalagala. Već šestu godinu vodimo politiku poštovanja digniteta Domovinskog rata i branitelja. Snažimo domovinsku sigurnost, nije to samo retorika, to je konkretna politika Tome Medveda, manifestirala se u donošenju jedinstvenog zakona o pravima hrvatskih branitelja, ispravili smo nepravde. Činimo sve da pronađemo oko 1800 nestalih. U ovim smo okolnostima sigurni da treba ulagati u sigurnost, rat u Europi narušio je ravnotežu. To dovodi do krhkih država, siromaštva, novih valova migracija, to nas upozorava da moramo i dalje jačati obrambene sposobnosti. U šest godina smo hrvatskog vojnika stavili u središte obrambene politike, poboljšali materijalna prava, nabavili 12 Rafalea, isporuku Black Hawk helikoptera, gradnju četiri ophodna broda, ulagat ćemo u PZO, naoružavanje borbenih oklopnih vozila Patria. U posljednje vrijeme ponovno se Hrvatsku pokušava prokazivati lažnim i jalovim optužbama o protjerivanju srpskog stanovništva 1995., poznato je da ih je vodstvo pobunjenih Srba prisilio na evakuaciju. Najavljene optužnice iz Beograda protiv hrvatskih pilota, neprihvatljive su, dolaze iz države iz koje je pokrenuta velikosrpska agresija i koja ne priznaje odgovornost. Vlada će čvrsto štitit branitelje, pilote i ne dopustiti da se u pitanje dovede obrambeni karakter Domovinskog rata. Kao pobjednica u nametnutom ratom ponosni smo što štitimo prava svih nacionalnih manjina, pa tako i srpske čiji su predstavnici u Saboru i Vladi. Srbija ne surađuje niti oko ratnih zločinaca niti pitanja nestalih. Mi ćemo raditi na dobrosusjedstvu, miru, stabilnosti i dijalogu, ali to očekujemo i od svih naših susjeda”, rekao je premijer.









10:20 Obraća se Mladen Markač: Čuvajte mir i slobodu koju smo krvlju platili

“Poštovane obitelji poginulih, nestalih branitelja, poštovani branitelji i dragovoljci, čast je i ponos govoriti u ime hrvatskih branitelja u Kninu na dan kada slavimo pobjedu. Danas se domovina zahvaljuje braniteljima, nama, koji smo prepoznali viziju neovisne domovine i spremno se odazvali, pod vodstvom Franje Tuđmana. Hvala našim obiteljima koje su bile bez nas, mnogi se s bojišta nisu vratili, za mnoge ni danas ne znamo gdje su, svi oni su u našim mislima. Drage obitelji, vi najviše trpite, to ne možemo preuzeti od vas, ali možemo dijeliti bol i čuvati sjećanje. S vama smo, ne smijemo se dopustiti da se događaji i ljudi iz Domovinskog rata zaborave, danas se klanjamo žrtvama. Dragi suborci, čast se stječe djelima, a mi smo ih pokazali u ratu. HV i policija nastale su iz hrvatskog naroda. Biti pobjednik HV-a i policije, jedne od rijetkih koja je prva iskustva stjecala u ratu je rijetkost. Branitelj je naš uzor. Specijalna policija bila je borbena špica, naša garda, braća po oružju. Svima koji su u obrani i oslobađanju domovine dali doprinos, veliko hvala. Da bismo oslikali vrijeme borbe za samostalnu Hrvatsku, moramo poznavati svoju povijest, posebno najnoviju. Naš Vukovar, Škabrnja, simboli su otpora, stradanja i žrtve. Do kraja konačne i čiste pobjede, dovele su nas besprijekorno vođene operacije od Slavonije do krajnjeg Juha. Svima koji se i dalje pitaju je li Oluja bila potrebna iz kraljevskog Knina poručujem da smo vodili pravedan rat, Oluja je legitimna operacija kojom smo oslobodili naš okupirani teritorij. Neutemeljene optužbe da organizirani zločinački poduhvat su nam nametali”.

“Čuvajte mir i slobodu koju smo krvlju platili”, poručio je mladima.









“Mi razumijemo patnju Ukrajine, jače i dublje od drugih, mnogo je nezaliječenih rana. Vrijeme je da ponovno skupimo glave i srca za dobrobit domovine i čitave Europe”, rekao je.

10:00 Čitanje povjesnice i imena poginulih i nestalih

Na stadionu NK Dinara ​čita se povjesnica VRO Oluja i imena poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.​ U trenutku čitanja imena smrtno stradalih hrvatskih branitelja u VRO Oluja, 122 kadeta HV-a i 122 kadeta policije na Kninskoj tvrđavi istupili su u postroj u spomen na 244 hrvatska branitelja, od kojih su 242 smrtno stradala i ​dva​ nestala.

09:44 Plenković i Milanović jedan kraj drugoga

Držani vrh stigao je na stadion NK Dinara, Plenković i Milanović stoje jedan kraj drugoga, no rukovanja danas nije bilo.

09:43 Crkvena zvona zazvonila u 9 sati i 43 minute

Kninska crkvena zvona zazvonila su u 9 sati i 43 minute i podsjetila da je u taj čas na današnji dan prije 27 godina Hrvatska vojska oslobodila Knin, središte i simbola srpske pobune i okupacije uz pomoć JNA.

09:40 Podizanje zastave na Tvrđavi i himna

Podnesen je prijavak Predsjedniku Republike i vrhovnom zapovjedniku, a istodobno je na Kninskoj tvrđavi krenula ceremonija podizanja hrvatske državne zastava, uz pjevanje himne koju izvodi Barbara Suhodolčan.

09:30 Državni vrh stiže na stadion

Ove su godine predviđena četiri prigodna obraćanja, a govorit će umirovljeni general pukovnik Mladen Markač, premijer Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović.

09:20 Sudionici krenuli prema stadionu

Nakon polaganja vijenaca izmoljena je molitva za sve poginule i nestale branitelje, a sudionici su potom krenuli prema stadionu NK Dinara na kojem će se održati svečani dio.

09:00 Počinje službena ceremonija

Počela je službena ceremonija, državni vrh položio je vijence kod spomenika hrvatske pobjede “Oluja 95” na Trgu Ante Starčevića. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik RH Zoran Milanović položili su vijence zajednički.

S predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem vijence su položili Željko Reiner i Branko Bačić.

Premijer Andrej Plenković položio je vijenac s ministrima Božinovićem, Banožićem i Medvedom, a uz njih je bio i Mladi jastreb.

08:30 Posljednje pripreme u tijeku, stižu političari

U tijeku su posljednje pripreme za proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu.

U Knin je stigao i Josip Đakić, saborski zastupnik HDZ-a i predsjednik HVIDR-e

08:00 Čestitka Božinovića i Miline

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te glavni ravnatelj policije Nikola Milina uputili su čestitke.

“Put ka slobodi, u samom početku samostalno, a kasnije rame uz rame s hrvatskom vojskom, krčila je i hrvatska policija, svi njeni rodovi, a posebice pripadnici Specijalne policije.

Hrvatski redarstvenici aktivno su sudjelovali u svim ratnim akcijama i operacijama tijekom Domovinskog rata, pa tako i u završnoj, virtuozno izvedenoj, vojno redarstvenoj operaciji Oluja. Istovjetnu doraslost u zaštiti sigurnosti pokazuju i danas, vješto se prilagođavajući suvremenim izazovima sigurnosti, a njihovo ratno iskustvo od neprocjenjive je važnosti za nove policijske generacije.

Ponosni na veličinu hrvatske ratne policije, danas u našim mislima posebno mjesto imaju svi redarstvenici i svi hrvatski branitelji bez kojih smo ostali te njihove obitelji koje svaki dan u tišini nose svoju bol i tugu. Zbog svih njih, zbog njihove ljubavi spram Domovine i drugog čovjeka, 5. kolovoza trajno je urezan među nama kao najslavniji datum u povijesti naše neovisne Domovine. Stoga svim hrvatskim braniteljima, pripadnicima hrvatske policije i vojske, a posebice sudionicima vojno redarstvene operacije Oluja, hrvatskom narodu i svima koji Lijepu Našu vole kao svoju domovinu, čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 27. obljetnicu VRO Oluja”, poručuju.

07:45 Policija upozorava građane: Sve se snima

Iz policije su najavili posebnu organizaciju prometa, ali i uputili apel posjetiteljima. “Napominjemo kako će za vrijeme održavanja svečanosti u gradu Kninu na pojedinim ulicama biti ograničenja u prometu kako smo prethodno najavili pa pozivamo vozače na poštivanje signalizacije i uputa službenih osoba na uspostavljenim punktovima.

Molimo da putem svojih medija uputite građane da je zabranjeno nošenje transparenata uvredljivog i neprimjerenoga sadržaja, zabranjeno je poticanje na mržnju po bilo kojoj osnovi (nacionalnoj, vjerskoj ili po drugoj osnovi) zabranjeno je i nošenje predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda i da će se, sukladno odredbama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, vršiti audio-video snimanje i fotografiranje javnog skupa”, priopćili su iz PU šibensko-kninske.

07:00 Četiri prigodna obraćanja

Ove su godine predviđena četiri prigodna obraćanja, a govorit će umirovljeni general pukovnik Mladen Markač, premijer Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović.

Na kraju svečanosti, oko 11 sati, predviđen je nastup akrobatske grupe “Krila Oluje” i prelet helikoptera Oružanih snaga RH i policije. Misno slavlje održat će se u crkvi Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta, koje će u 11,45 sati predvoditi šibenski biskup Tomislav Rogić.

Tiskano je više od 10.000 prigodnih majica, koje će dobiti svaki sudionik programa kako bi svi bili “jednoobrazni na stadionu i u protokolima”, rečeno je prigodom predstavljanja programa proslave. U organizaciji Grada Knina od 21 sat održat će se koncerti Doris Dragović i grupe Opća opasnost i vatromet.

06:50 Program obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti

Obilježavanje će i ove godine započeti budnicom ulicama Knina u ranim jutarnjim satima, čime se simbolično obilježava ulazak Hrvatske vojske u Knin tijekom “Oluje”. Nakon toga će na pomoćnom igralištu stadiona NK Dinara biti organiziran taktičko-tehnički zbor opreme i naoružanja Hrvatske vojske, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva hrvatskih branitelja, koji će građani moći razgledati od 8 do 16 sati.

Izaslanstva će polagati vijence kod spomenika hrvatske pobjede “Oluja 95” na Trgu Ante Starčevića od 9 sati. Središnja svečanost na stadionu započet će u 9,40 sati, a u isto vrijeme na Kninskoj tvrđavi predviđeno je podizanje zastave Republike Hrvatske.

Uslijedit će čitanje povjesnice o Oluji te imena poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, tijekom kojeg će 122 kadeta HV-a i 122 kadeta policije na Kninskoj tvrđavi istupiti u postroj u spomen na 244 hrvatska branitelja, od kojih su 242 smrtno stradala i dva nestala.