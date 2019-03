HRVATSKA SE PONOVO UJEDINILA: Za malenu Milu prikupljeno 8 milijuna kuna! Nema stajanja, prikuplja se i dalje!

Autor: Dnevno

Bez obzira na sumorno društvo i život u kojem živimo, Hrvati su ponovo, još jednom pokazali da je lavina dobrote jača od svake prepreke. To najbolje pokazuje humanitarna akcija za malenu Milu Rončević, koja je ponovo ‘na noge’ dignula cijelu Hrvatsku. Dobri ljudi velikog srca za liječenje djevojčice koja ima dvije godine, a koja umire od leukemije te joj je jedina nada liječenje u skupoj bolnici u Philadephiji, do sada su prikupili ogromnu svotu novca. Naime, domaći mediji prenose da je do sada prikupljeno 8 milijuna kuna, a iznos raste iz sata u sat.

Kako se doznaje, troškovi njezinog liječenja trebali bi iznositi oko 14,55 milijuna kuna.

Humanitarnoj akciji priključila se i Zaklada Nora Šitum, a za donacije je danas otvoren poseban zaštićeni račun na koji građani mogu uplaćivati novac za liječenje malene Mile.

Uplate donacija mogu se izvršiti na žiro račun humanitarne akcije u Privrednoj banci Zagreb HR2423400091511004008, SWIFT kod za uplate iz inozemstva PBZGHR2X ili na račun u Banci Kovanica Varaždin HR3641330063110002644, na ime Marin Rončević, (adresa: Hreljin 33B, 51226 Hreljin), opis plaćanja – “darovanje za zdravstvene potrebe – liječenje Mile Rončević” (model plaćanja 99).

U akciju se uključili sportaši, političke stranke te brojni građani

Humanitarnoj akciji Svi za milu do sada su se priključili brojni građani velika srca. Donaciju u iznosu od 10.000, 00 kuna jutros je uplatila i stranka Živi zid te pozvala i ostale da učine isto, a 5000,00 dolara za Milino liječenje donirao je i Dinamov nogometaš Iyayi Atiemwen, koji je na svojem Instagram profilu pozvao sve svoj pratitelje da pomognu ukoliko su u mogućnosti.

Saborski zastupnik Miro Bulj pozvao je svoje kolege zastupnike te članove Vlade da se kao predstavnici naroda uključe u ovu akciju.

“Obitelj je stavila sve što je imala da bi spasila svoje dijete. Svaki roditelj bi to učinio. No roditelji uz pomoć prijatelja i obitelji nije u mogućnosti prikupiti toliki novac. Smatram da sve političke opcije i svi zastupnici možemo dati svoj doprinos da se prikupi taj novac.”, kazao je Bulj.

Apeli za uključivanje u humanitarnu akciju stižu sa svih strana. Novac se skuplja i dalje te pozivamo sve koji su u mogućnosti da uplate i pomognu malenoj Mili! Svi za Milu!