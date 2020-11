HRVATSKA SE NE SMIJE OPET ZATVORITI! Što nam prešućuju o novoj karanteni?

Proljetos kada je Hrvatska brojala osjetno manji broj zaraženih, u javnom se prostoru uvelike progovaralo o proglašenju izvanrednog stanja uzrokovanog pandemijom koronavirusa. Tada se raspravljalo i o aktivaciji članka 17. hrvatskog Ustava, i sve to tijekom prvog vlada pandemije, kada je Vlada odbacivala takve prijedloge i zahtjeve. Bez obzira na te odbijenice, mnogi još pamte lockdown koji je uslijedio uz blagoslov Nacionalnog stožera.

Sada kada se situacija doima još dramatičnijom nego u prvom valu, vladajući i dalje odbijajuu proglasiti izvanrednu situaciju premda je u nizu europskih država posljednjih dana proglašeno izvanredno stanje koje za cilj ima uvođenje raznih mjera za zaustavljanje širenja virusa.

Kritičari smatraju kako Hrvatska koja je u prvom valu bila najbolja u Europi što se tiče suzbijanja pandemije, sada organizacijski kaska za ostatkom Unije. Slovenija je primjerice prije desetak dana proglasila izvanredno stanje te uvela policijski sat i djelomičan lockdown, a nakon toga su uslijedile i najave o zabrani napuštanja mjesta prebivališta.

Stroge mjere uvode se i u Češkoj, Španjolskoj, Francuskoj pa i Italiji. No za to vrijeme rukovodeći u Hrvatskoj kontinuirano ponavljaju kako nam takvo što nije potrebno te da se građani trebaju pridržavati mjera, iako je i laicima jasno da se Hrvatska baš kao i cijela Europa, a u konačnici i svijet, nalaze u izvanrednom stanju.

Pandemija se na svim razinama odrazila na naš stil života, ekonomiju, društvo i zdravstvo te je se već sada među stručnjacima uspoređuje s ratnim vremenima.

Da je stanje izvanredno potvrđuje se i kroz vladine pakete pomoći za spas gospodarstva i očuvanje radnih mjesta, no bez obzira na to od novog zatvaranja nema ništa. Oni koji pandemiju prate od samih začetaka smatraju kako Hrvatska na novu karantenu nije spremna jer je upitna količina rezervi hrane i lijekova koju trenutačno imamo, a osim toga tek se nedavno Vlada pod posredstvom ministra Beroša odlučila na nabavu novih 300-tinjak respiratora, što je također prema tvrdnjama upućenih pokazatelj neorganiziranosti.

Sustav puca po šavovima, zdravstvo je na klimavim nogama, liječnici zbog bezizlaznog stanja protestiraju, no prema Plenkovićevim riječima novi lockdown za sada nije opcija budući da se nastoji pronaći balans između očuvanja zdravstva i očuvanja ekonomije.

”Mi smo dužni veledrogerijama, nemamo rezerve hrane, nemamo lijekova i na novo zatvaranje definitivno nismo spremni. Pitam se kolike mi rezerve imamo i kako su se pripremali za drugi val? Značajan broj zemalja ide u novo zatvaranje, uporno se ponavlja da je lockdown zadnja opcija, ali mi zapravo nemamo te opcije jer na novo zatvaranje nismo spremni osim ako Vlada nije nabavila nove rezerve hrane i lijekova”, upozorio je u razgovoru za 7dnevno Pavle Kalinić, a na tragu njegovih riječi je i znanstvenik Đikić koji se Capaku obratio pismom:

“Poštovani gospodine Capak,

zanima me koje su vaše procjene o broju umrlih od COVID-19 do kraja studenog u Hrvatskoj – je li to 1000 ili 1300 umrlih? Vi imate puno više podataka i bit ću sretan ako na temelju vaših procjena taj broj bude manji. Moja predviđanja o 1500 umrlih do kraja studenog bazirana su na podacima prikazanima u grafovima 1 i 2.

Hrvatska, kao i svi njeni građani, gospodarstvo i obrazovanje trebaju dodatne mjere da se zaštite i da na pametniji način spriječimo širenje virusa i blokadu zdravstvenog sustava. Apeliram da od ponedjeljka uvedete dodatne učinkovite mjere (ne potpuni lockdown, ne policijski sat, ali imate cijelu listu mjera na raspolaganju) kako bi se smrtnost smanjila. Molim Vas poslušajte i molbe šest stručnih udruga od liječnika do epidemiologa koji također zahtijevaju uvođenje pravilnih mjera i brzo djelovanje. Vjerujem da ste upoznati da prema procjeni WHO-a, “sveopćim nošenjem maski i strogom kontrolom okupljanja do veljače u Europi možemo spasiti više od 261.000 života”.

Dosta pričate o brzim antigenim testovima kao nekoj novoj strategiji Hrvatske. Dozvolite mi da Vas podsjetim da sam tijekom ljeta apelirao na Vas i Vladu da uvedete više kapaciteta genetskih testiranja te nove tehnologije i brze antigene testove. Na sve to ste se oglušili. Prije par tjedana ste čak javno rekli da brzi antigeni testovi nisu dovoljno dobri za Hrvatsku. Danas govorite suprotno. Mogu prihvatiti da ste promijenili mišljenje no prema vašim najavama nisam siguran da ćete uvesti te brze testove stručno i korisno u borbi protiv covida. Primjerice koliki je predviđeni kapacitet antigenih testova koje želite kupiti? Rekli ste da je trošak 150.000 eura. To je oko 37.500 testova (po cijeni od četiri eura). Hoće li to biti dovoljno za naše potrebe ako želimo testirati oko 10.000 ili više dnevno u sadašnjoj fazi širenja virusa. To je kapacitet za manje od četiri dana.

Na kraju kao liječnik duboko vjerujem da ne mislite ono što ste nekoliko puta izrekli: ‘Epidemiološke mjere ne djeluju nego mogu donijeti čak i više štete’. Potpuno drukčije ste govorili u proljeće kada ste i osobno dokazali da epidemiološke mjera djeluju ako su donesene na vrijeme i budu podržane od građana. To je bio recept uspjeha Hrvatske u proljeće.

Isto možemo postići i danas ali samo ako se budemo oslanjali isključivo na stručne podatke i prestali zbunjivati javnost s netočnim izjavama. Danas je više nego ikada potrebna ozbiljnost i odgovornost Vlade ali i hrabrost da se donesu prave odluke u pravo vrijeme. Hrvatska, kao i njeni građani i gospodarstvo, mogu preživjeti sve mjere zatvaranja(blage, srednje i teške) ako su dobro komunicirane i pripremljene, ali ljude koji su umrli, njih smo izgubili zauvijek. Apeliram stoga na Vas kao i na predsjednika Vlade,da to držite kao prioritet u odlukama i rizicima koje preuzimate. S poštovanjem,

Ivan Đikić”