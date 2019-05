HRVATSKA PRED REVOLUCIJOM? Dobro pročitajte što je napisao i najavio zastupnik Branimir Bunjac!

Saborski zastupnik i kandidat Živog zida za nadolazeće Europarlamentarne izbore, dr. sc. Branimir Bunjac, na svojem je profili na Facebooku prije nekoliko dana objavio zanimljiv status u kojem se osvrnuo na inicijativu prikupljanja potpisa protiv financiranja političkih stranaka novcem iz državnog proračuna, koju je podržao Živi zid. U statusu, koji prenosimo u cijelosti, Bunjac je najavio svojevrsnu revoluciju pred kojom se Hrvatska nalazi.

“PREDREVOLUCIONARNO STANJE

Dok stojimo svaki dan na ulici i razgovaramo s građanima, jasno nam je da je situacija u državi uzavrela i da su ljudi na izmaku snaga. Nalazimo se na trenutak do velikoga prosvjeda koji će pomesti vladajuće strukture do temelja. HDZ spašava još jedino to što imamo nekakav mršavi rast BDP-a koji omogućava ljudima da imaju za kruh. Prvom prilikom kada proračun ponovno ode u minus, HDZ će se stropoštati u provaliju iz koje više neće biti izlaza. Dočekat ćemo spremni taj trenutak, treba još malo strpljenja. Kritična masa svakim je danom sve veća”, napisao je Bunjac u svojoj objavi.