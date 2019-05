Hrvatska ovo ne pamti! Vakula otkrio: Stiže novo drastično pogoršanje vremena

Ako ste se nakon ovog toplog i sunčanog vikenda ponadali nastavku proljetnog vremena meteorolozi ne najavljuju baš dobre vijesti i prognoze u danima koji dolaze. Zoran Vakula za HRT

u najnovijoj prognozi najavljuje novo pogoršanje vremena počevši već od nedjelje navečer, a koje će se nastaviti i kroz idući tjedan.

“Za razliku od mnogo toga drugoga što možemo birati, štoviše – i trebamo – vrijeme ne možemo! Osim da promijenimo mjesto boravka. A vjerojatno bi mnogi u Hrvatskoj poželjeli da se subotnje pretežno suho, sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme zadrži dulje razdoblje i da barem malo popravi dojam ovog relativno hladnog i kišovitog svibnja, ponegdje i rekordnog. No, ništa od toga!, upozorava Vakula.

” Potvrda prognoza još od utorka i najava nove promjene vremena su visoki koprenasti oblaci koji su tijekom subote sve češće zastirali nebo. Već od nedjelje opet diljem Hrvatske slijedi oblačnije, povremeno s kišom, koja će još češća i obilnija biti od ponedjeljka do srijede, kada će mjestimice biti i izraženijih pljuskova i grmljavine, pa i olujnih nevremena i tuče. Stoga će osim na pulskoj i splitskoj zračnoj luci, te u Komiži i Pazinu novih rekorda u svibanjskoj količini oborine biti još ponegdje. Na Jadranu će nekima probleme stvarati i često umjereno jugo, gdjekad i jako, a od četvrtka pak bura. Mnogi neće biti zadovoljni ni s novim padom temperature, znatnijim sredinom tjedna u kopnenom području, najavljuje Vakula.

” No, u nedjelju će još biti relativno toplo, gdjegdje čak i toplije nego u subotu, pri čemu će najtoplije biti u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, uz poslijepodnevnu temperaturu mjestimice i višu od 27 °C. Nižu od one koju mnogi pamte iz prošlih svibanja, ali osjetno višu nego što smo imali u prvom dijelu svibnja, kada je najviša dnevna temperatura zraka ponekad čak bila niža od prosječne najniže za te dane. Mjestimične kiše povremeno će biti u južnijim krajevima i u gorju, a u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj kiša će uglavnom izostati, zaključuje Vakula.

“U nedjelju poslijepodne će u Slavoniji, Baranji i Srijemu temperatura ponegdje dosezati i 26 °C, ali će oblaka biti više nego u subotu, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar će većinom biti slab. Jutarnja temperatura oko 12 °C.

U središnjoj Hrvatskoj uglavnom suho i djelomice sunčano, uz postupan porast naoblake. Vjetar slab. Ujutro mjestimice moguća magla, a najniža temperatura bit će od 11 do 14 °C. Najviša dnevna od 24 do 26 °C.

Na zapadu zemlje već od jutra oblačnije. U gorju je poslijepodne moguć poneki pljusak, a na sjevernom Jadranu mjestimice malo kiše, uglavnom prema kraju dana. Vjetar slab južni, a na otvorenom moru slabo i umjereno jugo te malo do umjereno valovito more. Najniža temperatura od 9 do 12 °C, na sjevernom Jadranu od 14 do 17 °C, a najviša od 20 do 24 °C.

Podjednaka onoj na sjevernom Jadranu bit će temperatura i u Dalmaciji, gdje će biti umjereno do pretežno oblačno. Poslijepodne i osobito navečer velika je vjerojatnost za mjestimičnu kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Zapuhat će umjereno do jako jugo, uz porast valovitosti mora, pogotovo na otvorenome.

I na jugu Hrvatske umjereno do znatno oblačno, u drugom dijelu dana mjestimice s kišom ili ponekim pljuskom. Puhat će slabo do umjereno jugo uz malo do umjereno valovito more. Jutarnja temperatura od 14 °C u zaobalju do 18 °C na otocima, a danju od 22 do 24 °C.