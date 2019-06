HRVATSKA O OVOME ŠUTI: Vrdoljak odlazi iz politike, ali znate li što točno ostavlja iza sebe?

Vrdoljak odlazi, afere ostaju s podsmjehom se tako na političkoj sceni komentira najava predsjednika HNS-a Ivana Vrdoljaka da se neće više kandidirati za čelnog čovjeka svoje stranke. Kako je otkrio u razgovoru za Dnevnih Nove Tv pred strankom su uoči parlamentarnih, unutarstranački izbori, a Vrdoljakov odlazak zapravo nikoga ne bi trebao iznenaditi. Naime, prema istraživanjima HNS-ov rejting je u padu, a potpora stranci ne prelazi dva posto. Kakvo je zaista stanje među liberalima otkrili su i europski izbori na kojima je Vrdoljakova stranka osvojila trivijalnih 2,60 posto glasova, pretekla ih je čak i SDSS-ova lista sa 2,66 posto glasova. ”Vrijeme je za mlade ljude koji su se pokazali izvrsnima na ovim EU izborima, imaju odlične rezultate. Uspjeli smo promovirati relativno anonimne nacionalne političare s rezultatom iz lokalnih jedinica. Hoće li to biti do kraja ove ili početkom sljedeće godine… u svakom slučaju prije sljedećih parlamentarnih izbora”, najavio je HNS-ove planove Vrdoljak u razgovoru s Mislavom Bagom, dodajući da je je dobro da što prije imaju clean start. ”On je sigurno na ovim izborima pokazao odličan rezultat. Mislim da ga je upoznao dobar dio Hrvatske koji ga dosad nije poznavao. Danas je na Predsjedništvu rekao da se spreman kandidirati. Ali moj glas je jedan glas na saboru stranke”, rekao je govoreći o Matiji Posavcu, kao svojem potencijalnom zamjeniku. No, preuzme li mlađahni župan HNS to bi moglo označiti još jednu konfuziju i povratak te stranke u SDP-ovo krilo nakon koketiranja s HDz-om, koje je protumačeno kao prevara birača. Kada govorimo o potencijalnim prevarama tada valja podsjetiti i na sve afere kojima je javnost svjedočila, kada je o Vrdoljaku riječ, radi se o pričama kojih su se nedavno dotakli novinari Provjerenog, a o kojima među ostalim godinama progovara i naš portal. Nedavno je tako šefu HNS-a počelo suđenje na zagrebačkom Općinskom kaznenom sudu. Taj sud nedavno je protiv njega potvrdio optužnicu kojom mu se na teret stavlja prijetnja Hrvoju Perhariću, članu Uprave Nuklearne elektrane Krško.

Optužnica je podignuta nakon istrage pokrenute stoga što je Perharić prijavio Vrdoljaka za prijetnju. Njih dvojica, kako se pisalo u medijima kontaktirali su jer je u tijeku bio izbor hrvatskog člana uprave u NE Krško, kojom zajednički upravljaju hrvatski HEP i slovenska Gen energija. Perharić je inače hrvatski predstavnik u Upravi NE Krško, a Vrdoljak ga je navodno namjeravao smijeniti i na njegovu poziciju dovesti Dragana Marčinka, bivšeg direktora kutinske Petrokemije koji za to, zbog pomanjkanja iskustva u sektoru nuklearne energije, nije ispunjavao zakonske uvjete. Prema navodima iz optužnice Vrdoljak se 15. studenog 2015. godine u večernjim satima čuo s Perharićem, a u tom je razgovoru tadašnji ministar inzistirao na Perharićevom podnošenju ostavke te mu je poručio da se više ne smije pojavljivati na poslu, a ukoliko to učiniti prijavit će ga Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu vanjskih poslova i USKOK-u.

Prema optužnici, Vrdoljak mu je pripomenuo da će tražiti ispis njegovih telefonskih razgovora i pregled kompletne imovine te će mu zabraniti ulazak u Sloveniju, a u opužnici se navodi i navodni citat Vrdoljaka: “Zagorčat ću život tebi, tvojoj djeci i tvojoj obitelji”. Perharić je u prijavi kazao kako se nakon tih izjava “uplašio za život i sigurnost svoje obitelji”. Zagrebačko Općinsko državno odvjetništvo provodeći istragu saslušalo je kako Vrdoljaka i Perharića tako i svjedokinju koju su uplašile riječi bivšeg ministra, pa se ljetos Vrdoljak pred sudom ograđivao od toga jer prijeti mu kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Kada već govorimo o aferama ono što ni danas dijelu javnosti nije previše jasno jest: kako je moguće da je nakon toliko bure u javnosti Vrdoljak iz svih izašao neokrznut. Nitko nije odgovarao za debelu prijevaru potrošača, građana s ugradnjom razdjelnika topline, kada se ispostavilo da to nije bila obveza države prema EU te da prije toga nije izrađena studija njihove isplativosti, što je EU i tražila u preporuci. Kome se pogodovalo, tko će ljudima nadoknaditi nepotrebne troškove i stres kojemu su bili izloženi zbog agresivne vlasti koja je to nametala kao zakonsku obvezu uz prijetnje masnim kaznama? Koliki su razmjeri te štete dovoljno govori Facebook stranica Ne razdjelnicima, na kojoj se okupljaju oštećenici Zakona o obaveznoj ugradnji razdjelnika topline. Zahvaljujući spornom zakonu ne samo da se može razmatrati moguće pogodovanje podobnima, nego se i toplanama dala ovlast da same podižu cijene grijanja, kako hoće i koliko im treba. Toplane tako ne moraju više tražiti odobrenje od Here da bi podigle cijene grijanja za određeni iznos, već je dovoljno samo objaviti novi cjenik. Udruga Razdjelnici topline uputila je svojedobno Ministarstvu zaštite okoliša zahtjev za hitno ukidanje članka 11.Pravilnika o izmjenama i dopuni pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, kojega je Vrdoljak donio uredbom nekoliko dana prije nego li je izgubio vlast, a njime se propisuje takozvani korekcijski faktor 2. Riječ je o prisili građana da ugrađuju razdjelnike, a onima koji to odbiju prijeti naplata energije za duplo veću kvadraturu nego što im je veličina stana.

O ovoj nepravdi više je puta progovarao europarlamentarac Davor Škrlec, ali sve se svelo tek na politička prepucavanja koja na koncu plaćaju građani. Nije pak afera s razdjelnicima jedina koja se veže uz Vrdoljaka. Što reći na prozivke bivšeg Mostova ministra gospodarstva i Vrdoljakova nasljednika Tomislava Panenića? On je kao tehnički ministar iz Mostove kvote zbog nepravilnosti u dodjeli bespovratnih potpora po javnim pozivima Ministarstva gospodarstva za 2015.godinu podnio DORH-u, USKOK-u i policiji prijavu protiv Vrdoljaka i ljudi koji su sudjelovali u povjerenstvima za dodjelu potpora i koji su potpisnici odluka o njihovoj dodjeli. Kako je Panenić javno, u više navrata tvrdio, nepravilnosti u dodjeli bespovratnih potpora za tu godinu otkrivene su analizom odluka o dodjelama iz kojih je postalo jasno da je najviše potpora otišlo u Varaždinsku, Međimursku i Osječku županiju, u kojima HNS ima vlast, moć i utjecaj. Prema riječima bivšeg ministra, među općinama koje su dobile bespovratne potpore u Vrdoljakovoj eri, mogu se naći i one koje nisu zadovoljile kriterije natječaja, poput, primjerice Čakovečke Satnice i Čepina. Ukupna vrijednost svih šest spornih javnih poziva za dodjelu bespovratnih potpora iznosila je 25,5 milijuna kuna, a na svim odlukama Vrdoljakov je potpis. Bez obzira na tu prijavu, do dana današnjega po tome se pitanju nije ništa učinilo. Portal Direktno.hr prošle godine u lipnju objavio je niz dokumenata iz kojih je razvidno da je HEP naručivao milijunske poslove koje je kasnije davao ATO Inženjeringu. – Ivan Vrdoljak, bivši ministar gospodarstva u Milanovićevoj vladi priskrbio je bivšoj supruzi Jadranki i povezanim osobama i tvrtkama više od 150 milijuna kuna raznih poslova s Hrvatskom elektroprivredom, koja je u to vrijeme bila pod izravnom ingerencijom HNS-a i njegovih kadrova- pisao je ovaj medij.

I na javnoj televiziji bavili su se Vrdoljakom pitajući se je li preko supruge u sukobu interesa jer je dotična prodala tvrtku poduzetniku čiji je megaprojekt ministar svrstao u strateške investicije. Naime, u svibnju 2015. Ivana Vrdoljak, supruga bivšeg ministra gospodarstva prodaje tvrtku Visan Goranu Tudoroviću, poduzetnike iz zadarskog kraja i vlasniku niza firmi koje se bave turizmom i nekretninama. U trenutku prodaje tvrtka je bila u gubitku s godišnjim prihodima od 54 tisuće kuna i dugovima od 270 tisuća kuna. Zašto je Tudorović kupio tvrtku registriranu u Aljmašu koja grca u problemima obzirom na njegov biznis na zadarskom području nije lako dokučiti zdravom razumu, ali slučajnost koja se uz priču vezuje vrijedna je spomena. Godinu dana prije sporne kupnje Tudorovićev projekt Nova kamping na Pagu odlukom ministra Vrdoljaka postaje djelom strateških investicija, što mu osigurava niz pogodnosti nužnih za realizaciju istoga. Radi se o projektu teškom 140 milijuna kuna koji seže na 260 m2, dijelom i u vlasništvu Općine Povljana. Zanimljivo, Tudorovićev partner u paškom projektu je Pavao Vujnovac, moćni šef Uprave PPD-a te prijatelj ministra Vrdoljaka iz mladih dana.

Dio medija pisao je pak o nepotizmu spominjući člana Uprave HEP-a Zvonka Ercegovca, ministrova prijatelja. Jednako tako, Večernji je pisao kako je Ercegovac u HEP-ovoj tvrtci kćeri HEO Toplinarstvo zaposlio nećakinju, a u Janafu kćer. Spominjao se i čitav niz nezakonitih zapošljavanja u Plinacro-u, HEP-u i nizu drugih poduzeća, spekuliralo i o pogodovanju kumu Đaniću iz slavonske općine Podgorač, ali sve je ostalo tek na pričama koje su se vrlo brzo slegle.

Ujedno, valja napomenuti da HNS nema pretjeran politički potencijal, čega su svjesni svi oni koji godinama prate rejting te stranke, koji je dodatno poljuljan onoga trena kada su mimo svih pravila koja nalaže demokracija naprasno izbacili Radimira Čačića, čovjeka koji je, što god da o njemu mislili stvorio čitav niz HNS-ovaca čija se imena danas mogu okarakterizirati kao prepoznatljiva.

Premda bez velikog političkog potencijala, ovu stranku prati opis klijentelističke, što ne treba čuditi obzirom na vojsku onih koje su zbrinuli po državnim tvrtkama i javnim institucijama. Sve to zaboravna hrvatska javnost možda bi im i oprostila, da se nisu u najmanju ruku nemoralno poigrali s biračima prelazeći iz SDP-ova u HDZ-ov koalicijski brod. No, valja znati da se na koaliciji između HDZ-a i HNS-a radilo znatno prije Andreja Plenkovića, koji je samo prihvatio ono što mu se nudi. Vrdoljak je naime kave ispijao i s Karamarkom, a poveznica im je navodno niz zajedničkih prijatelja iz Osijeka, s kojima je u odličnim odnosima Milijan Brkić.

Kada je koaliciju stvorio, Vrdoljak se posve neočekivano povukao sa svih značajnih pozicija opravdavajući se voljom članstva, ali i tada, baš kao i danas, nad glavama onih koji prate Vrdoljakovu političku karijeru ostaje upitnik – je li se povukao da izbjegne stranački bunt koji se s ovakvom suradnjom mogao predvidjeti, ili je otišao kako se institucije ne bi bavile aferama koje su ostale za njime pitanje je koje se nametnulo tada, a koje se ponovno otvara i sada.