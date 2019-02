HRVATSKA NAPOKON MEĐU PRVIMA! 11 otoka dobilo EU sredstva za energetsku tranziciju

Tajništvo za čistu energiju na EU otocima objavilo je danas popis 26 europskih otočkih zajednica čime je i službeno pokrenuta njihova tranziciju prema čistim izvorima i oblicima energije. Među 26 izabranih otoka našlo se čak 10 hrvatskih otoka: 7 otoka cresko-lošinjskog arhipelaga (Cres, Ilovik, Lošinj, Male Srakane, Susak, Unije i Velike Srakane ) te Brač, Hvar i Korčula.

Tonino Picula, zastupnik u Europskom parlamentu i potpredsjednik parlamentarne međuskupine za otoke, izjavio je: “Otoci postaju sve vidljiviji na europskoj agendi. Podrška za 26 otoka diljem Unije važan je korak za otočane koji mogu postati europski predvodnici u tranziciji na čiste oblike energije. Ovo je prvi, ali iznimno važan korak, u osiguravanju stalne europske pomoći otocima. Čestitke svima, a napose našim otočanima“.

Šest izabranih otočnih zajednica, a među njima i cresko-lošinjski arhipelag, izdvojene su kao pilot projekti kojima će Tajništvo izravno asistirati pri izradi planova energetske tranzicije do ljeta 2019. Preostalih 20 otoka, uključujući Brač, Hvar i Korčulu, planove će imati do ljeta 2020. Unatoč obilju obnovljivih izvora energije, mnogi otoci trenutno ovise o fosilnim gorivima i uvozu energije s kopna. Tranzicija na čiste izvore energije može pomoći otocima ne samo da postanu samodostatniji i prosperitetniji, već im otvoriti i nove mogućnosti zapošljavanja u svojim zajednicama. Prve radionice Tajništvo će organizirati upravo u Hrvatskoj i to uz terensku podršku Pokreta otoka.

Tajništvo za otoke osnovano je u lipnju 2018. godine, godinu dana nakon što je zastupnik Picula s dvoje kolega progurao amandman kojim je osigurano dva milijuna eura za njegovo funkcioniranje. Cilj Tajništva za čistu energiju na EU otocima je pomoći što većem broju europskih otoka pokrenuti i unaprijediti svoju tranziciju čiste energije na način koji uključuje sve otočke dionike.

Na rad Tajništva nastavit će se i tzv. „Facility“ kroz koji će Europska komisija osigurati dodatnih deset milijuna eura za infrastrukturne projekte u području čiste energetike na europskim otocima. Raspisivanje prvog natječaja se očekuje za kraj 2019. godine.