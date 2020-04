Hrvatska kao ‘free korona destinacija’: Ova zemlja nas vidi kao spasitelje ljetnih praznika

Autor: Dnevno

Najčitaniji njemački dnevni list Bild objavio je u petak kako bi Hrvatska mogla biti idealno mjesto za sve one koji ipak planiraju ljetovanje. Na pitanje u naslovu teksta “WOHIN REISEN IM CORONA-SOMMER?” (Kamo putovati u korona ljeto?) daju odmah i odgovor: Evo kako Hrvatska pokušava spasiti naše praznike.

”Hrvatska se ovog ljeta želi reklamirati kao zemlja koja je praktički bez koronavirusa”, piše Bild i navodi kako je Hrvatska jedna od zemalja koje su rano uvele mjere protiv širenja pandemije. Navodi se kako se u Hrvatskoj bilježi samo 12 umrlih na milijun stanovnika, za razliku od Njemačke, koja bilježi 65 umrlih od koronavirusa na milijun stanovnika.

List citira i Romea Draghicchija iz Hrvatske turističke zajednice u Frankfurtu koji kaže kao Hrvatska raspolaže mnogim smještajnim kapacitetima u kojima je moguće držanje razmaka među gostima kao i da će do kraja svibnja hrvatske vlasti donijeti nove odluke o putovanju u zemlju.

Bild ističe: ”Hrvatska je pravovremeno uvela stroge mjere u borbi protiv virusa. Bila je to odluka koja se isplatila. Ministarstvo turizma sa zdravstvenim stručnjacima priprema plan po kojem će uskoro biti moguće otvoriti zemlju za turiste”.

Njemački internetski portal Holliday Check je objavio ispitivanje koje pokazuje kako 40 posto ispitanih ostaje pri svojim planovima za ovogodišnji odmor.

U prilog cijeloj priči ide i informacija da je njemački ministar za gospodarsku suradnju i razvoj Gerd Muller najavio da će putovanja izvan Njemačke biti omogućena.

Bild piše kako je sigurno da će Njemce privući Hrvatska jer se, kako pišu te novine, počela pozicionirati kao “korona free” destinacija.

Hrvatska se ovih dana uključuje u kampanje svjetskih turističkih organizacija UNWTO-a i WTTC-a te europskog ETC-a s ciljem promoviranja turističke i posebice gastro ponude te motiviranja turista i partnera za putovanja kad bude moguće, izvijestili su iz Hrvatske turističke zajednice (HTZ).

Među top destinacijama u Hrvatskoj, koje će tako ovog ljeta posjetiti turisti, što domaći, što oni strani, spominje se ponovo Mali Lošinj, koji godinama slovi kao jedna od top ljetnih destinacija, a koji je na najvećem svjetskom turističkom sajmu – ITB Berlin dobio drugu nagradu u kategoriji ‘Best of the Planet’- ‘Best of Mediterranean’među Top 100 održivih destinacija svijeta, stoga ne čudi što ga i ove godine žele posjetiti strani turisti.