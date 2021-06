‘HRVATSKA JE SELJAČIJA TEŠKA’ Fred Matić o prizivu savjesti: ‘Nemoj se baviti medicinom ako neke stvari ne možeš napraviti’

Autor: L.B.

Europarlamentarac Fred Matić, čiju je rezoluciju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima žena usvojio Europski parlament, gostovao je u Intervjuu tjedna, kod Nataše Božić, na N1 televiziji. Među ostalim, govorio je od HDZ-u koji nije podržao Rezoluciju, o njezinim protivnicima, o Zakonu o pobačaju, ali i o Zakonu o civilnim žrtvama rata koji je on pokušao donijeti kao ministar, što je rezultiralo postavljanjem šatora ispred Ministarstva branitelja.

“Mogu pričati oni koji su protiv toga što god hoće, rezolucija je izglasana i to je sada stav i mišljenje napredne i zapadne Europe. Onda kada budu zakonodavci zemalja u Europi pisali zakone, to vam stoji nad glavom i o tome će se moći razmišljati. Ono što rezolucija kaže trebalo bi biti u skladu s donesenim”, rekao je Matić o rezoluciji.

‘Mi smo svoj posao odradili i zadovoljni smo’

Na pitanje što rezolucija znači, primjerice, za Poljakinje, rekao je:

“Žene u Poljskoj imaju poruku da nisu same. Ja, naravno, ne mogu otići puškom tamo i braniti njihova stajališta, ali ovo im je poruka od 250 milijuna žena, odnosno pola milijarde ljudi u Europi da nisu same. Da Mađarice nisu same, da Maltežanke nisu same, a ni Hrvatice da nisu same”.

Na pitanje koji je sljedeći korak te može li se što konkretnije napraviti, Matić je odgovorio:

“Sada ta rezolucija ide komisiji, naša commisionerka, koja je iz naše političke grupacije, može odlučiti što iz toga može uzeti, što može staviti u provedbene akte. Međutim, to je sada otišlo do njih, mi smo svoj posao odradili i zadovoljni smo. Ovom prilikom zahvaljujem svim svojojim suradnicima i suradnicama te kolegicama i kolegama. To nisu radili Soroš i Udba, kako kažu desničari, to su radili ljudi i moje je bilo da saslušam i da to uobličim u tekst rezolucije”, veli.

‘Cijeli život igram crnim figurama’

Govorio je i kako se on, borac i branitelj, posvetio temi ženskih prava.

“Baš zato. Član sam tri odbora u Europskom parlamentu, ovo je najinteresantnije područje i kada je ovaj file bio na stolu mnoge kolegice su ga se htjele prihvatiti, no treba podsjetiti da je on bio odbijen prije osam godina i s obzirom na pritiske koje on izaziva velik izazov bio je to prihvatiti. Jedan sam od rijetkih muškaraca u tom odboru i mogu vam samo reći da kolega koji je deklarirani gay, kada takve stvari donosi, njega u parlamentu nazivaju pedofilom.









Sada se pojavio jedan šok kod desničara, kako jedan, kako kažete, heteroseksualac, branitelj, veteran, po njihovom pitanju macho tip, staje na stranu žena. Pa upravo zato što sam macho tip ja stajem na stranu žena. I prije 30 godina kada samo uzeo pušku u ruke sam stao na stranu slabijih. Cijeli život igram crnim figurama, reagiram na podražaj, ali kada me netko ugorzi pucam iz svih oružja. Znao sam da će odluku donijeti desničari, demokrščlani iz EPP-a, među kojima naravno nisu ljudi iz hrvatskog HDZ-a”.

‘Mi smo seljačija teška’

Fred Matić se u Intervjuu tjedna dotaknuo i Zakona o pobačaju.

“Trebalo bi biti doneseno, ali to treba pitati one koji sada vode državu. Mi znamo tko čini Ustavni sud u većini. Meni može svatko reći da sam bitanga, ali kada dođem kući, i mama i tata mi kažu da sam bitanga, onda sam stvarno bitanga. Znači ako tebi HDZ-ov Ustavni sud kaže: ‘Napravi to’, a ti i dalje nećeš to znači jedno, da aposlutno nećeš jer se bojiš političkih poena, a drugo ne želiš poštovati zakone od države, a opet u svom skladu inputiraju i drugima da ne poštuju zakon.

Žao mi je što živimo u takvoj zemlji, sada kada se iz Europe gleda Hrvatska, seljačija smo teška, a imamo preduvjete da budemo barem u sredini EU po svim stajalištima i možemo biti zemlja uzor, ali ne. Nedavno kada se potpisivala rezolucija protiv mađarskih odredbi protiv homoseksualaca, ja želim živjeti s ljudima koji su to potpisali. Je li Hrvatska? Nije. Hrvatska je predzadnja, Bugarska je samo iza nas, ali podsjećam da je Bugarska poslala satelit u svemir, a Hrvatska ne može poslati vlak iz Zagreba do Vinkovaca da ne ide deset sati”, kaže.









O HDZ-u i prizivu savjesti

Ponovio je da je Karla Resslera smatrao jednim normalnim HDZ-ovcem, ali i da ga nervira kada ljudi lažu.

“Oni toliko podcjenjuju svoje biračko tijelo. Ja stvarno nisam ekstra pametan čovjek, ali volio bih da sam malo gluplji da se odmah učlanim u HDZ. Oni citiraju točke rezolucije i on dođe pred kamere i govori Fred zabranio ovo, Fred zabranio ono. Nitko normalan, ni pametan ne zaziva abortus. Mi govorimo o pravu na izbor i sigurni smo svi, ja sam muškarac, ali siguran sam da je to ženi najteža odluka i ne može je donijeti nitko tamo hodajući za život. Abortus je težak izbor i on mora ostati izbor” rekao je.

Što se tiče priziva savjesti, kaže:

“Rekao bih, gledate, nemoj se baviti medicinom, ako neke stvari ne možeš napraviti. Ne možeš biti mesar ako nisi u stanju zaklati pile ili svinjče, ne možeš. Ali to ostavljamo. Javna ustanova mora osigurati medicinsku uslugu svojim građanima koji to dobrano plaćaju. Ako, primjerice, bolnica u Našicama ima 4 ginekologa koji imaju priziv savjesti, onda treba biti i 5. koji nema. Ovi ne trebaju dobiti otkaz”.

Rekao je i da o tome treba razmišljati ministar Vili Beroš te oni koji vode bolnice. Što se tiče predlaganja zakona, rekao je da treba pogoditi pravi trenutak. HDZ je nazvao licemjerima.

“Sve će oni obećati do onog trenutka kada treba dići ruku. Evo, ne može biti slikovitiji primjer. Dok sam bio zastupnik, Bulj ustane i zatraži 150.000 kuna za asfaltiranje stazice u Trilju, a načelnik Trilja koji sjedi pokraj, o njegovom mjestu se radi, on digne ruku protiv. Znači, HDZ uber alles”.

‘Četnik Jovo nema prava, ali njegov sin Jovica, koji je izgubio nogu, ima’

Naposljetku je govorio i o Zakonu o civilnim žrtvama rata:

“Odmah na početku moram reći, naravno da podupirem Zakon o civilnim žrtvama. Mi smo s time imali puno problema. Ne može nitko vratiti poginule, ne može nitko čovjeku vratiti noge, ali smo učinili sve da pomognemo. Ovo je sada školski primjer licemjera. Škoro i ekipa zbog teksta Zakona napadaju ministra Medveda koji to sada grčevito brani, a prije 6,7 godina je Medved i slikovito medvjedi kao što je on su napadali mene, a ja sam kao medved branio to sve. Zakon koji je bio prije 7 godina je isti u slovo, razlika je u datumu i potpisu ministra”.

Objasnio je i kome bi taj zakon osiguravao prava:

“Svi koji su sudjelovali u pobuni protiv Republike Hrvatske nemaju pravo na to. Međutim u jednoj odredbi se neću složiti, ako četnik Jovo nema prava iz zakona niti će ih imati, njegov mali sin Jovica koji je izgubio nogu prilikom grantiranja, ima pravo jer želimo lojalne građane. Ako njemu kažemo da nema prava jer mu je otac bio protiv Hrvatske mi stvaramo novu generaciju neprijatelja. Samo oni koji su aktivno sudjelovali nemaju pravo. Nitko ne može odgovarati za nedjela svojih bližnjih”.

Rekao je, također, da se u Hrvatskoj treba izići iznad dnevne politike te da treba glasovati za ono što je dobro, bez obzira na to tko je predlagatelj.

“Ja jesam za to, i to je zakon koji je davno trebao biti izglasan. Sjetit ćete se, Fred je mrzio sve hrvatsko, izjednačavao je žrtvu i agresora, sada taj isti Medved koji je to govorio, to promovira. Bar da kaže: ‘Je bio sam smrad, takav sam, ali ovaj put idem pozitivno’. Nitko od njih, osim Klemma, nije se posuo pepelom. To je nevjerojatno, koliko su ljudi zatucani, zalupani. 555 dana sjediti u šatoru pred ministarstvom, a nisu znali zašto su tamo”.

’40-ak ljudi maltretira Hrvatsku gore od agresora’

Na pitanje postoji li šansa da ponovno nikne šator, Matić kaže:

“Krajnja desnica nema snage da to naprave. HDZ-ove specijalne muhe, oni su ti koji odlučuju kako će to biti, ja sam to davno detektirao, 40-ak ljudi maltertira Hrvatsku gore od agresora i oni su na daljinskom HDZ-a. Nema šanse da bi oni podržali Škoru, osim kranjih, ali to su minorni, oni ne mogu ni dobiti šator. Glavni direktor Crvenog križa je išao Savskom, inače vuče šator od 20 tona sa sobom, kaže: ‘Vidim ljudi zebu, pa reko da im dam šator’.

To samo HDZ može organizirati. Treba reći da ovaj zakon ne donosi za dobrobit civilnih žrtava nego SDSS treba nekog uhljebiti, Milorad Pupovac će prstom pokazati kome će se dati prava, mirovine, a kome ne. Nemojmo biti naivni, taj zakon je HDZ mogao donijeti odmah nakon rata, ali nije. Vladajuća većina je tanka da tanja ne može biti. Nema više Bandića, sada se žetoni malo teže kupuju”.