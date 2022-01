HRVATSKA JE PREPLAVLJENA DROGOM! Roditelji ovo morate znati: Podaci o mladima su frapantni, a u jednoj županiji posebno je dramatično

Autor: Iva Međugorac

Prema riječkima predsjednika Policijskog sindikata Srbije Veljka Mijailovića koji je opisao kretanje Mateja Periše prije nego što je mladić iz Splita nestao u Beogradu gdje je s društvom boravio na proslavi Nove godine, momci iz Splita u srpskoj prijestolnici konzumirali su veće količine alkoholnih pića te konzumirali opijate od kojih je najopasniji bio speed.

“Možete misliti kako je to utjecalo na njihova tijela. Alkohol plus narkotici. Matej je negdje oko 1:40 ustao od stola i naglo izašao. Činjenica je da su njegovi prijatelji skoro sat vremena kasnije primijetili da ga nema. Nestanak su prijavili sutradan popodne”, otkrio je sindikalist naglasivši da je policija od početka od njih dobivala šture podatke. “Nisu spominjali opijate, jer Matejevog oca poznaju i vole, a on nije znao da mu sin konzumira drogu. Međutim, mi smo našli tragove u kombiju kojim su došli iz Hrvatske, kao i u smještaju u Beogradu. Konzumirali su drogu. Najvjerojatnije sva sedmorica. Tu drogu su donijeli sa sobom”, navodi Mijailović.

Iako treba podsjetiti da se o svemu oglasio i viši javni tužitelj u Beogradu Nenad Stefanović koji je naglasio kako MUP Srbije i beogradsko Više javno tužiteljstvo jedini daju i davati će službene podatke o potrazi za Matejom, pa slijedom toga tvrdnje čelnika sindikata treba uzeti s rezervom, podatke o konzumaciji različitih psihoaktivnih supstanci među mladima u Hrvatskoj nemoguće je zanemariti.

Trend rasta

Mada se vjerovalo da će broj mladih konzumenata raznih supstanci s obzirom na situaciju s koronom opasti zbog smanjenja dostupnosti droga, došlo je do porasta. Fizički kontakt između kupca i dilera nadomjestio je ‘dark web’, kokain u prodaji ima stabilnu cijenu i znatno veću čistoću, a to rezultira bržim razvojem ovisnosti. Zahvaljujući uberizaciji u Londonu, ali i Zagrebu dostavom ga je moguće dobiti brže nego pizzu. Sva ta šokantna saznanja nedavno su iznesena i na stručnom skupu Zaštita mentalnog zdravlja djece – Život u doba trave i stimulansa gdje su uz ostalo izneseni podati o trendu rasta upotrebe kokaina i amfetamina među mladim ljudima, kod kojih je opažen i rast anksioznosti.

”U dolini Neretve – točnije, od Metkovića preko Ploča i Makarske se pojavio i crystal-meth, nova droga koja razara i izaziva tešku ovisnost u kratkom roku, a upravo rečena zona je sad njezino najveće hrvatsko stanište. Cijena “kristala” je viša od kokaina: oko 1200 kuna stoji gram, dok kokain ima stabilnu cijenu između 90 i 100 eura po gramu. On se već, nažalost, “udomaćio” na vikend-zabavama, pa tako postaje sve uobičajenije “povući lajnu” uz cuganje i druženje, čak i u ovo pandemijsko vrijeme”, upozoravao je nedavno ugledni psihijatar i saborski zastupnik dr. Ivan Ćelić.

Važno upozorenje za Hrvatsku svakako su i rezultati europskog istraživanja ESPAD 2015. godine u kojem se također upozoravalo na konzumaciju novih droga te novih potencijalnih ovisničkih ponašanja. Učenici prema tim podacima sve manje piju i puše, ali se zato Hrvatska po konzumaciji ilegalnih droga nalazi iznad europskog prosjeka. Barem 22 posto učenika u našoj zemlji minimalno je jednom u životu probalo drogu, najučestaliji je kanabis, a potom slijede ecstasy i kokain te amfetamini i metamfetamini.

“Rezultati istraživanja zloporabe sredstava ovisnosti u 2019. godini stavljaju zloporabu sredstava ovisnosti na vrh javnozdravstvenih prioriteta u Republici Hrvatskoj. Sve ukazuje na potrebu planiranja adekvatne politike te promptnog donošenja strateškog okvira za djelovanje u cilju nalaženja učinkovitih i sveobuhvatnih preventivnih mjera i intervencija kako bi se smanjila zloporaba sredstava ovisnosti u Republici Hrvatskoj”, tvrdilo se nedavno u opsežnom istraživanju pod nazivom Uporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji RH koju su proveli Institut Ivo Pilar i HZJZ. Između 2011. i 2019.godine, među odraslima u dobi između 15 i 64 godine, ali i među mladima od 15 do 34 godine utvrđen je uzlazni trend upotrebe ilegalnih droga. U tom se periodu udvostručio broj odraslih koji su konzumirali neku ilegalnu drogu. I prema ovom istraživanju najčešća droga bio je kanabis, čija je upotreba 2019.godine bila duplo veća i među odraslima i među mladima u odnosu na početku 2011.godinu. Inače je najviše lječenih ovisnika u Zadarskoj županiji, najmlađa osoba koja je eksperimentirala s psihoaktivnim drogama imala je 13, a najstariji evidentirani ovisnih 76 godina.