HRVATSKA JAVNO-POLITIČKA SCENA PUNA JE PLAGIJATORA I UPITNIH DIPLOMA! Imamo veliki popis

Autor: Iva Međugorac

Je li HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Splita Vice Mihanović plagirao svoj doktorski rad sa Sveučilišta u Osijeku, kao što se to tvrdi u dijelu medija i na sučeljavanjima s njegovim protukandidatom Ivicom Puljkom, jedna je to od najaktualnijih tema među njegovim sugrađanima. Mihanović se od optužbi za plagiranje brani tvrdeći kako je riječ o lažima i izmišljotinama pa je slijedom toga tužio Index s kojeg i jesu potekli napisi o njegovom suspektnom doktoratu, dok s druge strane u javni prostor curi sve više nelogičnosti iz rada kojega potpisuje ovaj splitski HDZ-ovac. Pored plagiranj doktorata mnogima je u oči zapelo to što su brojni splitski HDZ-ovci doktorate i visoke škole završili na Sveučilištu u Osijeku, a među njima je i Ante Sanader koji je u gradu na Dravi doktorirao u 60-tim godinama života.

“Ja sam 2005. magistrirao znanstveni smjer u Splitu. Nakon toga sam upisao doktorat u Splitu. Taman je krenula bolonja, stav je bio fakulteta da ne idem po bolonji na doktorski studij. Došao sam do zadnje instance koja se zove javni razgovori. Tu imate povjerenstvo. Tu su oni mene srušili, moj mentor je bio za mene. Dvoje kolega je bilo protiv mene. Ja imam stav da je to bilo nepravedno. Onda sam po bolonji upisao doktorski studij. Tema mi je bila iz obiteljskog poduzetništva, vidio sam i da to ne ide. To su bile radionice, mene je tu dočekao susjed profesora koji me srušio, vidio sam da to ne ide. Ohladio sam se, vidio sam da se tu nešto događa. Pauzirao sam, a onda sam saznao da se u Osijeku otvorio smjer koji mi odgovara, odlučio sam se za Osijek”, rekao je nedavno Mihanović komentirajući razloge radi kojih se odlučio na doktorat otići baš u srce Slavonije.

No, sve i da se dokaže da je Mihanović uistinu plagirao svoj doktorat pitanje je hoće li i u kojoj mjeri to štetiti njegovoj političkoj karijeri. Hrvatska je naime svojedobno svjedočila poplavi lažnih diploma, a u mandatu Blaženke Divjak pronađen je niz upitnih diploma kod profesora i prosvjetnih djelatfnika koji godinama rade u školama. Tako je recimo u samo tri mjeseca kontrole koju je Divjak naložila pronađeno 11 profesora s neadekvatnim diplomama.

Osim škola, zanimljivo je podsjetiti kako su svojedobno po ovom pitanju češljali i Zagrebački holding koji je vrvio krivotvorenim diplomama. Slična situacija nedavno je zadesila HTV. No, od tamo se priča o neadekvatnim diplomama teško probijala u javnost. S problemima ovoga tipa susretali su se i u Ministarstvu vanjskih poslova. No, trebali nas to iznenaditi kada u Lijepoj našoj više nego dobro živi čitav niz onih koji nemaju adekvatne diplome, a uz to su javnosti itekako dobro poznati.

Upitate li danas bivšu sisačku županicu Marinu Lovrić Merzel na koju je temu pisala svoj diplomski rad, odgovor teško da ćete dobiti. To pitanje postavljeno joj je i u emisiji Nedjeljom u 2. Kako joj se točno zvao diplomski rad na Prometnom fakultetu, pitanje je kojim je Stanković svojedobno zbunio Merzelovu. Iako bi bilo normalno da zna barem temu na kojoj je stekao akademsko zvanje, ona je voditelju nekoliko puta rekla: “Neću vam odgovoriti, jer se nisam pripremila za to pitanje?!” Iako se može pomisliti kako zaista nema pojma na čemu je diplomirala moguće je da gospođa Lovrić zbog srama jednostavno nije htjela reći naslov svog diplomskog jer nije isključeno da ima isti kao i deseci drugih na tom fakultetu, budući da je diplomirala u vrijeme kada su se ispiti i diplome kupovali kao na tržnici, što je otkriveno u aferi “Index” kada je šest profesora proglašeno krivima.

Nekoć jedan od najutjecajnijih HDZ-ovaca Milijan Brkić našao se na ovom neslavnom popisu nakon otkrića da je 2010. diplomu stekao na prijevaru. Osim njega, na Visokoj policijskoj školi otkriveno je više desetaka plagijatora. Brkić je naime 2010. godine napisao rad na temu Organizacijske razine MUP-a Republike Hrvatske. Za spomenuti rad revizijom je utvrđeno da je identičan radu od polaznika Stanka Tomića iz 2009. godine. Bez obzira na ta otkrića Brkić je nesmetano nastavio svoju karijeru, dogurao je do pozicije potpredsjednika Sabora i Plenkovićevog zamjenika, a politiku napušta nakon što se na unutarstranačkim izborima zamjerio premijeru Plenkoviću.

Najpoznatiji hrvatski plagijator jamačno je Anto Đapić. U vrijeme dok je šefovao HSP-om prepisao je magistarski rad, od riječi do riječi od tadašnjeg mentora i pravaša Borisa Kandarea. Obojica su 2005. godine oslobođeni optužbe da su zloporabili položaj i ovlasti te poticali na zlouporabe na Općinskom sudu u Splitu. Tadašnji predsjednik Vijeća Robert Pešutić u presudi je ustvrdio kako je dokazano da je Đapić većim dijelom prepisao magistarski rad iz radova tadašnjeg mentora Kandarea, ali da se time ne može baviti sud već Fakultetsko Vijeće splitskog Pravnog fakulteta koje je Đapiću dodijelio akademski stupanj magistra pravnih znanosti. Đapić je tvrdio kako je riječ o političkom obračunu, a na kraju mu je akademska zajednica rad proglasila plagijatom.

Poznati hrvatski liječnik Asim Kurjak bio je optužen za plagijat dvaju znanstvenih radova, od strane uglednog britanskog znanstvenog časopisa British Medical Journal. Povjerenstvo zagrebačkog Medicinskog fakulteta zaključilo je kako su Kurjakovi radovi zaista plagijati. Sve je počelo kada je Ian Chalmers u jednom broju BMJ-a objavio tekst o Kurjaku kao primjeru neprocesuiranog višestrukog plagijatora na kojeg Svjetska zdravstvena organizacija 15 godina upozorava Hrvatsku. Kurjak na kraju nije snosio nikakvu odgovornost i oslobođen je optužbi jer se ispričao autorima koje je, kako je tada objasnio, samo “citirao”.









Nadalje, dr. Zdravko Radman, mlađi brat poznatog akademika Miroslava Radmana 2007. godine bio je pod sumnjom za plagijat. Naime, sedmorica filozofa prijavila su ga da je u članku ‘The Ethical Mind: An Outline’ objavljenom na engleskom jeziku u časopisu hrvatskoga filozofijskog društva Synthesis philosophica, gotovo doslovce prepisao članak ‘Does Neuroscience Refute Ethics?’ objavljen na internetu pod pseudonimom Lucretius. No niti on nije snosio nikakve posljedice.