Hrvatska izdala europski nalog za uhićenje djeda koji je oteo unuku iz doma u Osijeku

Autor: Dnevno.hr

Općinski sud u Osijeku izdao je europski uhidbeni nalog za Miroslavom Veršegijem koji je 19. lipnja 2022. oteo svoju unuku iz dječjeg doma u Osijeku i doveo je u Srbiju.

Sada mu prijeti i do deset godina zatvora, a u razgovoru za Kurir tvrdi da mu je odvjetnik Saša Pufler, koji mu je službeno dodijeljen u Hrvatskoj, prije sedam dana poslao nalog koji je potpisan još u siječnju, ali do sada za to nitko nije znao.





Veršegi kaže da se nalog izdaje radi počinjenja kaznenog djela protiv obitelji, braka i djece te da je odvjetniku opisao sve što se događalo od dovođenja djeteta u dom do trenutka kada ju je odveo. Tvrdi i da je odvjetnika obavijestio o sumnjama na prisilno slanje djeteta nekom bračnom paru u Belgiju te se požalio da sud ne istražuje socijalnu radnicu, ali istražuje njega koji je ‘osujetio trgovinu’. Trenutno nema dokaza koji potkrjepljuju navode o slanju djeteta izvan Hrvatske, odnosno da je bilo namijenjeno za udomljavanje u Belgiji.

Oteo unuku iz doma u Osijeku, Hrvatska izdala tjeralicu i uhidbeni nalog

Veršegi nadalje tvrdi da se jučer na Općinskom sudu u Osijeku održalo ročište koje je trajalo deset minuta, a na kojem se nije pojavio. Kaže da je dobio informaciju da će sutkinja, ako želi doći na iduće ročište, ukinuti hrvatsku i međunarodnu tjeralicu, ali da to ne znači da neće biti u istražnom zatvoru te da nema garancije da neće biti uhićen ako ga policija zatekne na hrvatskom tlu.

Zato tvrdi, na ročišta nema namjeru ići i dodaje da ga je Srbija mogla izručiti, no nije.

Podsjetimo, Miroslav i njegov sin Milan imaju dvojno državljanstvo, hrvatsko i srpsko, a djevojčica se prije četiri godine s ocem doselila u Hrvatsku. U domu je provela godinu i pol jer ju je Centar za socijalni rad u Osijeku oduzeo Milanu.

Djed Miroslav tada je tvrdio da se to dogodilo nakon što je otac Milan, zbog posla, malenu ostavio na brigu susjedi. Dnevno.hr tada je o navedenom slučaju poslao upit Centru za socijalnu skrb u Osijeku.

Centar za socijalnu skrb u Osijeku za Dnevno: Na strani roditelja utvrđeni rizici

Odgovorili su nam, poznat im je slučaj maloljetnog djeteta s obzirom na to da su poduzimane mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta.

“Intervencije Centra za socijalnu skrb u području zaštite djece temelje se na sveobuhvatnoj obiteljskoj procjeni koju provodi stručni tim u sastavu socijalni radnik, psiholog i pravnik. Sveobuhvatna obiteljska procjena uključuje procjenu djeteta, roditelja, roditeljske kompetencije, odnosno roditeljske snage te rizike za brigu o maloljetnom djetetu. U konkretnom slučaju ovaj Centar je u okviru svoje nadležnosti poduzimao mjere obiteljsko pravne zaštite, međutim, obzirom da su na strani roditelja i nadalje utvrđeni rizici, Centar je radi daljnje zaštite maloljetnog djeteta predložio daljnje mjere i postupanja koje su u nadležnosti suda.









Napominjemo, sud je samostalno i neovisno tijelo koje nije vezano prijedlogom Centra. Sud po vlastitoj procjeni temeljem priloženih dokaza i činjenica može zatražiti dodatne dokaze (saslušanje roditelja, vještačenje i dr.) te donijeti na kraju i drugačiju odluku. Konačnu odluku o tome kada i kome će dijete biti povjereno uvijek donosi sud vodeći se najboljim interesom djeteta, kao što je u konkretnom slučaju.

Smatramo bitnim naglasiti da je Centar za socijalnu skrb te svaki stručni radnik u sustavu socijalne skrbi prema brojnim propisima, uključujući i Pravilnik o čuvanju profesionalne tajne dužan štititi osobne podatke i privatnost svojih korisnika. Prilikom obavljanja posla stručni tim postupa poštujući načela profesionalnosti, razmjernosti, usmjerenosti na iskazanu problematiku, poštujući prava, dostojanstvo stranaka, a prvotno štiteći prava djece i njihovu dobrobit”, navodi se u odgovoru Centra za socijalnu skrb Osijek na upit redakcije Dnevno.hr o ovom slučaju.

Otac djevojčice iznio svoju stranu priče

Tada nam se javio i otac djevojčice koji je iznio svoju stranu priče









“Nitko od nas nikada nije ton povisio na nju, svi smo joj sve maksimalno pružili i jedina je greška to što sam curicu ostavio na čuvanje osobi sklonoj suicidu. Znao sam tu osobu i bila je normalna, logičnije mi je bilo dijete ostaviti nekome koga poznajem, umjesto osobi iz oglasnika. Međutim, desilo se taj pokušaj suicida, čemu moje dijete nije svjedočilo i centar u Osijeku ju je uzeo na godinu i pol dana. Nakon toga su to još produžili, ne znam zašto. Ja sam našao drugi stan, sredio stvari koje su mi rekli i poštovao sve u nadi da će mi vratiti moju curicu. Svaki put kada bih je zvao, ona je plakala i molila da dođem po nju. Toliko je puklo da sam se posvađao sa socijalnom radnicom i zbog prijetnje dobio godinu i dva mjeseca, prošlo je i to, ali su mi nakon toga lupili zabranu posjete i kontakta, navodeći da se stvara veći emotivni razvoj između mene i curice jer se spremaju za posvojenje. Moj otac je taj dan trebao iz šetnje vratiti dijete, ona je vrištala da neće opet u dom i on je napravio najbolje što je mislio”, rekao nam je tada otac djevojčice Milan.

Djed Miroslav: Molila me da ju odvedem

Djed Miroslav je također rekao da mu je ‘srce htjelo puknuti’ svaki put kada bi je nakon posjete morao vratiti u dom, a tog 19. lipnja 2022. godine prelomio je da ju uzme sa sobom u Srbiju jer je, tvrdi, osmogodišnjakinja plakala i molila da ide s njim.

Nakon dolaska u Srbiju, djed je djevojčicu odveo majci, koja je sudu u mjestu gdje žive podnijela zahtjev za skrbništvom, ali još čekaju odgovor. Tvrdi i da je Ustavni sud u Hrvatskoj donio odluku prema kojom je skrbništvo vraćeno djetetu, no da je predmet opet na ponovnom suđenu u Osijeku.

Jasminka Pavlović, odvjetnica Miroslava Veršegija, kaže za Kurir da ga Srbija prema europskom uhidbenom nalogu nije dužna izručiti Hrvatskoj.

“Tamo će mu se sigurno suditi u odsutnosti. S njim je uspjela stupiti u kontakt odvjetnica iz Hrvatske koja će ga braniti. Da se odazvao i otišao tamo, bio bi u istražnom zatvoru”, rekla je odvjetnica.