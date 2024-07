Hrvatska bi uskoro mogla postati brisani prostor: O ovom problemu se premalo govori

Autor: dr. sc. Stjepan Šterc/7dnevno

Ideološke su diverzije u politokraciji današnjeg vremena zaogrnute modernizmom, naprednjaštvom, općim neograničenim slobodama, apsolutnim pravima, očekivanim pomacima, razumljivim transformacijama i sličnim mimikrijama racionalnosti, postale politički standard anacionalnog djelovanja u Hrvatskoj koji nije poželjno čak ni znanstvenom zasnovanošću razmatrati, a još manje prosuđivati po istoj osnovi smisao njihovih uzročno-posljedičnih uvjetovanosti u demografski sve praznijem hrvatskom društvu i prostoru.

Sustav političke politokracije i njegova javnog novinskog praćenja, podržavanja i uzdizanja gotovo automatizmom i bez ozbiljnijeg promišljanja, u pravilu napadima reagira na svaku utemeljenu znanstvenu opservaciju ideoloških otklona i njihovih diverzijskih učinaka za hrvatsku budućnost.

Raspon političke i znanstvene predmetne spoznaje, formalnog obrazovanja, dokazanosti u djelatnostima izvan politike, znanstvenoistraživačkih postupaka i objava i sličnih prevažnih vrijednosnih mjerenja, politokraciji nije nikakav preduvjet ideoloških nametanja gotovo za hrvatsko društvo i prostor destrukcijskih obrazaca, čija se javna eksplikacija svodi samo na ideološki pozicijski zaslon i znanstveno proturječje.

Nije više tabu

Posebno je to izraženo javnim političkim djelovanjem i izvršnim postupanjem po praktički svim pitanjima demografske problematike, uže migracijske i hrvatskoj strateški potrebne revitalizacijske. Poželjnost političkog nametanja javnog djelovanja i postupanja zasnovanog na ideološkim osnovama, nasuprot sad već podužem logičnom i egzaktnom znanstvenom, nije se promijenila ni sa sve većom silinom hrvatskog demografskog nestanka niti s ustrojbenim političkim izvršnim promjenama niti s najavama katastrofe koje sad već dolaze sa svih strana neovisno o primarnoj političkoj usmjerenosti niti s konačnim javnim prihvaćanjem demografske problematike kao strateške nacionalne prvog reda veličine.

Potvrđivanje svih dosadašnjih znanstvenih najava u egzaktnoj formi i ukupnog demografskog negativizma otvorilo je, istina, prostor djelovanja i svima onima koji su dosad negirali upozorenja, ali i mogućnost nastavka ideološke negacije potvrđenih znanstvenih zakonitosti, uvjetovanosti i rješivosti. Ideološke diverzije u takvom su pristupu i dalje poželjan način svladavanja zakonitosti i pojedinačnih nepoćudnosti, uz mali dodatak kako je i pojava pozicijskih u funkciji opravdavanja dosadašnje izvršne mirnoće poprimila isti obrazac.

Najave hrvatske demografske katastrofe nisu više politički tabu niti se više mogu pripisivati samo autorima stručno-znanstvenih projekcija, kako se to dosad nastojalo činiti iz malo širih ideoloških, pa i vjerskih redova, jer uslijed siline najave demografskih negativnosti dolaze praktički sa svih strana.

Brisani prostor

1. “Demografska katastrofa: Postaje li Hrvatska brisani prostor?









Među raznim strateškim aktima Vlade na red je napokon, u zadnjoj godini mandata, došla i Strategija demografske revitalizacije do 2023., a usporedo s njom predstavljene su i izmjene zakona o strancima. Za demografske strategije predviđeno je 9,6 milijardi eura, a demografsku revitalizaciju u Vladi označavaju kao najvažnije nacionalno i strateško pitanje. S tim se nije teško složiti jer na stanovništvu i njegovim strukturnim obilježjima uvelike počivaju makroekonomske projekcije, javne politike i dugoročni potencijali rasta.” (J. Dozan; Poslovni dnevnik, 8. 3. 2024.).

Podvući valja: brisani prostor, napokon, zadnja godina mandata, najvažnije pitanje, stanovništvo kao temelj makroekonomskih projekcija, uz dodatak nije demografija zapravo ekonomija, već njezina osnova, niti je resorno ministarstvo imaginarno, već strateško nacionalno.









2. “Demografska katastrofa. U Hrvatskoj se lani rodilo najmanje djece otkad postoje statistička mjerenja.” (Nacional.hr, 1. 2. 2024.).

3. “Motivacijski skup. Demografska katastrofa ključni je problem Hrvatske: Možemo najavljuje gradnju stanova diljem zemlje.

Kao ključni problem Hrvatske i Možemo prepoznaje iseljavanje, odnosno ‘demografsku katastrofu’, kojoj na kraj namjeravaju stati stvaranjem podjednakih uvjeta za mlade obitelji u čitavoj Hrvatskoj, a Benčić u tom smjeru najavljuje gradnju stanova za najam na čitavom teritoriju države te partnerstvo države s gospodarskim subjektima, kojima Možemo obećava stvoriti sve potrebne preduvjete za rast i razvoj.” (Večernji list, 27. 1. 2024.).

Postaje sve gore

Podvući valja: u predizborno se vrijeme može i drugačije pa je ideološki odmak poželjan uz javnu potvrdu iskrenosti – demografska katastrofa ključni je problem Hrvatske.

4. “Demografska slika je sumorna, Hrvatska odumire. Kako zaustaviti katastrofu?

Katastrofalna demografska situacija u Hrvatskoj postaje sve gora. To ima velike ekonomske, političke i društvene implikacije za budućnost. Djeca su budućnost je stari klišej, ali apsolutno istinit. A u Hrvatskoj se nikada nije rađalo manje.” (B. Perković, Index, 1. 2. 2024.).

Podvući valja: djeca su budućnost apsolutna je istina.

5. “Ovo je strašna budućnost Europe. Hrvatska među najgorima.” (B. Perković, Indeks, 22. 6. 2024.).

Najave ovakvih sadržaja i upozorenja hrvatskim izvršiteljima sa svih strana, proširene u još drastičnijoj formi, nisu, kako bi to politički pozicijski dušobrižnici i njihovi sljedbenici željeli prikazati, nikakvo širenje negativizma niti je to “štancanje žalopojki”, već su to jednostavno nastojanja ukazivanja hrvatskim izvršiteljima na nužno postupanje u skladu sa značenjem, znanstvenim zakonitostima i hrvatskim razvojnim i sigurnosnim potrebama. Ideološka i ostala slična mimikrija u strateškim odlučivanjima ne bi trebala imati značenje.

Diverzijski oblici

Učestalost najava hrvatskog demografskog puta temeljenog na egzaktnosti službene statistike nije više moguće negirati ni u kakvim ozbiljnim proturječjima niti je moguće za iste pripisivati njihovim nositeljima bilo koji oblik retrogradnosti, ma kako ideološka anacionalna nasljednost bila izražena. Vrijedi u još značajnijoj formi i za političko, zapravo politokratsko, ukazivanje na demografski problem i način njegova rješavanja u izraženoj odsutnosti znanstvene spoznaje. Politokracija nasuprot znanstvenoj logici dosad je bio odnos pozicijske podređenosti, a ukupni je rezultat vidljivost političkog determinizma i demografskog negativizma praktički posvuda. Vrijeme će i službeni podaci kao i u slučaju najava ponovno potvrditi nužni odmak od političkih prosudbi nadređenih potvrđenim znanstvenim zakonitostima.

Primjeri diverzijskih oblika usmjerenih prema demografskoj problematici obostrani su pozicijski i djeluju u osnovi jednoznačno, s osnovnim ciljem negacije demografske stvarnosti i ublažavanja jasno izraženog dosadašnjeg nedjelovanja. Primjeri su već navedeni i podvučeni: donošenje opće i političke revitalizacijske strategije u zadnjoj (osmoj) godini mandata, a slične je intonacije i dolje navedena izjava sa samog zakonodavnog vrha: “Jandroković: Demografski problemi ne muče samo Hrvatsku, već cijelu zapadnu civilizaciju.” (Nacional. hr, 1. 2. 2024.).

Razlikovanja ublažavanja od eksplicitnih političkih protivljenja strateške nužnosti provođenja demografskog opstanka za samu provedbu revitalizacije nemaju posebnog značenja niti postoji za njih ista političko-ideološka osnova. Primarni cilj ublažavanja je pozicijska obrana stečevina, a diverzijskog negiranja strateške potrebe provođenja, i to s uvijek istim optužbama vezanim za uskraćivanja, nametanja i slična postupanja u nerazumijevanju političkog modernizma. Nastavak bez znanstvene logike slijedi po najavljivanim scenarijima koje možemo sažeti iz jednog od navedenih naslova: “Demografska slika je sumorna, Hrvatska odumire. Kako zaustaviti katastrofu?” Politički spoznajni minimalizam nasuprot znanosti nije više pitanje za hrvatske političke izvršitelje, već pitanje nužnog odmaka.

Drugi primjer negacije odnosi se na izborni pleonazam i njegovu postizbornu nadopunu u kojoj se negiraju svi poticajni revitalizacijski modeli i svode na ograničavanje sloboda, kao da su slobode apsolutne i ne podliježu formiranju sklada u društvu i prostoru.

Različitost mjerila

Svi su ti primjeri zasnovani na ideološkom limitu, anacionalnom političkom djelovanju, političkom pretpostavljanju svemu ostalom i zamatanju ideološkog djelovanja u suvremenost prepunu sloboda svedenih na pojedinačnu razinu. Politička dokazivanja pravednosti uglavnom se nikad ne svode na egzaktnost i projekcijsku budućnost, već samo na politički otklon od stranačko-partijskih nepripadnika.

Najvažnija hrvatska problematika sada već po tvrdnjama praktički svih u znanstvenom i političkom javnom prostoru trebala je jasno, nužno i logično imati i svoju znanstveno-nastavnu razinu na kojoj bi se trebala zasnivati istraživačka, projekcijska, poticajna, modelska i slična spoznaja. Zato je i osnovan Studij demografije i hrvatskog iseljeništva na istoimenom odsjeku Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, na kojem se kroz gotovo 70 kolegija širi spoznaja o demografskoj užoj i široj problematici. Usporedba svih koji prođu takvu razinu s političkim spoznajnim minimalizmom, a pogotovo onim s ideološkim anacionalnim teretom, neusporediva je i samo dodatno otkriva političke namjere negacijom izvršnog uvođenja hrvatskih demografskih strateških potreba.

Posebno se primjena različitih mjerila potvrđuje političkim odnosom prema Studiju demografije i hrvatskog iseljeništva vezanog za najvažniju hrvatsku problematiku u vrijeme njegova formiranja i najavi novih studija oko koji se podigla politička uznemirenost, i to ne zbog predmetne važnosti nego primarno i jedino zbog ideološke strastvenosti.