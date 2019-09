HRVATKOJ NE GINE ‘SRBOSLAVIJA’: Ne, nije nam problem Pupovac, već Plenković!

Autor: Dnevno

Političku ljubav između HDZ-a i SDSS-a potvrđuje tradicija dugogodišnjeg koaliranja. Suradnja između Pupovca i Plenkovića već je duže vrijeme nailazila na neodobravanje jednog dijela javnosti, ali poslije medijskog istupa predstavnika srpske nacionalne manjine u kojem Republiku Hrvatsku poistovjećuje s fašističkom tvorevinom, nametnulo se pitanje kako predsjednik SDSS-a može i dalje biti dio Vlade.

Zašto je izostala reakcija prvog čovjeka Vlade nakon što Pupovac nije uputio ispriku zbog neizgovorenih riječi i kakva je to pozadina hrvatsko-srpskih odnosa, za komentar smo pitali političkog analitičara. Ekskluzivnu političku analizu doajena hrvatskog novinarstva Vjekoslava Krsnika prvi vam donosimo u cijelosti:

“Posljednji događaj u eskalaciji velikosrpskih provokacija koji su kulminirali usporedbom saborskog zastupnika Milorada Pupovca Republike Hrvatske s Nezavisnom Državom Hrvatskom treba promatrati u širem kontekstu hrvatsko- srbijanskih odnosa i podaničkog položaja hrvatske Vlade u tim odnosima. Ključna figura u stvaranju sadašnje nestabilne klime u hrvatskome društvu svakako je sam Milorad Pupovac, ali takvu poziciju mu je bez sumnje omogućio ni manje ni više nego premijer Andrej Plenković koji je postao talac Pupovčeve ustrajne politike destabilizacije hrvatske države i društva.

U sadašnjim okolnostima nije pitanje je li svojom politikom na čelu SDSS-a Milorad Pupovac prekršio Ustav i zakone hrvatske države, nego je još veće pitanje kolika je u svemu tome ne samo politička nego i pravna odgovornost predsjednika HDZ_a i premijera Andreja Plenkovića. Što se tiče Pupovčevog SDSS-a Ustav je tu nedvojbeno jasan (članak 6.): „Protuustavne su političke stranke koje svojim programima i nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske“. Što se tiče Andreja Plenkovića treba podsjetiti na procjenu SOA-e od prije dvije godine o porastu četništva u Hrvatskoj. Premijer Plenković je tu procjenu jednostavno ignorirao, dok je s druge strane Milorad Pupovac kao vođa velikosrpske pete kolone nizom postupaka potencirao to četništvo. To što je on na nedavnoj konferenciji za novinare izjavio da on nije četnik, može objesiti mačku o rep. Svi njegovi postupci su u skladu s velikosrpstvom što je blaži izraz za četništvo.

Niz je postupaka Milorada Pupovca, posebice u posljednje dvije godine koji se uklapaju u procjenu Sigurnosno obavještajne agencije o porastu četništva u Hrvatskoj. To je eskaliralo posljednjih mjeseci, a najočitiji dokaz Pupovčevog četništva je njegova nazočnost na četničkom derneku u Bačkoj Palanci na sam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja kad je srbijanski premijer i sam četnik Aleksandar Vučić usporedio Hrvatsku s Hitlerovom Njemačkom. To je bio dovoljan razlog da Andrej Plenković razvrgne koaliciju s Pupovčevim SDSS-om, ali je i te kako upitno da je sam Andrej Plenković tu izjavu bagatelizirao ocijenivši da je Aleksandar Vučić ‘malo pretjerao’. Ako je u cijeloj priči netko pretjerao, onda je to upravo Andrej Plenković koji tolerira takvog Milorada Pupovca u vladajućoj koaliciji.





Prije svega Milorad Pupovac je na određeni način umiješan u okrutno ubojstvo humanitarca dr. Ivana Šretera, o čemu je pitanje postavio u Hrvatskome saboru zastupnik HDZ-a Stevo Culej, Milorad Pupovac besramno demonstrira svoje licemjerstvo u slučaju dr. Šretera i pravo njegove obitelji na njegov grob, dok istodobno traži nekakvu posebnu pravdu za pripadnike njegove manjinske skupine hrvatskih Srba, jer je većinski dio hrvatskih Srba za razliku od njega lojalan svojoj Domovini. Štoviše on je otvoreno ignorirao pismo predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović u kojemu ga je upozorila na desetak tisuća hrvatskih Srba koji su sudjelovanjem u Domovinskom ratu potvrdili svoje domoljublje. Milorad Pupovac je u intervju Hrvatskom radiju izjavio da na takvo pismo nema potrebe ni čitati ni odgovarati. I tu je još jednom iskazao svoj nizak moralni profil, jer ne poštuje predsjednicu države u kojoj prima plaću, ali zato stalno odlazi Vučiću u Beograd koji je po njemu glavni grad za Srbe u Hrvatskoj. Bivši predsjednik Ivo Josipović svojedobno je Milorada Pupovca ocijenio kao etnobiznismena, a on je to i dokazao, pored drugih činjenica i mutnom ulogom u propasti „Tesla banke“ koja je trebala posluužiti kao financijska potpora upravo njegovim Srbima za koje se on tobože zalaže.

Kad se sve uzme u obzir sadašnji problem s lažnim čelnikom svih Srba u Hrvatskoj, a stvarnim čelnikom velikosrpske pete kolone nije u Miloradu Pupovcu, nego u vladajućoj strukturi s autokratskim premijerom Andrejom Plenkovićem. On sustavno djeluje na destabilizaciji države u kojoj je predsjednik Vlade, a u odnosu na službenu Srbiju u kojoj Vlada četnička garnitura ponaša se kao gubitnik u pobjedničkom obrambenom Domovinskom ratu. Treba samo podsjetiti da je Vlada kojoj je on čelu u veljači ove godine u organizaciji srbijanskog veleposlastva u Hrvatskoj dozvolila obilježavanje Dana Vojske Srbije usred Zagreba. To je bila prethodnica stvarnom pokušaju da pripadnici Vojske Srbije nedavno i fizički uđu u Hrvatsku, što je spriječeno na hrvatsko srbijanskoj granici. Očito je da je Hrvatska izložena raznim oblicima nove velikosrpske agresije koju vodi Milorad Pupovac unutar države ali i pokušajima iz same Srbije da se Republike Hrvatska dodatno destabilizira. Nakon svega umjesno je postaviti pitanje vodi li Andrej Plenković pod dirigentskom palicom Milorada Pupovca Hrvatsku u neku ‘Srboslaviju’“.