Hrvatima ovo nikad ne bi javno priznali: Plenković ima prijatelja kojeg u stranci baš i ne vole

Autor: Iva Međugorac

Svi oni koji dobro poznaju omjere snaga u Vladi premijera Andreja Plenkovića bez previše susprezanja reći će kako je vrlo uzak krug osoba koje uživaju njegovo posebno povjerenje. No, isto tako po vladajućim se redovima govori da Plenković nerijetko kod donošenja važnih odluka dugo promišlja i savjete traži i među stručnjacima izvan Vlade, ali i izvan svojeg HDZ-a pa je tako primjerice česta praksa da se konzultira s bivšom ministricom gospodarstva Martinom Dalić koju smatra jednom od vodećih domaćih stručnjakinja.

Upućeni svjedoče kako Plenković nerijetko savjete traži i kod svojih prijatelja među kojima su i oni koji su već dugo raspoređeni na vodeće pozicije u državnim tvrtkama. U tu skupinu spada i Vladislav Veselica kojega u HDZ-u nazivaju osobom od najvećeg Plenkovićeva povjerenja što i ne čudi kada se znade da su njih dvojica prijatelji iz mladosti kojega je Plenković prema tvrdnjama iz vladajućih redova kao svoj osobni izbor instalirao u upravu Janafa.

Svojedobno je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa polemiziralo o njegovom angažmanu u Upravi Janafa s obzirom na njegovu prisnost s Plenkovićem i činjenicu da se poznaju još iz Osnovne škole Jordanovac. Plenković se nije izuzeo kada je Vlada donosila odluku o njegovom imenovanju u Janaf, a Veselica nije niti krio da se s Plenkovićem zna četiri desetljeća. Inače je Veselica sin Hrvatskog proljećara Vlade Veselice, a u svojoj biografiji ističe i da je karijeru počeo u privatnom sektoru na poslovima prodaje naftnih derivata kao i da je iskustvo stjecao u financijskim institucijama i regulatornim tijelima.

Plenkovićevi prijatelji

Osim Veselice kao važan savjetnik pa i kao Plenkovićev operativac spominje se u HDZ-ovim redovima i glavni tajnik vladajuće stranke Krunoslav Katičić koji je također Plenkovićev prijatelj iz djetinjstva. Funkciju glavnog tajnika vladajuće stranke Katičić je preuzeo kao nasljednik aktualnog predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, a unutar HDZ-a ga pak mnogi nazivaju “nevidljivim i bljedunjavim” Plenkovićevim terenskim igračem koji se vrlo rijetko medijski eksponira. U jednom od rijetkih medijskih istupa Katičić se referirao baš na Plenkovića koji u to vrijeme niti nije bio predsjednik vladajuće stranke pa je progovorio o tome kako su njih dvojica u mladosti zajednički odlazili na utakmice bez znanja roditelja.

Zajedno su puštali kosu, izlazili i slušali Rolling Stonese, a danas ih spaja politika u kojoj Katičić i nije neka pretjerano prepoznatljiva persona što potvrđuju rezultati parlamentarnih izbora održanih 2020. godine na kojima je u 6.izbornoj jedinici osvojio skromnih 187 preferencijalnih glasova iako je uz ostalo bio uključen i u HDZ-ov izborni stožer. Skroman broj glasova Plenkovića nije spriječio da Katičiću da puno povjerenje i instalira ga na jednu od najznačajnijih pozicija u stranci, a on je dobiveno povjerenje opravdao i na stranačkim i na lokalnim izborima pokušavajući doprijeti do HDZ-ovih organizacija i stranačkih lokalnih šerifa među kojima je lobirao za Plenkovića.









U intiman krug ulazi i Medved

Istini za volju na terenu Katičića ni danas ne shvaćaju kao ozbiljnog operativca i osobu koja je u stanju mobilizirati članstvo, ali se očekuje da će on i na nadolazećim parlamentarnim izborima biti jedna od najvažnijih Plenkovićevih karika za neizvjesnu kampanju koja bi uskoro trebala krenuti još snažnije no što je to sada slučaj. Kada je u pitanju HDZ i Vlada Plenkovićevo veliko povjerenje među ministrima uživa drugi čovjek stranke Tomo Medved, a u posljednje vrijeme sve je bliži i sa Ivanom Anušićem.

No kada su mu potrebne značajnije konzultacije Plenković rado, a po nekima i pretjerano koristi usluge svojih posebnih savjetnika Zvonimira Savića, Mate Granića, akademika Kustića i pomalo zaboravljenog bivšeg ministra obrane Damira Krstičevića. Ti su ljudi dio njegova političkog kruga, govori se u HDZ-u te se kaže kako Savić ogroman utjecaj ima na događanja u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, gdje sasvim korektno surađuje s ministrom Šimom Erlićem, što nije bio slučaj s njegovom prethodnicom Natašom Tramišak koja nije podnosila Savićevu uplitanje u njen posao. Na koncu je Tramišak ušla na popis bivših ministara, a Savić još uvijek diskretno odrađuje Plenkovićeve zadatke.









Kako tvrde, Plenković se i o potpuno trivijalnim odlukama konzultira s bivšim ministrom vanjskih poslova Granićem kojega je osobno vratio u HDZ- Osim što Granić premijeru daje savjete po pitanju sukoba s predsjednikom Zoranom Milanovićem, on slovi i za osobu koja Plenkovića povezuje sa crkvenih poglavarima. Nabrajati osobe od posebnog Plenkovićeva povjerenja, a ne spomenuti Vladina glasnogovornika Marka Milića bilo bi kako kažu u Vladi besmisleno. Milić je Plenkovićev medijski strateg, njegova desna ruka i krizni komunikator, a podjednako povjerenje premijer ima i u Zvonimira Frku Petešića. Onaj kojega u HDZ-u rijetko pa i nerado spominju jest šef SDSS-a Milorad Pupovac kojeg Plenković iznimno cijeni i poštuje, i sa kojim se nerijetko konzultira. Odnos njih dvojice kroz dugogodišnju suradnju postao je tako blizak da su Plenković i Pupovac postali gotovo kućni prijatelji.