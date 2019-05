HRVATIMA GADNO DIGLA ŽIVAC! Kolindina savjetnica snobovski ‘popljuvala’ radnike Arena centra: ‘Ona nesretnica od prodavačice…’

Hrga je, naime, opisala jedno “traumatično” jutro koje je obilježio susret s “neljubaznim radnicima”, što joj je posve upropastilo dan.

“Tek je 10 am, a ja sam prepuna dojmova o ljubaznosti Hrvata. U poznatoj osiguravajućoj kući, na upit dami na šalteru ‘je li moguće da radi sama’, kao dugogodišnji klijent budem optužena da ‘želim preko reda’, a ja zapravo samo pitam – je li moguće da kuća koja te tako revno drži informiranim o isteku police i vrbuje za dalje, na šalteru od 3 pozicije, plaća samo jednu i dovodi te u situaciju da trošiš vrijeme koje nemaš. Usput, djelatnica ti očita bukvicu kao da je gen. direktor. zapravo, on ne bi tako jer razumije da je svaki klijent važan”, opisivala je Hrga svoje “traumatično” jutro, pa nastavila “dramom” u Arena centru:

“Ulazim u poznati dućan u 5 do 10, žena me gleda kao da sam zalutala, upit ‘za koliko otvarate’ otvoreno prezrivo doživi kao atak na svoju osobnost. Može joj biti… Ništa, idem kupiti zvrk sa sirom. Ispred mene samo jedna mlada gospođa. Kupila je 2 sendviča. Ima pravo na 20 posto popusta. Onoj nesretnici od prodavačice s koda se ne iščitava taj popust. Vidi da će morati zvati pomoć s ‘druge strane Arena centra’. Ovoj ne pada na pamet da žrtvuje par kuna za red koji je stvorila jer – to je njezino pravo. Odlazim u garažu, prolazim pored štanda sa svježim voćem i povrćem. Ta ne-GMO ekipica što se time bavi uvijek ispadne nekako ljubaznija od ostalih hektičnih ponuda. Zastanem da pitam opet mladu damu jesu li šparoge domaće. Ne podižući glave odgovara ‘ne’ i ništa više. A mislila sam kupiti tikvice i salatu, baš su mi lijepo izgledali”, napisala je u snobovskom statusu koji je poprilično naživcirao Hrvate, a sve je zaokružila ovim riječima:

“Da se razumijemo, ja koja se znam postaviti i novčanik mi nije prazan, prilično isfrustrirana zatvaram ovo prijepodne u Zagrebu. Ali pitam se – što je s onima koje nitko ne gleda i moraju zbrajati svaku kunu? U ovoj novonastaloj kulturi drskosti i neljubaznosti mora da je strašno izazovno. Mislim da je vrijeme da prestanemo svi misliti da samo spletom nepravednih okolnosti nismo predsjednici, premijeri, izbornici.”