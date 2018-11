Hrvati u BiH apeliraju: Ovo je priča koju Hrvatska mora čuti

Predsjednik HDZ BiH Dragan Čović i Savez nezavisnih socijaldemokrata kojim ravna Milorad Dodik potvrdili su u ponedjeljak kako će njihove stranke nastaviti suradnju, te prema pisanju medija koalirati pri uspostavi nove vlasti u susjednoj Bosni i Hercegovini, temeljem rezultata izbora provedenih u listopadu. Pozadinu ove, po Hrvate u BiH važne suradnje za naš je portal vrlo precizno objasnio dobro upućeni analitičar i kroničar događanja u toj zemlji te poručuje vrlo glasno i bez uvijanja da hrvatska država ne razumije Ustav kojega je sama potpisala, uz opasku da u BiH ne postoji ni koalicija, pa ni koalicijski partneri.

Riječ je naime u zemlji koja funkcionira temeljem Ustava donesenog u američkoj zračnoj luci Dayton, a kojega je podsjetimo supotpisala i sama Hrvatska. Vrlo je bitno u kontekstu te priče uzeti Ustavne amandmane koji se odnosi na taj Ustav, a kojega je nametnuo Wolfgang Petritsch, koji se potom bacio u bijeg, a koji su također potpisani u zračnoj luci. Ti su Amandmani, vjeruje naš dobro upućeni sugovornik uzrok svim problema u današnjoj BiH jer su donijeli disbalans, ali i unijeli mržnju među narode. Pitanje je bi li BiH bila nefunkcionalan sistem da OHR nije vršio grube izmjene jednog međunarodnog sporazuma, a pitanje je i je li OHR uopće smio vršiti te radnje kojima je Bošnjacima dao neograničene aspiracije, a dojučerašnje neprijatelje, malobrojne Srbe i Hrvate gurnuo u trajni savez.

Naš sugovornik podsjeća da se u Hrvatskoj, nerijetko mogu čuti napadi stoga što se drži nedopustivim da Čović ‘ide na noge Dodiku i s njime pravi koalicije’. Iz hrvatske pozicije, Hrvat s Hrvatom ne smije sjediti, napominje naš sugovornik ističući da BiH nije Hrvatska budući da se radi o posve oprečnim i kompleksnijim odnosima. Također, može se čuti kako je nejasno da Hrvati koaliraju u BiH s onim Bošnjacima koji se neprestano tuže da ih majoriziraju, a potom s njima kreiraju vlast u Federaciji BiH te većem BH entitetu, izvorno zamišljenom kao bošnjačko-hrvatski entitet. Ipak, bosanskohercegovački Ustav ne dopušta političko koaliranje prilikom formiranja državne vlade BiH koja se u toj zemlji naziva Vijeće ministara, što je dosta slabo u odnosu na niže entitetske vlade koje su u praksi ječe. Koaliranje nije dozvoljeno niti u Federaciji BIH zato što je osmišljena kao konsocijacija, u kojoj nema klasičnih političkih koalicija. Ustavni sustav, nakon izbora sam propisuje tko ulazi u vlast, drugim riječima Ustav nameće imperativ tko mora u vlast pa stoga Čović ne može u vlast s Bošnjakom koji ima sedam posto bošnjačkih glasova. Istovremeno, Bošnjak ne može u vlast s Hrvatom koji je osvojio tri posto hrvatskih glasova zato što ustav to ne dozvoljava.

Dakle prostora za klasične političke koalicije uopće nema. Dayton to strogo briše. Koaliranje kakvo je u Hrvatskoj poznato, ideološko pa i programsko moguće je realizirati tek u Republici Srpskoj koja je ustavno zamišljena kao klasična građanska država. Također, koalirati je moguće na kantonalnoj i općinskoj razini, ali ne i na razini Federacije i BiH. Državna vlada može se proglasiti prostorom većinom, ali to ne može proći jer država ima i Dom naroda, a vlada države koja bi protiv sebe imala Dom naroda državnog parlamenta naprosto ne bi mogla donositi nikakve odluke. Postavlja se stoga pitanje da li netko želi reći da SDA, ili SDP BiH imaju jednake ideološke ciljeve kao HDZ pa su činili nekoliko vlada upravo s HDZ-om, a da HDZ ima slične ideološke vrijednosti kao oni, ili pak kao SNSD ili SDS, a odgovor je pak, tvrdi naš sugovornik NE. Ne radi se o programima, jer programi prilikom formiranja vlada u susjednoj BiH nisu bitni, što je ujedno najveći problem ove zemlje. Dodik je teoretski mogao osvojiti pet posto glasova, a da je osvojio tako malo, Čović bi mogao ponavljati kako će surađivati s Dodikom, no vladu s njim nikada ne bi mogao napraviti. Stoga, napominje analitičar valja znati da kada Čović progovara o suradnji s Dodikom on zapravo s njime ne proglašava koaliciju, već naprosto poštuje ustav svoje zemlje, jer Hrvati u BIH jedini su narod koji nikada nije pokušao izigrati isti taj Ustav, a Čović pak nema mogućnost biranja partnera u Federaciji, jer partnere Hrvatima određuju bošnjački birači, kao što Bošnjacima prema Ustavu partnere određuju hrvatski birači.

Ako bi se i napravila Vlada u FBIH bez volje Hrvata ona bi se uradila nasiljem i protuustavno. U dva navrata to je i učinjeno. Te vlade bile su slabe, neustavne i samo su dodatno pogoršale stanje. BiH pak ne može napredovati, ako će suprotstavljene politike činiti prinude konglomerata na razini države, konglomerate koji se zovu koalicijama. . BIH bi u prelasku iz daytonske u briselsku fazu morala dobiti šansu da barem na razini države ima programsku vladu, stava je BIH analitičar koji se čudi i da međunarodna zajednica ne podržava federalističko uređenje te zemlje. Naime, na federalnom srednjem nivou mogla bi biti zaštićena sva nacionalna pitanja, dok bi državna vlast u tom slučaju mogla biti formirana matematičkom većinom, a time bi se dobila i programska koalicija koja bi išla na ruku svim bosanskohercegovačkim građanima. To je jednostavno rješenje, sublimat nacionalnog i građanskog, prilično je jednostavan i jednako prihvatljiv svima.Uz sve ovo znatno je jeftiniji od postojećeg, stoga čudi zašto ga ‘stranci’ ne zagovaraju već Srbe i Hrvate u toj zemlji sotoniziraju zato što ne prihvaćaju bošnjačku ideju unitarne države, pri čemu financiraju razne NGO-e koji nasilno nameću unitarnu viziju i lažne građanske narative, umjesto da kroz postojeći sustav koji to omogućava pokušaju provesti promjenu Ustava.

Potrebno je ujedno podsjetiti, kako su takozvane bošnjačke građanske opcije imale 20 godina vremena da temeljem daytonskog sustava osvoje vlast na svim razinama i u svim krajevima Bosne i Hercegovine, te da dvotrećinskom većinom skroje državu po mjeri te većine. Budući da im taj plan nije pošao za rukom, uporno optužuju nacionalne stranke tražeći u njima krivca za sve, no politička opcija koju u Sarajevu nazivaju građanskom, nikada nije dovoljno pobijedila u toj zemlji da bi mogla utjecati na promjenu Ustava, premda joj postojeći sustav stoji na putu do pobjede. Nejasno je zašto spomenute opcije stopiraju prelaz BiH iz konfederalne u federalnu državu, čime bi se omogućio razvoj građanskih vrijednosti, smanjenje nacionalizma te generalno napredak države. Samo federalizam u nacionalno zatrovanoj zemlji, napominje naš sugovornik, otvara vrata stišavanju nacionalizma, rastu liberalnih političkih opcija, ali i ono najbitnije otvaranje novih tema koje nisu nacionalističkog karaktera. Ironija leži u tome što su Hrvati zagovornici tako uređene države, koja bi lijevim strankama omogućila rast, dok istodobno lijeve stranke tu ideju stopiraju uporno ostajući kao ukras demokracije pod kontrolom SDA iz čega se može zaključiti da se radi isključivo o bošnjačkim nacionalistima, jer istinske lijeve stranke u konačnici bi bile zagovornikom pretvorbe Bosne i Hercegovine u jednostavnu federaciju tri građanska entiteta.

Ne dođe li do evolucije u BIH društvu i ne shvate li sami građani BIH da je federalizam jedino rješenje koje ovoj zemlji jamči dugoročan mir i prosperitet, BIH će ostati zemlja u kojoj će jedan nacionalizam pokušavati uništiti onaj drugi i treći i kao takva postat će najveći politički slučaj Europe, čime bi se mogle obistiniti i oproštajne riječi bivšeg premijera Zorana Milanovića koji je konstatirao da se najblaže rečeno radi o ‘propaloj državi’.