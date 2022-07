HRVATI, PRIPREMITE SE NA MJERE ŠTEDNJE! Slijedimo primjer Europe? ‘Sve se priprema, stižu preporuke’

Autor: Dnevno.hr / M.P.

Generacijama se čekao Pelješki most, a ministar prometa Oleg Butković ovih je dana najtraženiji sugovornik.

Bliži se svečano otvorenje, a Butković se prisjeća, izazova je bilo puno.

Otkriva, najviše su ga frustrirali žalbeni postupci i žalbe pojedinih tvrtki koje su bile besmislene.





Komentirao je i je li kriza povećala cijenu mosta.

“Sva sreća je da se most gradio prije ove krize. Materijal je nabavljen prije. Da je sada natječaj išao ovih 2 milijarde kuna koliko je koštao bi bilo vjerojatno preko 5 milijardi kuna jer je došlo do tržištu do poremećaja. Što se tiče pristupnih cesta, određenih povećanja će biti. Stvar je do naručitelja, izvođača radova i procedure koji je Vlada omogućila”, kazao je za RTL.

‘Pustimo što me Milanović hvalio, rekao je stvari koje ne stoje’

Na otvorenju će biti i Zoran Milanović, Butković je rekao da se s njim nije čuo, a pozivnice su poslane svim uzvanicima, pa tako i predsjedniku s kojim se, prema vlastitim riječima, kurtoazno pozdravi.

“Predsjednik je po meni posljednjih nekoliko dana kada je riječ o Pelješkom mostu davao izjave koje ne stoje. Pustimo što me hvalio. Kad govorimo o Pelješkom mostu, to je nadstranački projekt, nije ni HDZ-ovi ni SDP-ov. Najvažnije odluke su donijete u posljednjih 6 godina kolika je ova Vlada na čelu Hrvatske”, kazao je Butković.

Spremaju li nam se preporuke za štednju uoči jeseni?

Komentirao je i najavljenu telefonsku sjednicu Vlade vezanu uz cijene goriva. “Gorivo će pojeftiniti i dizel. Pričekajmo sutra sjednicu Vlade. Neka sutra Vlada donese odluku”, kazao je Butković.

Butković je komentirajući mjere štednje kazao da će Vlada u četvrtak imati određene stvari o kojima govoriti.









Sve se priprema”, kazao je Butković. Dodao je i da će građani dobiti odrađene preporuke koje će ići u pravcu štednje. “Mi smo u Kockici uveli štednju. Što se tiče klima uređaja, hlađenje je na 26, a grijanje, spustit ćemo temperaturu”, kazao je Butković.