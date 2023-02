HRVATI OVO NIKADA NEĆE SAZNATI! Je li Hrvoj Šipek to trebala izgovoriti? Slučaj vodi do Plenkovića

Autor: Iva Međugorac

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek posljednjih je dana jedna od vodećih tema među saborskim zastupnicima koji su od nje odlučili zahtijevati odgovore na pitanja o predmetu protiv bivše ministrice Gabrijele Žalac nakon što su u medijski prostor isplivale poruke koje je ova HDZ-ovka razmjenjivala s bivšom državnom tajnicom i svojom velikom prijateljicom Josipom Rimac, a u kojima se spominje premijer Andrej Plenković. Nije tajna da je predmet protiv bivše ministrice u ladicama USKOK-a mjesecima skupljao prašinu sve dok kompletan spis nije dostavljen Uredu europskog javnog tužitelja u Zagrebu, koji je suprotno od hrvatskih pravosudnih institucija odlučio da je u slučaju pet puta preplaćenog softvera ipak nešto sumnjivo.

Predmet koji vodi do Plenkovića

Zbog tih sumnji Žalac je privedena, a sada se pak saznaje da je ovo predmet koji vodi do samog Plenkovića s kojim su se Žalac i Rimac planirale sastati nakon što im je zapeo proces nabave kompromitiranog softvera. Premijeru je inače usput budi rečeno organizirana i posebna prezentacija softvera, no sve to što sada znamo vjerojatno nikada ne bi niti saznali da nije bilo europskih istražitelja. Ovi hrvatski istražitelji u Državnom odvjetništvu slučaj su ostavili u svojim ladicama pa se stoga s razlogom u javnom prostoru i među predstavnicima oporbe nameće niz pitanja među kojima je i ono o potencijalnom pokušaju zataškavanja ovog slučaj.





Dobro je poznato da je u DORH-u na temu afere softver prvotno organiziran sastanak na kojem su sudjelovali čelnici Uskoka, a nakon toga je o slučaju Žalac glavna državna odvjetnica dobila i posebno izvješće iz USKOK-a, ali ona na to nije reagirala. I kada je koncem 2020.godine određeno da se svi predmeti koji se tiču potencijalnih pronevjera europskog novca dostave Uredu europskog tužitelja DORH zaključuje da tu nema ničega o čemu bi trebali izvijestiti svoje europske kolege mada se ovdje radilo o slučaju u kojem kako za sada stvari stoje doista jesu pronevjereni novci, za Državno odvjetništvo to je bio predmet koji u tom trenutku više niti nije bio u fazi izvida.

”U DORH-u postoji podjela rada i specijalizacija i nemoguće je da glavni državni odvjetnik zna i vidi i ima svaki predmet pod svojom kontrolom i kompletan uvid u njega, već se oslanja na suradnike”, tvrdila je prije nešto više od godinu dana u Saboru Hrvoj Šipek dodajući da izvješće iz srpnja niti nije vidjela. Ovih dana pred zastupnicima je pak opet progovorila o tom istom srpanjskom izvješću napominjući da je do njega došlo nakon što je na prvom sastanku s kolegama iz Uskoka spomenut slučaj ministrice Žalac. ”Ja sam zatražila da me se o tome pisano izvijesti”, rekla je Hrvoj Šipek demantirajući ono što je ranije izgovorila.

U DORH-u je ovih dana turbulentno

Upućeni svjedoče kako je u Državnom odvjetništvu od prepiske AP prilično turbulentno, a Hrvoj Šipek u nezavidnom je položaju zbog toga što saborski zastupnici oporbe inzistiraju na njenoj ostavci. Jasno je da glavna državna odvjetnica taj oporbeni zahtjev za sada nema namjeru ispuniti i da će se ponovno grčevito boriti za svoju poziciju, a da je u jednu ruku doista i sigurna proizlazi iz toga što ona još uvijek uživa potporu vladajuće većine.

Da bi Hrvoj Šipek trebala odstupiti stav je kojega zagovara i poznati odvjetnik Anto Nobilo, no u pravosudnim krugovima i bez toga njegova stava već se dugo govori da glavna državna odvjetnica nije dorasla poziciji na kojoj se nalazi uz ostalo i stoga što nema iskustva s kaznenim pravom. No, s njim i bez nje DORH ima kadrovskih problema zbog sve manjeg broja stručnjaka što izaziva probleme posebice u većim predmetima. Iako je DORH u ozbiljnim problemima koje potvrđuje i slučaj Žalac u HDZ-u za sada nemaju namjeru micati glavnu državnu odvjetnicu, štoviše, u vladajućim redovima smatraju da njihovi problemi ne proizlaze od Hrvoj Šipek već od Uskoka i Vanje Marušić kojoj je nedavno produljen mandat.

HDZ u ratu s Uskokom









U redovima vladajuće stranke Marušić se smatra kadrom predsjednika Milanovića mada nije posve jasno zbog čega već dugo šire tu tezu. Širi se također HDZ-om teza o tome kako iz Uskoka u javni prostor cure poruke koje ne kompromitiraju samo premijera Plenkovića već i niz njegovih suradnika koji su se vezano uz zaposlenja podobnih kadrova dopisivali sa donedavnim šefom Hrvatskih šuma Krunoslavom Jakupčićem. Jedan je to od razloga radi kojih vladajući kreću u izmjene Zakona o kaznenom postupku pri čemu bi se DORH trebao rasteretiti, odnosno na svojevrstan način razvlastiti od postojećeg koncepta tužiteljske istrage čime se prema tvrdnjama upućenih kreće prema razvlaštenju Uskoka, što bi dugoročno trebalo značiti manje istraga posebice onih koji se odnose na političke kapitalce, jer u svemu ovome ne treba zaboraviti da se Ured europskog javnog tužitelja na bavi domaćom korupcijom već isključivo pronevjerom europskih financijskih sredstava.

Sve u svemu, izgledno je da HDZ-u i premijeru Plenkoviću koji javno zagovara borbu protiv korupcije, ta borba odgovara samo kada se u sklopu iste zaobilaze članovi vladajuće stranke. Uskok je do sada doista pokrenuo cijeli niz velikih istraga s političkim kapitalcima, ali se na koncu i zbog toga nameće pitanje što se točno događalo sa slučajem Žalac i tko je taj netko tko je odlučio da slučaj ostaje u ladicama. Odgovor na to pitanje DORH i Uskok duguju hrvatskoj javnosti, ali javnost to vjerojatno nikada neće saznati pa stoga postaje jasno da je predsjednik Milanović onda kada je kritizirao Državno odvjetništvo bio na tragu istine, ovim slučajem trajno je narušeno povjerenje građana u pravosudni sustav koji bi trebao biti jednak za sve.