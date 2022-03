HRVATI NISU NI SVJESNI ŠTO IM SE ODVIJA PRED OČIMA! Plenković je poslao jednu znakovitu poruku

Autor: Iva Međugorac

Nakon što je priveden bivši HDZ-ov ministar graditeljstva Darko Horvat, javnim prostorom poput bombe odjeknula je vijest da je tom istragom obuhvaćen još jedan član Vlade na čijem je čelu premijer Andrej Plenković, riječ je dakako o SDSS-ovom Borisu Miloševiću. Premda s tom istragom nije povezan ministar rada Josip Aladrović, nedavni zahtjev za pokretanjem kaznenog postupka protiv Aladrovića kojega je DORH uputio u Vladu do krajnje je granice razbjesnio premijera Andreja Plenkovića.

”U Aladroviću je Plenković vidio svojeg nasljednika, on je jedan od njegovih mladih lavova, nedavno ga je uveo u zagrebački HDZ i time potvrdio koliko mu vjeruje, a onda je kao grom iz vedra neba DORH krenuo u akciju na njega, i to radi nekih navodnih zapošljavanja od prije par godina. Plenković je to shvatio kao napad na Vladu i na njega osobno”, otkriva naš sugovornik blizak premijeru te podsjeća da Plenković već neko vrijeme kritizira Državno odvjetništvo.

”Sjetite se da je on DORH spominjao zbog istrage o terorističkom napadu na Vladu, prozivao ih je i ranije radi curenja podataka iz istraga, a kap koja je prelila čašu bilo je uhićenje Horvata, DORH je po svemu sudeći ušao u rat s Plenkovićem koji im je odbijanjem zahtjeva za skidanjem imuniteta ministru Aladroviću poslao jasnu poruku da to neće ići onako kako su oni sebi to zamislili”, kaže naš sugovornik te podsjeća kako je Plenković još na dan Horvatova uhićenja izjavio da je ‘netko’ imao motiv da se to izvede na način na koji se izvelo.

Rat između Plenkovića i DORH-a

”Taj netko na koga je Plenković aludirao je vjerojatno Mladen Bajić, koji i jest na glasu kao stvarni vladar Državnog odvjetništva, da se Plenkovića pita on bi već bio u mirovini. Floskule iz oporbe da Plenković ima utjecaja na DORH su besmislica, jer da ima onda mu ne bi nenajavljeno hapsili ministre, ako netko ima utjecaja na Odvjetništvo onda je to ministar Božinović, s kojim Plenković već neko vrijeme nije u dobrim odnosima”, napominje naš sugovornik te kaže da hrvatska javnost nije ni svjesna da svjedoči žestokom ratu između Plenkovića i DORH-a.

”Očigledno je DORH nakon blamaže sa Gabrijelom Žalac odlučio dokazivati svoju neovisnost na Plenkoviću, koji ih je iziritirao svojim prozivkama, sada su žestoko udarili na njega.

Upitno je do kuda to može otići, vidite da i Milanović koji ne podnosi Plenkovića upozorava na njihovo postupanje, oni nisu nedodirljivi, ali su se trenutno tako postavili”, zaključuje naš sugovornik.