‘HRVATI, KAKO PREŽIVLJAVATE? DŽEPOVI MI KRVARE!’ Nizozemac u šoku koliko je kod nas skupo, pljušte odgovori: Hrvati kukaju, a imaju kuće i po dva auta

Autor: Dnevno.hr

Na Redditu se ovih dana povela zanimljiva rasprava.

Naime, čovjek koji inače živi u Nizozemskoj očito je turistički obilazio Hrvatsku i jednoj se stvari ne može načuditi pa je odlučio pitati Hrvate kako uspiju preživjeti u Hrvatskoj.

“Ne mogu govoriti za sve gradove u Hrvatskoj, bio sam u nekim turističkim mjestima pa ima smisla da su skupa, no bio sam i u nekim selima u kojima su namirnice i restorani bili također jako skupi. Živim u Nizozemskoj i cijene su također visoke, no iskreno, jeftinije je nego ovdje, a ljudi više zarađuju. Nadam se da nije nepristojno pitati, no kako se snalazite? Džepovi mi krvare od trošenja u samo nekoliko dana ovdje…”, iskreno je pitao.





“Ne možemo si priuštiti da ovdje živimo”

Na objavu je dobio gotovo 300 odgovora. “To je najbolji dio – ne možemo si priuštiti da živimo ovdje!”, jedan je od komentara.

Mnogi su pokušali objasniti zašto su cijene tako visoke već svima dobro znanom inflacijom, prilagodbom na euro i turizmom, što trgovinama daje izlike da dižu cijene, čak i onim proizvodima koji ne bi trebali biti skuplji.

Drugi su krenuli navoditi još neke neobične primjere hrvatske stvarnosti.

“Moj partner je iz Hrvatske i rekao mi je da svako ljeto mora van iz stana jer ga najmodavci žele iznajmljivati tijekom ljeta. Je li to uopće legalno? Prema mojim saznanjima taj je stanodavac tako bogat da čak i tvrdi da mu novac od rente ne treba tijekom godine”.

U odgovorima spomenuli i Jugoslaviju

Naravno, neizbježno je bilo da netko u jednom trenutku spomene i bivšu državu.

“Bilo je cjenovno prihvatljivije u Jugoslaviji”, napisao je jedan korisnik i odmah dobio odgovor da se to odnosilo na one koji su bili u partiji, imali posao u državnoj službi i besplatan stan.









“Mogao si kupiti stan državnim zajmom, a ako si imao još više sreće, otplatiti ga tijekom hiperinflacije”. Na ove komentare nanizala su se slaganja i neslaganja, jedni tvrde da je točno tako bilo, drugi da nije.

‘Hrvati uvijek kukaju’

Nizozemac je dobio i par toplih lekcija hrvatskog mentaliteta.

“Nemoj Hrvate pitati kako su, čak i dobrostojeći ljudi će naći nešto oko čega će kukati. To nam je kultura. Ništa ne radi kako treba, ništa ne valja i uvijek je za to kriv netko drugi. No, na kraju dana, većina ima barem jednu kuću, dva auta i hrpu spravica i tehnike”.









Na koncu se javio i jedan Hrvat s nizozemskom adresom koji godišnji provodi u domovini.

“Shvaćam što želiš reći, stan i režije su tri puta skuplji nego u Nizozemskoj, no sve drugo je slično. Nije uvijek bilo tako, vidjeli smo oštar skok u cijenama u zadnjih pet ili šest godina. Mladi ljudi si to ne mogu priuštiti, zato mnogi s diplomama odlaze u Zapadnu Europu”.