HRVATI I EMSC IMAJU ZBILJA POSEBAN ODNOS: ‘Nadamo se da su naši prijatelji u Hrvatskoj primijetili’

Hrvati i služba EMSC-a, blago rečeno, imaju poseban odnos još od potresa u Zagrebu. Taj “odnos” zahuktao se prošle godine u rujnu, kad su iz EMSC-a putem Twittera reagirali na Zagrepčane koji su “zatrpavali” EMSC dojavama o podrhtavanjima, pa su nam tako poručili da ispadamo “smiješni i jadni”.

“People in #Croatia upset with all these small felt quakes. Dokle vise???Taman za laku noć!!Ima li kraja?!?!!!!?!Čisto da nas podsjeti da je tu!….Su najiritantniji izrazi ikada i ispadate smjesno i jadno. Trese se i trest ce se jos dok je Zemlje! Bilo bi vrijeme da se naviknete!” poručili su EMSC-ovci Hrvatima te poruku objavili i na engleskom, a naknadno su se ispričali.

“Došlo je do nesporazuma zbog kojeg se ispričavam. Objavio sam komentar korisnika koji je u engleskom prijevodu sugerirao da su ljudi u Zagrebu i dalje napeti i nervozni zbog potresa. No, očito je da originalna poruka nije imala isto značenje”, stajalo je u isprici.

EMSC je pak nedavno objavio posebnu poruku zahvale Hrvatima, koji su donirali više od 2000 eura (oko 15.000 kuna) nakon potresa u Petrinji. Poruka objavljena na službenom Twitter profilu oduševila je mnoge korisnike iz Hrvatske te su mnogi i odgovorili na nju.

Just a short message to our users in #Croatia, we are very grateful for the more than 100 donations we received, for a total exceeding 2 000€ since #Petrinja earthquake! We really want to thank you knowing that our services have not been perfect -to say the least-! Stay safe

