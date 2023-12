Hrvati bacaju ogromne količine hrane: Pogledajte koliko je samo ove godine završilo u smeću

Autor: Dnevno.hr

Božićno obilje ponajviše se ogleda u blagdanskoj trpezi. Bogat stol s nekoliko vrsta hrane oko kojeg se okuplja čitava obitelj nije samo scena iz reklame, već je u mnogim domovima stvaran prozor. Kao što je to i bacanje hrane s tog istog stola ravno u smeće.

U pripremi bogate gozbe mnogi se pitaju jesu li napravili premalo delicija, hoće li to biti dovoljno za sve koji dođu u njihov dom. No, često se prekombiniraju pa u, ionako velikoj predblagdanskoj kupnji, kupe previše hrane. Porazno je što neki građani hranu uopće ne iskorištavaju do kraja.

“Na primjeru škampa, meso ostavimo sirovo ili pripremimo nešto, a ljusku ostavimo za nekakav temeljac. Ista stvar se i od povrća radi”, objasnio je za RTL kuhar Ivan Poduje.

Namirnice se mogu iskoristiti

Iako građani tvrde da se trude iskoristiti što je više hrane moguće, statistika Ministarstva gospodarstva sugerira drugačije. U Hrvatskoj je ove godine bačeno čak 216.345 tona hrane. Podijeljeno s brojem stanovnika, to daje 53,6 kilograma po osobi. Najviše se hrane baca u Istri, Primorju i Gorskom kotaru (61 kilogram po stanovniku), u Dalmaciji 57 kilograma, u Lici 53, u Zagrebu i okolici 52, a najmanje se baca u sjevernoj Hrvatskoj i Slavoniji – 51 kilogram po stanovniku.

“Što se tiče svih namirnica, dobra većina se može do kraja iskoristiti i trebali bi to činiti. Ako imamo neku namirnicu koja se ne može iskoristiti, pogledajte ako nešto može ostati za temeljac”, poručila je Marina Matijević, influencerica koja se bavi zaštitom okoliša.

Za manje hrane u smeću dovoljno je pratiti nekoliko jednostavnih savjeta. Od starih jela uvijek se mogu napraviti nova. Poželjno je višak hrane zamrznuti, ali i biti racionalan pri kupnji i kupovati količine koje su zaista neophodne. Uz to, bilo bi lijepo pozvati nekoga u potrebi na blagdanski ručak ili mu barem dati nešto hrane. Ipak je vrijeme darivanja.