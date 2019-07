HRVAT ŽELI POSTATI SRBIN ILI ROM! ‘U Hrvatskoj mogu opstati jedino ako promijenim nacionalnost’

Autor: Snježana Vučković

Alen Galić iz Zagreba obratio se našoj redakciji u ranim jutarnjim satima, odmah nakon povratka iz noćne smjene koju je odradio kao zaštitar tvrtke Klemm Security. Putem našeg medija odlučio je upoznati javnost s cijelim nizom problema koji su život njegove obitelji doveli do granica izdržljivosti, a koje, smatra Alen, ne bi imao da nije Hrvat. Zbog teških životnih okolnosti u kojima se našao, naš sugovornik kupio je kartu za Njemačku, u koju će se zaputiti za deset dana. Odluku da napusti Hrvatsku, koju unatoč svemu neizmjerno voli, donio je teška srca, pa je ovih dana počeo intenzivno tražiti načine da u svojoj domovini ipak ostane. Kao izlaz, nametnulo mu se samo jedno rješenje – promijeniti nacionalnost u jednu od manjinskih: srpsku ili romsku!

‘Iz Sesveta sam, gledam život Roma u Jelkovcu…’

“Odmah da raščistimo, niti sam nacionalist, niti šovinist. Normalan sam 38-godišnji hrvatski državljanin, koji ima suprugu, dvoje djece i posve nenormalan život”, rekao je Alen Galić i malo nas detaljnije upoznao sa svojim nakanama:

“Moja teorija da bi za boljitak moje obitelji i naš opstanak u Hrvatskoj bilo najzgodnije promijeniti nacionalnost uopće nije ‘hejterska’… S obzirom na to da svjedočim pogodnostima koje uživaju ove nacionalne manjine, dok se istovremeno Hrvat ‘cijedi’ sa svih mogućih strana, meni je ta ideja sasvim logična”, rekao je Galić i objasnio:

“Iz Sesveta sam, gledam život Roma u Jelkovcu… Što njima nedostaje? Dobili su stanove, voze skupocjene automobile iako nigdje ne rade, krše zakon bez sankcija… Isto tako nije loše ni biti Srbin. To je znatno lakše nego biti Hrvat, barem što se zaštićenosti tiče. Meni je jako drago što ovim putem mogu Pupovcu objasniti i kako je biti Hrvat u Hrvatskoj… Pa, evo – ovako…”, rekao je Alen Galić i u par rečenica napravio presjek svog života:

‘Udarci sa svih strana – institucije samo odmažu’

“Kao mlada obitelj s dva sina i uz činjenicu da smo i supruga i ja bili zaposleni, uzeli smo neke kredite kako bismo svoj život doveli do granice dostojanstva. Dakle, nije bilo u pitanju nikakvo bahaćenje, već smo uložili u stvari nužne za život jedne obitelji. U međuvremenu je moja supruga kao šefica računovodstva zbog trogodišnjeg mobinga i maltretiranja psihički oboljela i završila na psihijatriji. Ona danas jednostavno ne može kao nekada…”, zastao je Alen i nastavio:

“Da mi dijete ima autizam, doznao sam od tete u vrtiću koja mi je to najhladnokrvnije na svijetu rekla u lice. O tome koliko institucije nemaju sluha za takve slučajeve, ne trebam puno pričati. No, da se vratim na vrtić… Iz istog su me vrtića nazvali da mi je sin pao i povrijedio se. Zbog gužve sam se pojavio tek nakon sat i pol i našao dijete s očigledno slomljenom rukom, a iz vrtića apsolutno NITKO nije smatrao da bi trebalo pozvati Hitnu pomoć… U tom periodu također smo prevareni i pri kupnji automobila, ali ta priča je samo kap u moru prevara koje su snašle ne samo nas nego, vjerujem, većinu Hrvata. Odlučio sam konstantnom trpljenju državnih institucija, tj. njihovoj nestručnosti i nemaru prema malom čovjeku – jednostavno stati na kraj. Jer boriti se protiv neuređene države, i to sve pod velikim teretom kredita, postalo je preteško. Zato sam ozbiljno počeo razmišljati o promjeni nacionalnosti jer bi mi to znatno olakšalo život. Ako to ne uspijem, iskoristit ću kartu za Njemačku”, zaključio je naš sugovornik, koji je napomenuo da neizostavno napišemo kako je jedina osoba u kojoj je našao potporu bio Josip Klemm:

“Josip je jedini čovjek koji me saslušao, shvatio i učinio sve da mi pomogne. Zbog toga sam mu zahvalan.”