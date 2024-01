Hrvat napravio kobnu grešku zbog koje mora plaćati zdravstveno osiguranje više nego drugi

Autor: Dnevno.hr

Jedan je Zagrepčanin, nakon što je diplomirao, ostao neugodno iznenađen dok se prijavljivao na Zavod za zapošljavanje. Ondje su mu, uz ponudu poslova, priopćili kako nema pravo na zdravstveno osiguranje kao nezaposlena osoba. Zbog toga će sve dok ne pronađe posao, svakog mjeseca za osnovno zdravstveno osiguranje morati plaćati čak 97 eura.

Kako su mu na “burzi rada” rekli, prekoračio je rok od 30 dana u kojem je nakon završetka studiranja trebao regulirati svoj status osiguranika. Ako ne bude plaćao pozamašnu naknadu, mladiću prijeti opasnost da će plaćati medicinsku skrb po punoj cijeni, ako mu bude zatrebala, piše Novi list.

“Ako student koji je završio redovito školovanje propusti rok od 30 dana za prijavu HZZO-u, ali se u tom roku prijavio u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, HZZO će prihvatiti tu prijavu kao da je potonja u roku podnesena HZZO-u te je potrebno prijaviti se najbližem područnom uredu HZZO-a radi reguliranja statusa”, objašnjavaju iz Direkcije HZZO-a.

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju propisuje taj rok za prijavu građanima koji su završili svoje visoko obrazovanje, a nisu zdravstveno osigurani po drugoj osobi. U slučaju da je rok propušten, a osiguranje obvezno za sve građane, svježe diplomirani moraju regulirati svoj status prema jednoj od zakonskih osnova za koju ispunjava uvjete. Primjerice, ako osoba nema sredstava za uzdržavanje, može zatražiti da joj se trošak obveznog zdravstvenog osiguranja pokrije iz državnog proračuna. Ako to nije slučaj, plaćat će 97 eura svakog mjeseca.

Zaobilaženje propisa

Kad je riječ o ovom mladiću, njemu će trošak zdravstvenog osiguranja vjerojatno pokrivati roditelji s kojima živi. No, pitanje je koliko dugo će to plaćati, s obzirom na to da nitko ne može znati koliko će mladiću trebati vremena da nađe posao.

Tako je zbog svoje nepažnje mladić ostao bez prava koje je po zakonu obvezno za za svakog građanina. Da bi ga ostvario mora platiti. Službe koje provode ovakva pravila svjesne su da to i nije baš fer, pa ponekad daju savjete kako ih zaobići. Tako su iz HZZ-a savjetovali mladiću da se prijavi kod nekog poslodavca na samo tri dana. Čim se ponovno vrati na burzu rada s potvrdom da je dobio otkaz, imat će pravo na besplatno zdravstveno osiguranje.

Naime, isti 30-dnevni rok za reguliranje statusa osiguranika u HZZO-u vrijedi i za sve radnike koji dobiju otkaz. Za njih odnedavno vrijedi i odredba da se moraju javljati HZZO-u jednom u tri mjeseca kako bi provjerili vrijedi li im i dalje njihov status. Ako je osoba prijavljena i u evidenciju nezaposlenih, ne mora se javljati Zavodu za zdravstveno osiguranje.