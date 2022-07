HRVAT KOJI JE REKAO ‘NE’ HITLERU! ‘Vi ćete izgubiti rat, a ja neću da hrvatski narod bude na strani poraženog fašizma’

Vlatko Maček, jedan od najvećih hrvatskih političara prve polovice 20. stoljeća – zvali su ga i “tvorac Banovine Hrvatske” – rođen je na današnji dan 1789. godine.

Po struci pravnik, Maček je profesionalnu karijeru počeo graditi kao odvjetnik u Svetom Ivan Zelini, no umjesto pravničke ostat će upamćen po političkoj karijeri. Bio je član Hrvatske pučke seljačke stranke od njezinog osnutka, a predsjednikom stranke postao je nakon smrti Stjepana Radića kojemu je bio bliski suradnik. Također, preuzeo je Radićevo mjesto supredsjednika Seljačko-demokratske koalicije zajedno s Svetozarom Pribićevićem.

Inače, Maček je zbog svog političkog djelovanja (službeno: protudržavne djelatnosti) bio dvaput uhićen, 1919. i 1925. godine. Kao predsjednik HSS-bio je veliki protivnik Vidovdanskog ustava (iz 1921.) kojim je jugoslavenska država postala parlamentarna monarhija s centralističkim uređenjem. Vidovdanski ustav pao je 6. siječnja 1929. kada kralj uvodi "Šestojanuarsku diktaturu" koju je Maček vidio kao priliku za rješavanje hrvatskog pitanja unutar Jugoslavije.





Iz tog vremena datira i jedan od njegovih legendarnih govora.

“Kako vidite, lajbek je raskopčan. Vidovdanski ustav koji je preko 7 godina tištio hrvatski narod, srušen je. Srušen je ne samo u svijesti naroda nego i faktično rješenjem Nj. Vel. kralja. Posve sam siguran u slogu i zrelost, a prema tome i jakost hrvatskog naroda te s obzirom na veliku mudrost Nj. Vel. kralja, da će nam uspjeti da ostvarimo ideal hrvatskog naroda: da Hrvat bude gospodar u svome domu, u svojoj slobodnoj Hrvatskoj“.

Sporazum sa Cvetkovićem, poruka Hitleru

Pokazalo se da je to bila kriva procjena, no Maček s vremenom samo politički jača te 1935. godine kao vođa udružene opozicije postaje politički vođa Hrvata u Kraljevinbi, što potvrđuje i na izborima 1938. godine. Svoj cilj, rješenje hrvatskog pitanja unutar Jugoslavije, ostvario je 1939., kada dolazi do sporazuma sa predsjednikom vlade Dragišom Cvetkovićem kojim je uspostavljena Banovina Hrvatska. Pritom su predstavnici HSS-a ušli u vladu, a sam Maček bio je dopredsjednik.

Nakon vojnog puča u ožujku 1941. Maček pristaje ući u novu vladu Dušana Simovića (koji se tobože protivio pristupanju Trojnom paktu) s namjerom da osigura opstanak Banovine. Ipak, ubrzo nakon napada Njemačke na Kraljevinu Jugoslaviju stvari se mijenjaju. Kada je vlada odlučila otići u izbjeglištvo Maček je ostao u zemlji te je svoje mjesto prepustio Juraju Krnjeviću, glavnom tajniku HSS-a. Maček se zatim vraća u Zagreb gdje ga dočekuje nemoralna ponuda nacista i fašista da preuzme Hrvatsku pod njihovom zaštitom. Kao pragmatični i dalekovidni političar Maček to odbija riječima;

“Vi ćete izgubiti rat, a ja neću da hrvatski narod bude na strani poraženog fašizma”, rekao je.

Preminuo u Washingtonu

Iako je nakon uspostve NDH pozvao pristaše i cijeli hrvatski narod da budu lojalni novom režimu, Pavelić ga je zatvorio u Jasenovac, a nakon intervencije predstavnika njemačkih vlasti interniran je na svom imanju u Kupincu i Zagrebu. Tamo je i dočekao kraj rata, a kao protivnik svakog totalitarnog režima pred nadolazećim partizanima odlazi u emigraciju, isprva u Francusku a zatim u SAD. Ondje je bio jedan od suosnivača Međunarodne seljačke unije u kojoj su se nalazili prvaci predratnih seljačkih stranaka.









Zastupao je ideju kako bi Jugoslaviju trebalo urediti u duhu sporazuma iz 1939. godine, a od 1956. isticao je da bi Jugoslaviju trebalo preustrojiti u konfederaciju. U emigraciji je napisao opsežne memoare koji su u Hrvatskoj objavljeni 1992. godine. Vladko Maček preminuo je 1964. godine u Washingtonu, a 1996. njegovi posmrtni ostaci preneseni su na zagrebačko groblje Mirogoj.