Hrvat dobio nasljedstvo pa mu bolno spustili: ‘Deda je u Jugi dobio tri stana, ja živim besplatno’

Mnogi Hrvati muku muče s malim primanjima i velikim izdacima pa na kraju mjeseca jedva krpaju kraj s krajem.

Kada plate stanarinu ili ratu kredita za nekretninu, režije i hranu, građanima u velikoj mjeri ne ostaje ništa ili su prisiljeni živjeti na dug.

Hrvat dobio nasljedstvo pa shvatio jednu stvar

Jedan je Hrvat na Redditu otkrio što je shvatio kada je nedavno dobio određen iznos u nasljedstvo te o čemu je počeo razmišljati.





“Dobio sam u nasljedstvo 10 tisuća eura i naravno nije to tako ogroman iznos da mi promjeni cjelokupni život. Imam 1100 eura plaću, plaćam stanarinu, uštedim mjesečno otprilike 100 eura. Lijep je osjećaj da bar nakratko osjetim nekakav lagodan život u smislu da ne brinem oko nekih troškova, iako znam da tih 1o tisuća može i hoće ispariti. Prije dva mjeseca mi je crkla mašina za rublje. Inače bih nekako na rate platio ili bih bio deprimiran što sam štedio četiri mjeseca i na kraju trebao dati za to sra*e .Prije tjedan dana kvar na autu, 100 eura. Ista priča. Štediš mjesec dana da bi dao pare za ku**c. Lijepo je imati nešto viška novca i platiti to gotovo bezbrižno bez da se pitam na čemu da još uštedim kako bih nadoknadio te troškove. Nagnalo me da razmislim kako bi život bio lijep da ne trebam plaćati stanarinu ili stambeni kredit. Mjesečno uštediš 400-500 eura, skroman, ali lagodan život. Vjerujte mi, svi vi koji imate svoj stan bez da plaćate stambeni/stanarinu ste sretnici i imate praktički doživotni jackpot”, piše svoje iskustvo.

I zaista, čovjek se zamisli kako bi život sasvim drugačije izgledao kada na kraju mjeseca ne bi morali razmišljati čega se još trebaju odreći te kako se ne bi osjećali poraženo kada im teško stečena ušteđevina najednom ode za popravak nekog kućanskog aparata ili automobila.

‘Ženin otac nam je kupio stan, spasio nam je život’

S tim su se složili i drugi korisnici Reddita u komentarima te podijelili svoja razmišljanja.

“U potpunosti te razumijem. Isto plaćam stanarinu i svaki mjesec koliko toliko uspijem uštedjeti 200,00 – 300,00€. Naravno, nemam auto, ali da ga imam to bi me koštalo dodatno tako da bi ušteda bila nikakva. Najbolje su mi tatine princeze i mamini sinovi, apeliram na jednu osobu s posla, koja se javno hvali da je dobila stan na poklon jer je uspješno diplomirala na Vern-u. I onda se nađe pametovati i to još onako odvažno te daje savjete kako svaki mjesec uštedjeti 500,00€ pa jednom godišnje otići van Europe na putovanje. Kada sam joj komentirao da nisu svi tako privilegirani i da ne dobivaju svi stan za diplomu, odmah me napala da ja to ne razumijem i da ga je ona pošteno zaslužila. Fuck my life”.









“Ženin otac nam je kupio stan nakon što smo 10 godina u braku. Spasio nam je život. Promjena nebo i zemlja. Nevjerojatna razlika u kvaliteti života. Sami bi mogli – nikad”.









“Dečko i ja samo dobili stan od mojih roditelja na korištenje s obzirom na to da imam još dva brata i sestru, ne planiramo se dugoročno zadržavati u njemu. Dvije i pol godine tamo živimo, uspjeli smo uštedjeti preko 25 tisuća eura i sad tražimo stan za sebe. Bit ćemo u kreditu s ratom od 700 eura mjesečno. Iskreno, strah me izdataka jer ih do sada nisam imala, ali znam da želim nešto i sama postići”.

“Odavno smo skužili da bismo bili vrlo siromašni da naši prethodnici nisu imali kuće ili stanove u vlasništvu. Mi živimo u nekih 40 do 50 kvadrata i sve je nekako stisnuto, a kamoli da plaćam nekom kretenu. Mislim da je prije tri godine bilo 1500 kuna za tridesetak kvadrata i onda si još moram plaćati režije, a kasnije po zimi je bilo 600 kuna za plaćanje grijanja. A najgore je da to nikada ne bi bilo moje. Prije godinu dana sam praktički stalno imao oko 3o tisuća kuna na računu koliko god gluposti kupio, a sada su tu kredit za auto, preuređujemo dvorište, a tu su i drugi popravci pa sam konstantno na par tisuća, A da sam živio u stanu s onom plaćom također ne bih mogao nikada uštedjeti niti išta kupiti. Zato su ljudi i otišli van, jer im je dosta da rade cijeli mjesec samo da bi preživjeli”.

Neki zovu na oprez

Ima i onih koji ga upozoravaju da iznos tog nasljedstva nije velik i da bi mogao brzo ispariti.

“Budi samo oprezan, 10 000 eura zapravo i nije puno novca i začas se istopi ako ne nadoknađuješ to što si uzeo s hrpice”.

“Uživaj dok traje i pripremi se za slučaj da ne potraje. Ja bih na tvom mjestu probao zadržati bar pola od tih 10 tisuća eura kao fond za crne dane ili za slučaj nužde, ako ti naglo zatreba veća svota, bez da moraš dizat kredite i posuđivati. Jednostavno zaboravi da postoje u smislu svakodnevnih troškova i smatraj ih rezervnim gorivom. I ako voziš na rezervi, kad se izvučeš iz sra*a, štedi dok ne napuniš tu rezervu. A jednog dana ti ta rezerva može biti početak neke veće štednje, ako ti dobro krene”.

‘Deda je u Jugi dobio tri stana, šahmatirao sam život’

Našao se i jedan koji je rekao kako je, ni kriv ni dužan, pobijedio u životu jer su mu u krilo pale čak tri nekretnine.

“Naslijedio sam tri nekretnine iz doba Juge jer mi je djed bio vojno lice, sada imam sve tri i praktički živim besplatno jer su mi dvije u najmu. Šahmatirao sam život”, napisao je ovaj korisnik, iako je teško biti siguran je li to stvarno iskustvo ili samo provokacija.

Što god bilo, izazvalo je niz komentara.

“Tvoj deda je bio opaki igrač ako mu je Juga dala tri stana”, “Vrati ih izvornim vlasnicima”, poručuju mu u odgovorima.