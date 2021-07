HRT-ovka ZGROŽENA PLENKOVIĆEM I HDZ-OM! Otkrila pozadinu njihova odnosa s uhićenim Bačićem

Autor: Iva Međugorac

Nema nedodirljivih… Mantra je to koju HDZ-ovci nerijetko ponavljaju. Uglavnom tu poruku njihovi ministri i saborski zastupnici u javni prostor odašilju u jeku velikih policijskih akcija i uhićenja, a to je i sada nakon hapšenja po Zagrebu ponovio njihov ministar pravosuđa Ivan Malenica zaboravljajući da je upravo njegov HDZ u glavnom gradu godinama držao ljestve pokojnom gradonačelniku Milanu Bandiću, čiji kadrovi u posljednjim akcijama padaju kao gljive nakon kiše.

HDZ-ov kadar

Premda na popisu uhićenih za sada nema HDZ-ovaca, na Prisavlju svjedoče kako je njihov kadar uhićeni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić. Za takav zaključak doduše nije niti potrebno svjedočenje s Prisavlja budući da je Bačića u ravnateljsku fotelju instalirao HDZ pa je on tako kadrovski izbor premijera Plenkovića i njegove stranke.

”Osim što su ga oni imenovali ravnateljem, zapravo su oni ti koji su godinama tolerirali njegov rad i pristajali na to da pojedini urednici u HDZ nazivaju prije emitiranja određenih priloga. HRT je zapravo postao glasilo HDZ-a pod Bačićevom palicom, jedni su drugima čuvali leđa, a nitko od vladajućih nije reagirao ni nakon što se medijskim prostorom proširila priča o seksualnim uznemiravanjima na televiziji”, prepričava naša sugovornica i jedna od djelatnica HRT-a te naglašava da se ondje godinama upozoravalo na korupciju i nepotizam.

O tome su obavještavali vladajuće, ali za to nitko nije mario, a mnogi su taj nemar pripisivali Bačićevoj prisnosti s Plenkovićevom prijateljicom, ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek.

Toga nema nigdje na svijetu

”Velika je to mreža, i ona sasvim sigurno nije ni izbliza razbijena. HRT vrvi aferama koje nikada nisu otvorene, za to bi trebalo oformiti poseban Stožer”, šali se naša sugovornica i kaže kako je Bačić pao na svojoj pohlepi. ”Teško da je on sam po sebi bio meta, njega je HDZ godinama štitio, ali izgleda da se od pohlepe zaletio, sam pao i sam se ubio. Jednostavno je upao u Uskokovu istragu i to je rezultiralo ovim uhićenjem. Ali vidite kolika je to gramzivost, kolika nekritičnost kada on ni sada iz pritvora nema namjeru odustati od svoje pozicije”, konstatira naša sugovornica zgrožena medijskim napisima.

”Mogli smo očekivati svašta, ali da ravnatelj javne televizije koji je imao Plenkovićevu podršku završi u pritvoru jer je mafijaški novac torbario Bandiću, pa to nitko ne može predvidjeti, takvih scenarija nema nigdje na svijetu, ovo se može dogoditi samo u Hrvatskoj. Zato mi i jesu smiješni istupi HDZ-ovaca koji se sada busaju u prsa mantrom o nedodirljivosti. Da nema nedodirljivih onda do ovoga ne bi niti došlo”, zaključuje naša sugovornica.