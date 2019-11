HREJTING: Evo kako stoje predsjednički kandidati: Nećete vjerovati kako bi izgledao drugi krug Milanović – Škoro!

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Da su prije četiri dana održani predsjednički izbori, u drugom krugu Kolinda Grabar-Kitarović ‘za dlaku’ bi pretekla Zorana Milanovića.

Pokazuje to istraživanje HRejting koje je za Hrvatsku radioteleviziju provela agencija Promocija plus od 14. do 18. studenog, na uzorku od čak 1400 ispitanika.

Da je prije četiri dana održan drugi krug izbora, Kolinda Grabar-Kitarović osvojila bi drugi predsjednički mandat s 3,1% posto glasova više od Zorana Milanovića. HDZ-ova kandidatkinja osvojila bi 49,2%, a SDP-ov kandidat – 46,1%, objavio je Dnevnik HRT-a.

Neodlučnih birača sve manje

Zoranu Milanoviću HRejting bi mogao pobuditi optimizam jer pokazuje da mu je u odnosu na prošli mjesec potpora porasla za gotovo 2% (1,98%), a Kolindi Grabar-Kitarović za 0,25%. S obzirom na trenutačnu razliku između dvoje anketnih favorita, neodlučni bi birači i dalje mogli biti presudni. Ali ne još dugo, s obzirom na trend smanjivanja njihova broja iz mjeseca u mjesec





Tako je njihov broj u odnosu na listopad opet pao, i to za više od 2% (-2,23%), pa je neodlučnih tek malo više od 4 i pol posto (4,67%).

Pobjedi Kolinde Grabar-Kitarović poprilično bi pridonijeli birači Miroslava Škore. U drugom bi krugu dobila glas 2/3 njih (63,2%). Približno jednako toliko (65,8%), ali Kolakušićevih glasova, otišlo bi Zoranu Milanoviću, javlja HRT.

Anketa pokazuje da bi aktualnoj predsjednici sraz sa Zoranom Milanovićem ipak bio nešto komotniji nego onaj s Miroslavom Škorom. I tu, istina, izlazi kao pobjednica, ali s trenutačnom razlikom od svega 2,6%, objavio je HRT. Aktualnoj predsjednici otegotna okolnost u srazu sa Škorom je i pad biračke potpore za 2,5 posto u odnosu na listopad, dok je on neznatno, ali ipak narastao.

Škoro u drugom krugu pobjeđuje Milanovića

Više od polovice Milanovićevih i 60,8 posto Kolakuševih birača iz prvog kruga, u drugom bi izabrali Škoru. Otegotna okolnost Kolindi Grabar Kitarović u srazu s Miroslavom Škorom je i pad biračke potpore u odnosu na listopad za više od 2,5%(-2,68%), dok je on sitno, ali ipak rastao (+0,13%), pa tako u konačnici dolazimo do 46,7% – Kolinda Grabar Kitarović, 44,1% – Miroslav Škoro. Tako bi u srazu Škore i Milanovića pobijedio – Škoro.

Pobijedio bi s razlikom od 4% (3,8%). Škoro bi dobio gotovo polovicu (49,8%), a Zoran Milanović točno 46% glasova, pokazuje HRejting. Na pobjedi u ovom srazu, Škoro bi ponajprije mogao zahvaliti HDZ-ovim, odnosno biračima Kolinde Grabar-Kitarović. Zaokružilo bi ga gotovo 80% (79,4%) njih. Dvije trećine (60,6%) Kolakušićevih, pak, i u ovoj se kombinaciji odlučuju za SDP-ova kandidata.

Nerealna kombinacija

A kakav je rezultat drugog kruga predsjedničkih izbora ako bi se u njemu sučelili Miroslav Škoro i Mislav Kolakušić?

Ova trenutačno nerealna kombinacija, bila bi idealna za Miroslava Škoru. Kad bi se i dogodilo da ankete tako drastično pogriješe, jedno je sigurno: u duelu Kolakušić – Škoro, neizvjesnosti nema. S gotovo 17,5% više od protivnika i sveukupno 55% (55,1%) osvojenih glasova, Škoro bi proglasio pobjedu.

Kolakušića bi, pak, zaokružilo manje od 38% (37,7%) birača. Oni neodlučni kojih je trenutačno oko 7% (7,2%), ovdje ne bi imali nikakav utjecaj na rezultat, objavio je HRT.