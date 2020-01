Hrebak: ‘Antikorupcijska deklaracija SDP-a vrijedi manje od potrošenog toaletnog papira’

Autor: Dnevno

Bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak oglasio se nakon brojnih kritika koje su na njegov račun uputili lokalni SDP-ovci. Naime, oni su ga optužili da se odrekao kupovine Elektrometala distriubucije plina i da se želi riješiti udjela Grada Bjelovara u Bjelovarskom sajmu.

Hrebak im pak predbacuje što je Elektrometal propao dok su oni bili na vlasti. Navodi im kako antikorupcija deklaracija SDP-a vrijedi manje od potrošenog toaletnog papira. U svojem statusu obratio se predsjednici bjelovarskog SDP-a Vanji Posavec koju je upitao misli li da su građani zaboravili da je prespavali četiri godine u Saboru.

Uputio je prozivke i gradskom vijećniku Nenadu Nekvapilu te ga je upitao misli li da su ljudi zaboravili da je za vrijeme mandata SDP-a propao Elektrometal i da je tad šutio.

Status prenosimo u cijelosti.

“Kako vas samo nije sram!?

Elektrometal je propao dok ste vi bili na vlasti. I sad izvrćete istinu.

Lažima želite uništiti naš projekt transparentnosti jer vam smeta, jer znate da nećete više moći muljati ako se transparentnost proširi Hrvatskom. Antikorupcijska deklaracija SDP-a vrijedi manje od potrošenog toaletnog papira, odnosno vrijedi točno 263 000 kuna stipendije koju je Bero primio kao poklon i vrijedi svih vaših uhljebljivanja po županijskim institucijama. Znam da vas žulja ta transparentnost. Žulja jako puno ljudi u Hrvatskoj. I zato sam ponosan na taj projekt. Nagovorite župana, s njim ste na vlasti, pa to isto učinite u županiji i sajmu. Dok to ne učinite, nemate šta pričati o borbi protiv korupcije.

Sajam vas žulja…Znam… Možda i zato jer sam tražio direktora da nam dostavi informaciju da li je istina da vaš predsjednik županijske organizacije nije plaćao tom istom sajmu štandove. Možda zato kritizirate transparentnost? Možda vas zato žulja? GORDAN MARAS ‘Kad dođemo na vlast, umjesto novih fontana gradit ćemo mostove’

Vanja, misliš da su građani zaboravili da si prespavala 4 godine u Saboru? Neno, misliš da su građani zaboravili da je za vrijeme mandata SDP-a propao Elektrometal i da si šutio tada? I za kraj, mislite da su građani zaboravili da je vaš županijski predsjednik Tihomir Jaić promijenio hrpetinu stranaka? Od seljaka, nezavisnih seljaka, demokrata, liberala, a sad je socijaldemokrat koji još jedino nije bio u HDZ – u. Vjerojatno zato što ga tamo nisu htjeli 🙂 Zar zato niste doveli svog predsjednika Jaića na ovu konferenciju da priča o podvojenim ličnostima i svim strankama koje je promijenio!?

I za kraj, bili ste na vlasti, imali ste 4 godine. Mi smo smanjili prirez, povukli projekata vrijednih 140 milijuna iz EU fondova, obnovili sve vrtiće, uveli transparentnost, obnovili hrpu škola, obnovili bazen, Borik, snizili cijenu vrtića…I sve to u svega dvije godine. Sve ste to mogli i vi, ali niste jer ste NESPOSOBNI i jer ste svo vrijeme trošili na uhljebljivanja. I to građani znaju. I ostaje vam samo raditi ovakve presice na kojima klevećete i iznosite neistine, jer drugo niti ne znate. SDP IZGURAO HDZ S TRONA Preokret na valu Milanovića, ali i zato što HDZ nije bio ‘dobar gubitnik’

Ja vam bez obzira na sve želim sreću i da nam još dugo vodite bjelovarski SDP, da uhljebljujete i dalje što više po županiji jer tako dugo dok ga vi vodite, mi možemo mirno voditi grad i realizirati sve svoje projekte koje smo zacrtali”, navodi se u statusu bjelovarskog gradonačelnika.