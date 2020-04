HRT/PROMOCIJA PLUS

HR Rejting: Pesimizam nezaposlenih mogla bi djelomično popraviti turistička sezona

Autor: Dnevno

Ovomjesečni HRejting donosi i odgovore na pitanja radnicima i umirovljenicima vezana uz korona – krizu. Strahuju li od gubitka radnih mjesta, smanjenja plaća, neisplate mirovina.

Istraživanja je za HRT provela agencija Promocija plus na uzorku od 661 ispitanika.

Ova kriza, govore mnogi, bit će i gora od recesije 2008. Jesu li i koliko radnici zabrinuti za svoja radna mjesta?

S obzirom na to da je u posljednja dva mjeseca izgubljeno oko 20 tisuća radnih mjesta, ipak zvuči optimistično to što kod većine zaposlenih prevladava mala ili nikakva zabinutost zbog mogućnosti gubitka radnog mjesta. 28% posto zaposlenih uopće se ne brine da bi moglo izgubiti posao, dok kod njih 36% postoji zabrinutost, ali ona nije velika. Gotovo svaki četvrti radnik prilično je zabrinut, dok se njih 13 % jako brine da bi zbog koronakrize mogli izgubiti posao.

Očekivano, veća zabrinutost za sigurnost radnog mjesta prisutna je u privatnom sektoru, ali te razlike nisu dramatične. Otprilike dvije trećine zaposlenika i u javnom i u privatnom sektoru uopće ne brine ili ne brine previše da bi mogli ostati bez posla. 14 % zaposlenih u privatnom sektoru jako strahuje za radno mjesto, dok je njih 19 % prilično zabrinuto. U javnom sektoru je 8,5n % ljudi jako zabrinuto, dok se 26 % njih prilično brine da bi moglo izgubiti posao. Najveća zabrinutost prisutna je kod slobodnih zanimanja, odnosno onih koji se samozapošljavaju. Čak 61 % je jako ili prilično zabrinuto, a samo 14 % je uvjereno da će zadržati posao.

U Hrvatskoj je trenutno oko 158 tisuća nezaposlenih. Kakva je njihova perspektiva, strahuju li oni da u skorije vrijeme neće uspjeti pronaći posao?

Tu su razmišljanja doslovno podijeljena, pa možemo reći da je pesimizam više izražen nego kod onih koji imaju posao. 20 % uvjereno je da će bez problema do posla, dok se 30% brine u manjoj mjeri, što čini točno 50 % ukupnih ispitanika. No jednako tako 22,5 % nezaposlenih prilično se brine oko pronalaženja novog posla, dok je 27 % jako zabrinuto kako će pronaći put do novog radnog mjesta.

Uvijek u ovakvim krizama možemo čuti da su mirovine posljednja crta obrane i da njihova isplata nije upitna. Koliko su umirovljenici zabrinuti za redovnu isplatu mirovina.

Otprilike dvije trećine umirovljenika vjeruje da će sve biti po starom i da problema s isplatama neće biti. Preciznije, 33,5 % umirovljenika uopće se ne brine, dok određena zabrinutost vlada kod 31,5 % umirovljenika. Prilično je zabrinuto 19 % umirovljenika, dok veliku zabrinutost vezanu uz to hoće li se isplatiti mirovina osjeća 16 % umirovljenika, odnosno svaki šesti. No kao što si rekao, mirovine su kategorija koja će se posljednja dirati, tako da takva bojazan u ovom trenutku vjerojatno ne treba postojati.