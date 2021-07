HORVATINČIĆEV ODVJETNIK VADI ‘ASA IZ RUKAVA’? Otkrio je činjenicu koja se nije znala, hoće li to poduzetnika osloboditi zatvora?

Autor: Dnevno

Kontroverzni poduzetnik Tomislav Horvatinčić se za tjedan dana mora pojaviti u zatvorskoj bolnici, na izdržavanju kazne za pomorsku nesreću kojoj je poginulo dvoje talijanskih nautičara 2011. godine.

Njegov odvjetnik, Velimir Došen, kaže da će time biti ugrožen Horvatinčićev život.

“Mi smo danas izjavili žalbu na rješenje da molba za odgodu izvršenja kazne nije prihvaćena. Moj klijent je ozbiljno narušenog zdravlja. Nakon operacije mu je došlo do znatnog pogoršanja. Odgađamo kaznu peti put i stvarno smo iznenađeni da nam nije dozvoljeno dovršenje ovog liječenja”, rekao je Došen za RTL.

“Nekompetentna liječnica”

Odvjetnik smatra kako je nemoguće pružiti adekvatnu zdravstvenu skrb njegovu klijentu u zatvorskoj bolnici.

“Jako mi je poznat sistem rada u zatvorskoj bolnici. To je bolnica u kojoj se rješavaju neke jednostavnije stvari, ovo je prosto nemoguće. Četiri puta je zatvorska bolnica kazala da ne može liječiti takav tip bolesti kao što ima Horvatinčić”, rekao je.

“Liječnica koja je rekla u veoma kratkom roku, gdje se nije proučila dokumentacija tako opsežna u najmanje desetak dana, ona je kazala da je moguće da se liječi u zatvorskoj bolnici. Ta liječnica, usudim se reći da nije kompetentna. Ona je sveučilišni profesor medicinske ekonomije. Pazite, ipak tu treba neurolog, internist, kirurg”, rekao je Došen.

Objasnio je da postoji i mogućnost da se Horvatinčića vozi iz zatvora na liječenje.

“Kad se već udovoljilo četiri molbe, trebalo je još ovu da se završi to liječenje. Pazite, tu je njemu i život ugrožen. Ljudi koji su donijeli takvu odluku, moraju se pitati što ako mu se nešto dogodi”, napominje.









Sprema se na zatvor

Horvatinčić je jedina osoba koja je odgodu dobila toliko puta, ali Došen tu ne vidi ništa sporno.

“Jedina ili nejedina, zakon kaže da ako je takav tip bolesti kao što ima Horvatinčić, da se kazna zatvora može odgoditi dok bolest traje. On ima dva karcinoma, sad je dobio treći karcinom, karcinom kože, mislim”, rekao je.

Dodao je da se Horvatinčić priprema za zatvor i da je svjestan svega.

“On je legalist. On nije odgodio niti jednu raspravu na tu bolest. On će se sigurno javiti 14., on poštuje institucije. Želim danas istaknuti da je njemu jako žao što se sve ovo dogodilo, on se budi i spava svaki dan s tom tragedijom i on je pomogao toj djeci. Bilo je u medijima da nije. Ja sam bio na tim pregovorima”, zaključio je Došen.