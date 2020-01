Horvat: Zamjeram Stieru i Kovaču što svoje stavove polemiziraju kroz medije

Autor: Dnevno

Potpredsjednik HDZ-a i ministar gospodarstva Darko Horvat prokomentirao je predstojeće unutarstranačke izbore u HDZ-u. Na konstataciju kako su Davor Ivo Stier i Miro Kovač spremni za unutarstranačke izbore, Horvat je rekao:

“Svim članovima HDZ-a poslali su vrlo jasnu poruku. S nekim elementima ove politike se ne slažu, ali su za to da predsjednik HDZ-a i ova Vlada svoje mandate dobivene demokratski odrade do kraja. Imati svoj stav je hvalevrijedno, ali polemizirati ih kroz medije, to malo i zamjeram.”

Kaže da se Andrej Plenković unutarstranačkih izbora ne boji. “Niti malo. Plenković i HDZ spremni su za izbore, i za unutarstranačke – kad god bili i za parlamentarne – kad god bili”, istaknuo je.

Ima li Plenković njegovu podršku, Horvat nije precizirao.

“Izaći će sa svojim programom, vidjet ćemo tko će sve biti kandidati. Nakon toga bit ćemo vrlo jasnog stava.”

Na ponovljeno pitanje samo je dodao kako je dio Plenkovićeve Vlade i da mandat treba odraditi do kraja.

Ne smatra da bi se trebala raskinuti koalicija s Bandićem.

“U ovom trenutku nema potrebe raskidati bilo kakve koalicije. Vlada mandat treba odraditi do kraja”, rekao je, javlja N1.