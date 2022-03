HORVAT NAKON IZLASKA IZ ZATVORA: ‘Siguran sam da će afera Horvat poprimiti žensko ime’

Autor: Dnevno.hr

Nakon 10 dana istražnog zatvora danas je bivši ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat pušten iz Remetinca. Horvat je uhićen 19. veljače u svom domu te mu je nakon ispitivanja u USKOK-u, određen jednomjesečni istražni zatvor. Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio mu je istražni zatvor zbog sumnje da je 2018. s tadašnjom pomoćnicom, na poticanje četvero suosumnjičenih, nezakonito dijelio višemilijunske bespovratne poticaje.

USKOK je ispitao troje svjedoka za koje je su ranije odredio da postoji opasnost od utjecaja na svjedoke, a Izvanraspravno vijeće odbilo žalbu tužiteljstva koje je željelo da se taj pritvorski razlog odnosi na još osmero svjedoka. Horvat se uskoro očekuje na slobodi, a istraga se nastavlja.

“Što reći nakon ovih 8 dana provedenih u istražnom zatvoru. Mislim da do ovoga svega nije trebalo doći. Mislim da bi najlakše bilo sve to skupa priznati i istog trenutka otići doma i čekati proces i suđenje, ali se nema što priznati. Uvjeren sam u to da svjesno ništa nisam napravio protuzakonito”, rekao je Horvat, dodavši da će pokušati doznati sve što se dogodilo i dokazati da nije bilo nikakvih nezakonitih radnji.

“Siguran sam da će afera Horvat poprimiti žensko ime”, naglasio je Horvat, dodavši da nije fer ni korektno ovakvo izlaganje nekoga tko mu je bio najbliži suradnik.Rekao je da se u Sabor neće vratiti.

“Pola mandata gradonačelnik Preloga, pola mandata gradonačelnik Murskog Središća”, rekao je i dodao kako je uzeo mogućnost 6+6, ali neće iskoristiti cijelu godinu.