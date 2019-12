Horvat brutalno vratio Mrsiću i najavio isplatu preostalih plaća radnicima Đure Đakovića

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat uputio je žestoku kritiku predsjedniku Demokrata Mirandu Mrsiću zbog neisplate plaće radnicima Đure-Đakovića i radnicima poručio da razloga za prosvjed i dolaska u Zagreb neće biti, jer će se situacija riješiti.

Objavu prenosimo u cijelosti:

“Svim velikim dušebrižnicima poput Miranda Mrsića koji se ovih dana razbacuju velikim riječima i usude se govoriti o sudbinama radnika Đure Đakovića (koje u životu vjerojatno nikad nisu ni vidjeli) ovim putem iskreno molim da prestanu. Izjave takvog tipa ili usporedbe s Uljanikom, kao i s nekim drugim velikim industrijama čiji su problemi započeli upravo u godinama kad su on i njegovi drugovi iz #SDP-a “gospodarili” zemljom, doista su tragične.

O tome kako se državom i svim spomenutim kompanijama „gospodarilo“ najbolje će vam dočarati upravo one rečenice koje je gospodin Mrsić izrekao danas, a koje zvuče kao da ih upućuje sam sebi.

No, vratimo se mi u realni svijet. Kao što sam i obećao prije dva tjedna, kad sam u središtu Đure Đakovića odgovorno stao ispred svih radnika, predstavnika sindikata i Uprave koji su mi svjedoci, plaće radnicima Specijalnih vozila d.o.o. (njih 560) već su odavno na računima, kao i Đure Đaković d.d. (njih 22). Ostatak plaća za radnike u Industrijskim rješenjima d.o.o (njih 68), zbog određenih komplikacija kojih su radnici svjesni, sjesti će najkasnije u ponedjeljak, ako ne već i danas, ovisno o brzini bankarske procedure koju smo pokrenuli.

No, kao što sam vrlo jasno rekao i u samom pogonu Đure Đakovića – pitanje plaća nije zaključak priče, već njen početak. Kako bismo dobili uspješan nastavak, na pragu smo rješenja koje očekujemo definirati tijekom idućega tjedna, a koje osigurava dogoročni nastavak poslovanja kompanije.

Zbog toga, ovim putem molim i same radnike da ostanu mirni, da Božić proslave sa svojim najmilijima, jer razloga za njihov najavljeni dolazak u Zagreb neće biti, a ne bi ni riješilo ono što je već godinama temeljni problem Đure Đakovića – model poslovanja.

Dosta je ovakvih prozivki neznalica poput gospodina Mrsića i ljudi koji su nas i doveli do ovog problema, a koji suvislog prijedloga za rješenje tog problema nemaju, niti su ga ikad imali. Da se razumijemo, gospodin Mrsić možda je dobar liječnik, no ovakvim izjavama i svime što (ni)je učinio kad je za to imao prilike, pokazuje se kao loš političar i katastrofalan poduzetnik.

Da ponovimo, rekli smo da ćemo plaću riješiti – riješili smo. Naišlo se na komplikacije oko isplate plaća radnicima Industrijskih rješenja – riješili smo. Najavili smo aktivno uključenje u pronalazak nove Uprave. Za Specijalna vozila – riješili smo, za Đuro Đaković d.d. – očekujemo skori završetak procesa.

👉 PS. – kad već govorimo i o nekim drugim velikim industrijama u Hrvatskoj, #3maj je danas ugovorio izgradnju putničkog broda za polarna krstarenja za australsku tvrtku Scenic, dok je kutinska #Petrokemija (koju sam također posjetio ovoga tjedna) u prva tri kvartala 2019. ostvarila neto dobit od 124 milijuna kuna. Ovdje ću samo podsjetiti kako je u istom razdoblju prošle godine rezultat poslovanja bio dijametralno suprotan, s gubitkom od čak 341 milijuna kuna. Spremno smo se uhvatili i tog ‘vrućeg krumpira’, riješili pitanje dokapitalizacije, nove Uprave i strateškog partnerstva, a ovo su konkretni i opipljivi rezultati. Također, sjetimo se i nekadašnjeg Agrokora – današnja #Fortenova, koja s poslovanjem danas nema nikakvih problema, a plaćanja dobavljačima svedena su na unutar 30 dana.

Tako izgleda „normalna“ Hrvatska.”, napisao je ministar Darko Horvat na svom Facebook profilu.