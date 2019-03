HOROR NA TRŽIŠTU MESA! Tolušić šuti, a prava kafastrofa tek stiže! Tko pokušava zataškati aferu?

Ako ste kojim slučajem, u kakvom noćnom izlasku ili pak u naletu gladi pojeli meso iz zaraženog kebaba nema razloga za brigu, slaba je to utjeha Hrvatima koju je u javni prostor pustio ministar zdravstva Milan Kujundžić. No, čini se kako priča koja ne prestaje puniti medijske stupce ne brine previše ni druge Kujundžićeve kolege, pa tako kompletna vladajuća svita predvođena ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem očigledno ne doživljava pretjerano ozbiljno, nadasve ozbiljnu priču.

A da je priča uistinu ozbiljna potvrđuju i brojke, naime prema podacima Sanitarne inspekcije meso zaraženo salmonelom i Escherichijom coli prodavano je i konzumirano na 57 lokacija diljem Hrvatske. Procjene o potrošenoj količini kreću su od 500 kilograma do čak 8,5 tona.

Riječ je o zaraženom kebabu poljskog proizvođača, koji je preko slovenskog posrednika početkom veljače stigao u distribuciju u našu zemlju, a ono što zabrinjava jest činjenica da se ovo mesto trošilo i konzumiralo i prije RASFF upozorenja.

“Prema zaprimljenoj distributivnoj listi, sporni je proizvod distribuiran u 57 ugostiteljskih objekata. Inspekcijski nadzor obavljen je dosad u 26 objekata, od čega je 17 s distribucijske liste. Rezultati inspekcijskih nadzora ukazivali su da je slovenski dobavljač obavijestio kupce, da je počeo postupak povlačenja i da su nadzirani ugostiteljski objekti odmah nakon primanja obavijesti proizvod povukli s tržišta.

Inspekcija je dodatno provela uzorkovanje i analize kebaba drugih serija i drugog porijekla te se čekaju rezultati provedenih uzorkovanja”, opravdavanje je koje su za Jutarnji list javnosti ponudili iz Sanitarne.

Zanimljivo, inspekcija ne osporava činjenicu da je sporni proizvod neko vrijeme kolao tržištem, no napominju kako je riječ o smrznutom proizvodu koji je prije konzumacije morao ići na termičku obradu, a to smanjuje rizik za potrošača ako je termička obrada valjano provedena. Nema što, mora da su se ovime utješili svi oni koji su u posljednje vrijeme eventualno konzumirali zaraženo meso.

No, da priča s mesom i mesnim proizvodima ne misli na ovome stati može se čuti i s drugih strana, naime ovih se dana na veliko govori o širenju afričke svinjske kuge na cijeli Balkan, a riječ je o zarazi visoke smrtnosti zaraženih životinja, koja podjednako zahvaća divlje i pitome svinje, no sreća u nesreći je da se ne prenosi na ljude, iako svejedno predstavlja opasnost za proizvođače svinjetine.

Da će pojava koja je potresala Bugarsku, Mađarsku pa i Rumunjsku ugroziti i naše prostore prognoziraju i iz Svjetske zdravstvene organizacije. Gdje je u svemu tome Hrvatska, i što rade naše institucije neka su od pitanja koje vise u zraku.

Ovih dana imali smo prilike svjedočiti načinima na koje meso stiže u našu zemlju pa je tako otkriveno i nekoliko pokušaja krijumčarenja pokvarenog mesa na domaće tržište, a jedan od slučajeva spriječen je na graničnom prijelazu Harmica, slovenski kombi u Hrvatsku je pokušao prošvercati 570 kilograma mesa za kebab iz Poljske, u kojoj je otkrivena afera s goveđim mesom bolesnih krava.

O tim problemima progovorio je i Branko Bobetić iz Croatiastočara koji je za Express otkrio kako je u Hrvatskoj lani nestalo oko 700 tisuća odojaka, a gdje su završili nitko ne zna. Jednako tako, nedostaje 10 milijuna pilića.

“Prema podacima Hrvatske poljoprivredne agencije i Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj je oko 100.000 krmača. Svaka krmača kod malog uzgajivača oprasi u prosjeku 15 odojaka, kod velikih i više od 28 odojaka. S obzirom na broj malih i velikih uzgajivača, ispada da 100.000 domaćih krmača svake godine oprasi dva milijuna odojaka.

Lani je deklasirano, dakle zaklano pod strogom kontrolom veterinarske inspekcije, oko 1,33 milijuna komada odojaka. Ako tome pridodamo izvoz te dio odojaka koji se odvoje za remont (za obnovu stada krmača), ispada da nam u toj bilanci nedostaje 700.000 odojaka.

Gdje su oni? To je sivo tržište i to je veliki broj”, rekao je Bobetić za tiskano izdanje navedenog medija. U posebnoj su opasnosti stanovnici i gosti Dalmacije, i to u ljetnim mjesecima jer tako je najviše takvog mesa. Hrvatski poljoprivrednici znaju kako zaliječiti ovu boljku jer su svjesni da u našu zemlju stiže meso iz Poljske bez markice, a uvoz takvog mesa reflektirat će se i na domaću proizvodnju, od čega hrvatski seljaci koji su ionako na umoru strahuju. Ove ozbiljne teme u razgovoru za Net.hr dotakao se i bivši ministar poljoprivrede Davor Romić.

“Ministar Tolušić upravlja resorom poljoprivrede gotovo dvije i pol godine, dojam je da svojim impulzivnim i teatralnim korištenjem elemenata “kaosa” u resoru zapravo skreće pozornost javnosti s pravih problema. Tako je mandat pompozno započeo “salmonelom”, najavio je švicarski model hrvatske poljoprivrede, uletio s problemom carina, najavio pošten i transparentan sustav raspolaganja državnim zemljištem, efikasniju administraciju, i što od toga vidimo?

Mislim da ministar dobro “pliva” u hrvatskom bazenu povezanosti političkih interesnih skupina popraćen dobrim PR-om, cilja na dojam koji će ostaviti u javnosti, a ne na učinak za sustav. Pa zar skandal s uvozom roba iz susjednih zemalja nije dobar primjer, a nije jedini!

Zadnju aferu s kompromitirajućim fotografijama ne bih komentirao, jer kao čovjek ne mogu prihvatiti nepravedno optuživanje. Ali nakon poruka ministra da će krivci “spakirati kofere” ili završiti iza rešetaka javnost očekuje da se predmet zaključi. Ovo je samo jedna u nizu hrvatskih nezavršenih priča, a svakom novom aferom se zamagljuje prethodna”, rekao je Romić koji je podsjetio i na ostale sporne slučajeve iz Poljske od zaraženih jaja, pa sve do mesa. Hrvatski sustav, po njemu slab je unutar EU.

”Na Hrvatskoj je prvo da poveća svoju proizvodnju težeći samodostatnosti, jer ne proizvodimo dovoljno, te ovisimo o uvozu. Moramo očistiti sivo i ilegalno tržište u svom dvorištu, u potpunosti uspostaviti sustav kontrole sigurnosti hrane i sljedivosti kod svojih proizvođača i tako smanjiti ovisnost o uvozu, te pojačanim kontrolama roba iz uvoza, uključujući i EU, osigurati sigurnost građana.

Sada je sustav kontrole hrane u nadležnosti dvaju ministarstava, oni skrbe za zdravlje građana u tom segmentu. Po informacijama koje imam iz medija, problem je upravo u prebacivanju odgovornosti s jednog na drugo ministarstvo, umjesto da se boljom suradnjom i komunikacijom postojeći sustav poboljša”, rekao je bivši ministar poljoprivrede za Net.hr.

Ono što svakako zapanjuje svakog prosječnog promatrača ove neugodne priče jest mirnoća s kojom o zaraženom mesu progovaraju predstavnici vlasti u Hrvatskoj, koji su još prošlog tjedna slali javnosti posve oprečne poruke od onih kojima sada svjedočimo.

Do unazad nekoliko dana, iz Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, građane su uvjeravali da opasnog poljskog mesa kod nas nema, a sada kada se otkrilo da je ono ipak procirkuliralo tržištem i dalje nije jasno na koji način je to meso plasirano u Hrvatskoj, gdje se točno i na kojim lokacijama nalazilo i u kojem je trenutku zapravo povučeno.

Podsjetimo, prošloga je tjedna i naš portal pisao o ovoj temi, a tada se još ni od strane Sanitarne inspekcije, niti od strane Ministarstva nije točno znalo koliki su razmjeri problema. Nedavno se tvrdilo kako su kebabi uvezeni iz Poljske povučeni iz tri ugostiteljska objekta te se nagađa da je u njima prisutna Salmonela i Escherichia colli. Koji su to objekti, kako je meso tamo završilo i kako je uopće do krajnjih korisnika došlo bez kontrole također nije poznato.

Ono što se ipak zna je da se sporno poljsko meso pojavilo na mađarskom i slovenskom tržištu, a kako se kontrola vrši te kako se skrbi za sigurnost građana, lekcije su koje su našim stručnjacima očitale upravo ove dvije države. Naime, Slovenci su vrlo promptno reagirali te na vrijeme obavijestili svoju javnost, još početkom ovoga mjeseca kako postoji 15 tona sumnjivog mesa koje je završilo u skladištu tvrtke Panvita, koja s mesom opskrbljuje brojne institucije u toj zemlji. Nakon tih spoznaja slovenski su se stručnjaci uhvatili u koštac s rješavanjem toga problema pa se u ovoj zemlji provode i vrlo konkretne istrage.

U Hrvatskoj se opet stječe dojam tromosti, a osim toga najveći problem leži u tome što samo Ministarstvo poljoprivrede uopće ne raspolaže s podatkom o količini mesa koje je stiglo na naše tržište. Da ministar nastoji što prije ovu priču potisnuti, može se iščitati i iz njegove retorike koju je iznio govoreći o ovoj ozbiljnoj tematici za N1 televiziju gdje je poručio kako poljsko povučeno meso, nema veze s onim iz sporne klaonice koja se nalazi u pokrajini Maziva, za meso je kako je rekao nadležna Sanitarna inspekcija, ali informacije o uvezenom mesu kazao je prima i njegovo ministarstvo.

Dobro upućeni tvrde kako je u ovoj priči propusta itekako bilo, no ministar koji inače slovi za čovjeka bez dlake na jeziku nema namjeru nikoga prozivati jer, greške su napravili kadrovi koji su se na njegovu intervenciju domogli pozicija. Je li tome uistinu tako ili je riječ tek o spekulacijama zlobnika, teško je reći, ali u svakom slučaju znakovita je Tolušićeva šutnja i troma reakcija, na skandal koji bi po građane mogao biti daleko ozbiljniji od njegovih krivotvorenih fotografija.