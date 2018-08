HOLY KOMENTIRA: ‘Dalija Orešković nema šanse na predsjedničkim izborima’

Autor: Dnevno.hr

Politička analitičarka i bivša ministrica u SDP-ovoj vladi Mirela Holy gostovala je u Novom danu, Komentirala je najavu političkog aktiviranja Dalije Orešković, bivše čelnice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, interviju prenosimo u cijelosti.

Na pitanje može li Orešković ostvariti uspjeh u politici Holy je odgovorila kako:

“Može, zašto ne, pitanje je kako definiramo uspjeh. Potencijal za takvu neku opciju u Hrvatskoj postoji, na ljevici je kaos, SDP je u krizi duže vremena, tu perspektive nisu dobre, u rujnu bi moglo doći čak i do pucanja SDP-a. To otvara prostor na lijevom političkom spektru. Dalija Orešković je dobra osoba koja bi mogla motivirati ljude na lijevom spektru da joj daju glas. Da bi bili uspješni, morate imati jaku infrastrukturu na terenu, jaku financijsku i medijsku podršku. Ne smatram da je nemoguće ostvariti uspjeh iz pozicije potpunog političkog autsajdera, što Dalija Orešković jest’, poručila je Holy dodavši da sumnja kako bi Orešković mogla osvojiti vlast.

Imajući slična iskustva sa svojom strankom, ORaH, Holy je objasnila kako je novoosnovana stranka na početku neočekivano rasla, ali kaže da je u toj stranci bilo puno karijerista te da zbog toga i zbog progresivnih ideja, ORaH nije ostvario uspjeh.

“Birači biraju političare koji su slični njima, ja nisam tipična političarka, vrlo sam tvrda po pitanju svojih stavova i koja neće pogaziti svoju riječ. Birači ne prepoznaju ljude koji drže do svojih programa, nego biraju one koji su slični njima, populiste koji ne drže do svoje političe ideje i koji ne drže do svoje riječi. Narod uvijek ima vlast kakvu zaslužuje. Orešković bi mogla imati uspjeha, ali neće biti u prilici ostvariti promjene u Hrvatskoj”, rekla je Holy.

Holy naglašava da Orešković nema iskustvo operativne politike te da postoji velika razlika između vođenja Povjerenstva i svakodnevnog bavljenja politikom te rađenja kompromisa. “Dalija Orešković je dosta čvrsta i nije sklona kompromisima, ali to ne možete znati sigurno dok vas ne bace u vatru’, naglasila je Holy.

Međutim, Orešković ima dovoljno vremena postaviti se kao politički subjekt do europskih izbora, a nakon toga slijede predsjednički izbori, rekla je Holy te podsjeća da je Orešković već odbila kandidaturu na predsjedničkim izborima.

“Smatram da Dalija Orešković nema šanse na predsjedničkim izborima, ali da bi bilo dobro za njenu političku opciju da se predstavi na njima’, rekla je Holy koja također misli da bi se na sljedećim predsjedničkim izborima moglo pojaviti dosta jakih kandidata. Slaže se da je personalizirana kampanja na predsjedničkim izborima dobar način za se postaviti na političkoj sceni, ali smatra da Orešković nije takav tip osobe, za razliku od Ivana Vilibora Sinčića koji je svojom kandidaturom otvorio put uspjehu Živog zida.

“Mislim da bi Orešković najviše ugrozila Milanovića, ako bi se on kandidirao, s obzirom da se ona pozicionirala na lijevom centru. Kolindi Grabar Kitarović bi odgovaralo da Orešković uđe kako bi se podijelili glasovi između nje i Milanovića. Bandić nema šanse, a Kolindi Grabar Kitarović bi bila u najboljoj poziciji pod uvjetom da bude službena kandidatkinja HDZ-a’, rekla je Holy.

“Ako bi se Orešković odlučila za kandidaturu na predsjedničkim izborima, ne bi ušla u drugi krug, ali bi ostvarila dobar rezultat za buduću karijeru, ali mislim da ona nije taj tip karaktera’, poručuje Holy.

“Moje predviđanje da će iduće izbore opet osvojiti HDZ i partneri’, zaključuje Mirela Holy.