Holjevac: ‘Radu Borić boli srce jer mladi idu u crkvu, a što je ona radila kod četnika Porfirija?’

Autor: Marcel Holjevac/7dnevno

Progres, dakle, stiže i u Hrvatsku, s malim zakašnjenjem od godinu dana, ali ne brinite se, u konačnici ćemo dobiti politkomesare koji će se brinuti o rodnoj ravnopravosti i budno gledati da se netko ne ogriješi o ideologiju za koju tvrde da ne postoji, te da nitko ne bude diskriminiran. Zašto onda nas katolibane, kockoglave ognjištare, i ostale zaostale zabrinjava nepostojeća ideologija? Jer ta nepostojeća ideologija, nepostojeća i bezopasna kao i komunizam na koji se naslanja, želi ljude osloboditi “bioloških okova”, a to, baš kao i komunizam, ne može funkcionirati u stvarnosti i nikad neće.

Prošlog je mjeseca Lia Thomas, transrodni plivač, plivačica, što god – u svakom slučaju žena u vrlo, vrlo muškom tijelu, odlukom Međunarodnog olimpijskog komiteta isključena iz svih natjecanja u ženskoj konkurenciji. I neće se moći natjecati na Olimpijskim igrama. A početkom ovog mjeseca isključena je iz ženske sveučilišne konkurencije u SAD-u i poručeno joj je da se natječe s muškarcima. Uprava sveučilišta, mediji i aktivisti bijesni su zato što su je izbacili, a nisu obrazložili svoju odluku! Baš grozno da ih tako drže u neizvjesnosti, žele objašnjenje zašto se jednu “ženu” tako grubo diskriminira.

No sve objašnjava fotografija Lije Thomas. Naročito u kupaćem sprijeda. I tu je sad došlo do sukoba između ekipe u kojoj je “Lia”, plivač koji nije bio ni u prvih 400 u SAD-u u muškoj sveučilišnoj konkurenciji, ali je daleko ispred svih u ženskoj, te aktivista i samih sveučilišta, čiji su studenti i profesori uglavnom politički na strani Hamasa, a ideološki na liniji Fidela Castra. A u ovom slučaju, na strani “Lije”.

Totalitarizam i diktatura

Bivša kolegica iz ekipe Lije Thomas traži ispriku nakon što je bila “prisiljena skidati se pred njim 18 puta tjedno i provoditi sate u svlačionici s golim muškarcem. One sad doslovno mole sveučilište u Pennsylvaniji, američki FFZG, da se ne bori protiv odluke o njezinu izbacivanju iz ženskog sporta i da je prihvati. Jer ih traumatizira biti svaki dan u svlačionici s tim tipom. I jer smatraju diskriminirajućim da se moraju natjecati s de facto muškarcem. Roditelj jedne 16-godišnjakinje rekao je za Fox News pod uvjetom anonimnosti da je djevojčicama naređeno da ne razgovaraju s medijima i da im je zabranjeno buniti se protiv nepoštenosti takvog natjecanja. Da je njihova zabrinutost transfobna i neutemeljena.

Iskustvo gledanja djevojaka u natjecanju s Thomasom otac je nazvao “izluđujućim”. “Naše su djevojčice radile cijeli život, mnoge od njih od svoje 6. ili 7. godine”, rekao je. “Samo nekolicina uspije doći do Olimpijskih igara, ali postoji prilika za stotine djevojaka da dođu do fakultetske razine.” No onda ispadne da je sve bilo uzalud – jer se svaki muški student može prijaviti u žensku ekipu. Dovoljno je da se izjasni kao cura.

“Bilo je nevjerojatno frustrirajuće saznati da su naše kćeri dovedene u situaciju u kojoj im nije bilo dopušteno govoriti o nečemu što je bilo tako očito i što nisu mogle dobiti ni malo podrške sveučilišta osim onog: ‘Hej, idi na edukaciju, obrazuj se'”, rekao je roditelj i dodao da je sveučilišni odjel za atletiku poručio djevojkama: “Ne biste trebale govoriti ništa – ovo je vaš scenarij: nemojte reći ni riječ.” Dakle, totalitarizam i diktatura u najgorem izdanju, a komu se ne sviđa, neka malo ide na rodne studije pa će mu ondje objasniti da je glup i da nije to što vidi!









Neka se izjasni kao krokodil

A opet, neki ne žele vidjeti problem s rodnom ideologijom. Problem je ovdje očit: Lia nije nikakva “transrodna plivačica” već netalentirani plivač koji je zajahao val ideološkog ludila i pokušao na toj “nepostojećoj ideologiji” profitirati, diskriminirajući žene. Pardon, “cis žene”, kako se to zove prema rodnim studijima. Što je, naravno, izraz uvredljiv za žene koje su samo to što jesu, bez ikakvih prefiksa, jer sugerira da su i muškarci prave žene, a prave žene su samo neka “podvrsta” ženskog roda – ali za taj vid diskriminacije nikog nije briga. Bitno je da se poštuju zamjenice.

Tako je Thomas 2022. u razgovoru za Sports Illustrated objasnio nama seljačinama: “Vrlo je jednostavno. Ja nisam muškarac, već žena i pripadam ženskoj ekipi. Transrodni ljudi zaslužuju jednako poštovanje kao i svi drugi sportaši.”

Njegove kolegice iz ekipe složile su se s tim da svatko zaslužuje poštovanje, ali to ne uključuje pravo na varanje. “Potpuno podupiremo Liju u njezinoj odluci da potvrdi svoj rodni identitet i napravi tranziciju iz muškarca u ženu. Lia ima svako pravo živjeti svoj život autentično. Ali u sportskom natjecanju biologija spolova sasvim je druga tema od rodnog identiteta. Biološki, Lia ima nepoštenu prednost u ženskoj konkurenciji, što dokazuje njezin skok s 462. na prvo mjesto”, stoji u pismu koje su tada poslale medijima.









Suočen s kritikama, Thomas je rekao: “Samo želim pokazati transrodnoj djeci i mlađim transrodnim sportašima da nisu sami i da ne moraju birati između onog što jesu i sporta koji vole.” I to je tipična jeftina manipulacija emocijama na koju se sve to ludilo naslanja: jasno da Thomas ne mora birati između “onog što jest” i sporta koji voli, samo se mora natjecati kao – ono što stvarno jest. Biološki. Da se izjašnjava kao krokodil, bi li plivao s njima po Nilu? No takve jeftine manipulacije način su na koji se ljude pravi budalama, a brojni pristaju na to kako ne bi ispali bezosjećajni, kako ne bi bili od zajednice odbačeni kao nekakvi fobi, neki i padaju na petparačku sentimentalnost. Neki će se jednostavno praviti prosvijećeni i pametni iako vide da je car gol.

Gdje su kad se to događa sve one narikače?

No to nije sve. Prije nekoliko godina, u Engleskoj je izbio skandal jer su zatvorske vlasti serijskog silovatelja, koji se u zatvoru odjednom počeo osjećati i izjašnjavati kao žena, preselile u ženski odjel – gdje je nastavio raditi ono što je radio i prije nego što je dospio u zatvor, silovati žene.

Dakle, zašto se “kockoglavi ognjištari” “boje” rodne ideologije? Jer se na njoj temelji prinuda, jer se u ime “nediskriminacije” brojnim djevojkama i ženama nanose strašne nepravde i dovodi ih se u opasnost. Jer imaju kćeri i sinove i ne žele da im kći trenira plivanje ili atletiku cijeli život, a da se onda nađe u situaciji da je sve to bilo uzalud, jer ne žele da im se kćeri u pubertetu skidaju pred muškacima u školskoj svlačionici, jer ne žele da im se govori da one nisu normalne ako im to nije normalno i da se njih šalje na edukacije i radionice, uskoro valjda i psihijatru, a ne onog tko ima stvarni psihički problem.

Jer ne žele da im kćeri dijele WC s muškarcima i jer onako zaostali ne žele da im kćeri budu silovane u ženskoj spavaonici ili bolničkoj sobi, nedajbože i u ćeliji, jer je netko odlučio u nju pustiti – muškarce. I gdje su kad se to događa sve one narikače koje svaki dan palamude o ugroženosti žena? Šute jer im nije stalo do dobrobiti žena nego do provedbe svoje idiotske “nepostojeće” ideologije, šikaniranja muškaraca i svih koji se s njima ne slažu i nametanja svog autoriteta – i to ne molitvom, nego silom.

Nije Trump nego Che

No vratimo se doma. U Hrvatsku. Rada Borić rekla je da je boli srce kad vidi da su crkve pune mladih ljudi. “Najviše ipak zabrinjava, rekla bih, obrazovanje i svjedočim sama, stanujem u kvartu gdje je velika crkva. I moram reći da me boli srce kad nedjeljom vidim stotine i stotine mladih ljudi tamo. Neka su istraživanja pokazala da su nam mladi konzervativniji od roditelja”, ispalila je Rada u Hrvatskom saboru. Naravno, brojni su se sjetili da je ona sama odlazila na “tečajeve” kod ekumena četnika Porfirija.

Volio bih ipak znati kako je Rada uspjela povezati obrazovanje i crkvu. Valjda po njoj samo neuki idu u crkvu. A pametni pohađaju rodne studije. Predrasude, a kao obrazovana žena. Ispada da je po tome Vedrana Rudan jako obrazovana i kulturna, a poznati je fizičar i znanstvenik, profesor Davor Pavuna, tamo neka neuka budala. Na udaru komentara našla se i profesorica ustavnog prava Ana Horvat Vuković, koja je nakon atentata na Donalda Trumpa napisala: “Umalo. Više sreće drugi put.” Kad su je prozvali zbog tog verbalnog metka, nadrobila je podulji pamflet o tome kako ne prati vijesti i kako nije mislila na Trumpa. Podsjeća na jedan stari vic iz socijalizma, no nebitno.

Ona se pita “zašto bi na kratki i kriptični status reagirali neki ljudi bez dokaza, provjere ili potvrde”. Odnosno, dala je interpretativnu izjavu u kojoj ljudima objašnjava da sve skupa tumače maliciozno, kako nije imala pojma da su pucali na Trumpa jer su njoj vijesti o njemu efemerne i ne zanima je i kako ju je “zasuo val iracionalne mržnje” (što je čisto izvrtanje činjenica!). Upis je inače kriptičan koliko i one vježbe za predškolce, “spoji točke olovkom”. A da, dodala je i da mu želi zatvor zbog “poticanja napada na Kapitol”, odnosno jer je pozvao ljude na prosvjed zbog više nego osnovane sumnje u krađu izbora. Ali kaže profa ustavnog prava, prosvjed nije ustavno pravo ni u Americi. Krađa izbora jest.

Ipak, kad se bolje pogledaju njezini upisi na društvenim mrežama, nađe se jedan stariji sa slikom njoj nezanimljivog Trumpa kad se zarazio covidom, gdje piše: “Che krepa, čisto sa stanovišta vladavine prava i zaštite ljudskih prava”, pa onda još jedna rasprava u kojoj je nabrojila tom nebitnom Trumpu sve grijehe svijeta i na kraju zaključila da je “samo fer da ga Bog uzme na račun”. Stvarno jako kriptično. A onda se dodatno ukopala debilnim objašnjenjem kad su je novinari nazvali i pitali što je mislila. I rekla da je uglavnom kritiziraju ljudi “fokusirani na pobačaj i prava žena”. Valjda je mislila na Radu Borić?

Bijeli vitez Eugen J.

E sad, čemu ovaj “rant” o Radi i Ani? Pa zato što je u njihovu obranu, kao slabih i nemoćnih ženica koje trebaju muškarčinu poput njega za zaštitnika, stao Eugen Jakovčić, “aktivist” i glasnogovornik SNV-a. “Žene, profesorice, aktivistkinje, Ankica Čakardić, Ana Vuković Horvat, Rada Borić (ovdje je stavio tri srca!) na lomači nečega što se odaziva na ime hrvatske desnice, a zapravo bi trebao biti mračan podrum svakog iole normalnog društva, bez prava javnosti.”

Osobno, demokratičan sam pa ne smatram da bi Rada i navedena ekipa trebale biti u podrumu i bez prava javnosti. Ali smatram da pravo javnosti podrazumijeva i pravo na kritiku. Vidite, tu je problem: “Žene na lomači” – ne, živimo u svijetu ravnopravnih žena. Koje ravnopravno u javnosti iznose svoje političke stavove, koje su profesorice i što god žele biti. Svatko tko javno djeluje mora podnijeti argumentiranu kritiku onog što je javno izrekao. I ne može se, ako kritika ne ide u tom smjeru, vaditi na to da je žena, homoseksualac, crnac, transrodna pčelica. Ne možete reći “ja sam ravnopravna i želim ravnopravno sudjelovati u političkoj raspravi”, a onda na kritiku svojih stavova (ne vas kao takvih!) odgovoriti s “kako se usuđujete, ja sam dama”. Ne, sudionik ste u javnom životu i niste iznad kritike. Nema ničeg nižeg nego igrati na kartu ugroženosti po osnovi spola, rase, nacionalnosti. Ako se skrivate iz toga, to onda nije ravnopravnost. Kad žena ode u rat – a danas to može jer više ne vitlamo mačevima od 10 kg i buzdovanima od 20 i ne razbijamo si glave toljagama, nego pritišćemo gumbiće, pa kad zapucaju na nju, kaže “ali ja sam žensko”, to je licemjerno. Ne, sad si vojnik! Patrijarhata više nema nigdje osim u islamskom svijetu kao zakonske institucije, vremena su se promijenila!

Ako nekog kritizirate, morate biti i spremni primiti kritiku na svoj račun. Jakovčić sam sebi skače u usta dok izmišlja neku lomaču za žene koje daju skandalozne izjave o pripadnicima religija koje im se ne sviđaju i političkim opcijama koje mrze pa se onda, suočene s valom kritika, u nedostatku argumenata skrivaju iza loših laži ili jednostavno etiketiraju svoje kritičare kao patrijarhalne krkane, a istovremeno jednoj legitimnoj političkoj opciji žele oduzeti pravo na javno istupanje. Rada Borić bi “educirala” mlade da ne idu u crkvu iako su vjerske slobode zapisane u Ustavu, Ana ne može prežaliti što je atentator na Trumpa promašio pa se onda zapliće u svoje laži, a Ankica Čakardić, voditeljica budućih rodnih studija – nju sam preskočio – imala je histerični ispad protiv bračnog para Raspudić i umno zaključila da Selak Raspudić ne razumije “osnove klasične feminističke teorije”, i to samo kako bi žene reducirala “na biološku razinu bića”, jer tretira žene “tek kao ‘spol‘”, pa time, tvrdi, “ženama zapravo oduzima rodnu društvenu i političku ulogu, svodeći ih primarno na biološku funkciju rađalica”.

Ne znam kakav borg implantat morate imati u mozgu za takav tok misli. No tu se zapravo i ne radi o mislima, nego o papagajenju fraza iz katekizma aktivističkih kamikaza i bulažnjenju kolektivne glave zabijene u kolektivnu guzicu.

Ne možete malo biti ravnopravni, a onda jadna ženica kad vam to odgovara. Svatko ima pravo na mišljenje, nitko nema isključivo pravo na vrijeđanje a da mu se ne smije vratiti istom mjerom. No prošlotjedni sam pregled završio time da sotoniziranje svake desnice kao “ekstremne” na biralištima ima suprotan učinak od željenog. Vrijedi i za rodne ideologe, radikalne feministice i slične. Svaki takav njihov ispad ima suprotan učinak od željenog.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Dnevno.hr