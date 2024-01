Holjevac: ‘Božićnu jelku trebate držati dok Rada Borić ne odobri da je raskitite’

Autor: Marcelo Holjavac/7dnevno

Jedan od znakova da biste mogli biti ekstremni desničar je da raskićujete božićnu jelku na Sveta tri kralja 6. siječnja. To je pogrešno. Trebate je držati dok Rada Borić ne odobri da je raskitite. Bar tako tvrde mediji i hrvatska woke družina. To pada na Badnjak po julijanskom kalendaru pa ispada da to radite u inat Srbima. Odnosno, da sebično slavite samo “svoj” Božić, a ne i “njihov”. “Ja ne raskićujem bor danas. A vi?”, pohvalila se Ivana Paradžiković. Uz sliku bonsai biljčice koja se identificira kao božićna jelka. A Rada još nije raskitila ni prošlogodišnji.

Riječ je o zamjeni teza: cijela priča o tome da Hrvati većinom raskićuju bor na Sveta tri kralja zbog pravoslavaca posve je proizvoljna i bez temelja. Uobičajeno je u cijelom zapadnom svijetu da kršćani uklanjaju božićne ukrase uoči Bogojavljenja, na Sveta tri kralja, i Hrvatska tu nije nikakva iznimka. Osim ako ne mislite da cijeli zapadni svijet običajno skida ukrase na taj dan u inat Srbima, iako pola njih ni ne zna da Srbi postoje, a ostale nije briga.

Priča “ljudi to rade da susjedi ne bi mislili da su Srbi” potpuno je idiotska, vaši susjedi znaju što ste, u koju crkvu idete i idete li u nju uopće i sigurno neće po tome kad raskićujete zaključivati o tome. Kao što neće po tome kitite li bor zaključivati jeste li vjernik jer je kićenje bora narodni običaj, a ne vjerska dužnost. Niste u grijehu ako ga ne okitite. Ili ga okitite u kolovozu.

Ali zato ima temelja za pretpostavku da je nekima jako bitno da se bor ostavi okićenim i za pravoslavni Božić jer trebamo slaviti oba datuma s obzirom na to da smo, je li, ako ne isti, a ono bar bratski narodi. Ne vidim nikakvog razloga da se bor ostavlja zato da bismo obilježili i Božić po kalendaru SPC-a, kao što ne vidim razloga da ga se obavezno raskićuje na Tri kralja, iako je to neki običaj. U mojoj lokalnoj crkvi bor je, uostalom, stajao okićen i nakon toga. A osobno ga raskićujem kad mi vrijeme dopušta da ga presadim u vrt.

No i mediji su krenuli u ofenzivu, kao da je sama bit Božića kad kitite i kad raskićujete bor. Pa tako Jutarnji pod naslovom “Ljudi masovno raskićuju borove na Tri kralja, ali Crkva kaže drukčije: Evo kada je zapravo kraj božićnog slavlja!” donosi tekst u kojem ne piše baš ništa o tome što Crkva kaže o tome. Ni ne može jer je to jednostavno stari narodni običaj kojim se izvorno obilježavao zimski solsticij i kao takav nema izravne veze s vjerom i Crkvom. Luterani su ga počeli koristiti da bi obilježili Božić u 16., a katolici su ga prihvatili u 19. stoljeću. Dakle, ima veze s katoličanstvom otprilike koliko i Djed Mraz. Ali Jutarnji ima druge informacije. Ne znam od koje crkve i kojih teologa. Nisam stručan za vjerska pitanja, no pouzdano znam da u crkvenom zakoniku nema ničeg o tome kad se kiti božićna jelka, još manje kad se raskićuje. Isto kao što pouzdano znam da raskićivanje bora 12. dan od Božića nije nikakav hrvatski srbomrzački specifikum.









Teško ozlijeđen unuk branitelja

U Vukovaru je grupa BBB-ovaca u dobi od 20 do 32 godine, sastavljena uglavnom od policiji i cijelom gradu poznatih nasilnika, teško pretukla grupu maloljetnika, od 15 i 16 godina, od kojih su dvojica teško ozlijeđena, jedan je zaradio frakturu lubanje. Trojica su zadobila lakše ozljede, ostali su uspjeli pobjeći.

To nije međunacionalni sukob, iako ga neki takvim žele predstaviti – prije svega počinitelji, ali i Milorad Pupovac. Jedna teško ozlijeđena žrtva unuk je hrvatskog branitelja, jedan u tom društvu maloljetnika je srpske nacionalnosti, svi ostali su Hrvati. No to napadačima nije smetalo da zatuku sve redom. Jedan od napadača je pak povratnik iz grčkog zatvora, po dosad poznatom, a moguće da nije jedini. Zasad nije sigurno koliko “Grka” ima u toj ekipi, moguće čak trojica.

Roditelji stradalih kažu kako je sve počelo kad su nasilnici pitali “za koga navijate” te krenuli mlatiti dječake. No Boysi se vade time da su “čuli jednog od njih da govori ekavicom pa su mislili da su Delije”. Taj narativ je smjesta, jer mu to odgovara, prihvatio Milorad Pupovac i njegova klika, pa su počeli kmečati kako opet ustaše udaraju na Srbe, što je prilično ogavan pokušaj instrumentalizacije nasilja: Miloradu je očito jako stalo da Srbe predstavi kao ugrožene. A zanemaruje ono što tvrde napadnuti i teško pretučeni klinci i njihovi roditelji i što je očito i bez toga, da su se ti dječaci našli na putu ekipi redom osuđivanih kriminalaca koja je tražila koga će te večeri premlatiti iz bilo kojeg razloga ili bez razloga. Uostalom, u Grčkoj nije bilo Srba, zar ne.









Prvo je pitanje zašto je policiji trebalo nekoliko dana da privede napadače, za koje očito svi u gradu vrlo dobro znaju tko su i od kojih svaki ima dosje, prema riječima šefa vukovarske policije Vlade Božića. A drugo je, zašto konačno ne preuzmemo zakone o navijačkom nasilju od Engleza, Grka i ostalih koji su s takvim nasilničkim organiziranim skupinama imali posla i prije, umjesto da čekamo da nečije dijete smrtno strada zbog krivog kluba, kape, šala, naglaska, boje čarapa ili zato što se jednostavno našlo na krivom mjestu u krivo vrijeme? Treba li čekati nekog novog

Zavadlava pa se onda zgražati? I hoće li mediji opet pisati o jadnoj djeci koja će, nakon kalvarije u Grčkoj, sad morati istu takvu proživljavati u hrvatskim zatvorima? Penava kaže da je nedopustivo da građani Vukovara osjećaju tjeskobu i strah kada trebaju izaći na ulicu i poziva vlast na strogo kažnjavanje krivaca. No naši su zakoni i sudska praksa takvi da će vjerojatno proći s ukorom i par mjeseci uvjetno, nakon desetogodišnjeg suđenja. U međuvremenu će i dalje sijati strah Vukovarom.

Za Dicmo ne treba putovnica

Peđa Mišić, dragovoljac koji za sebe kaže da je po nacionalnosti Hrvat, po narodnosti Srbin i pravoslavne vjeroispovijesti, okupio je stotinjak uzvanika u Dicmu u povodu Božića po julijanskom kalendaru, što iz državnog vrha, što iz oporbe, što hrvatskih branitelja srpske nacionalnosti. A tema je bila i osnivanje Hrvatske pravoslavne crkve.

Da se Srbi i SPC tomu protive, jasno je. Ali protive se i neki Hrvati. “Šačica Srba i desnica žele osnivanje ‘Hrvatske pravoslavne crkve’. Je li to uopće moguće? Sve je davno pokrenuo Pavelić”, stavlja Slobodna Dalmacija već u naslov. Uz Pavelićevu sliku. Autor Saša Ljubičić pita se što će Vukovarci u Dicmu i odakle na jednome mjestu Skejo, Penava i Matijević, predsjednik splitskog ogranka SDP-a. Pa, slobodna smo zemlja, zar ne? Smiju ljudi iz Vukovara u Dicmo, ne treba putovnica.

“Svako spominjanje Hrvatske pravoslavne crkve budi sjećanje na zločinačku NDH. Upravo je Ante Pavelić taj koji je svojedobno pokrenuo osnivanje Hrvatske pravoslavne crkve. Istovremeno je provodio genocid nad srpskim narodom i ostat će zapamćen kao njihov najveći zlotvor. Unatoč tome, pojedinci ne odustaju od oživljavanja HPC-a, a sve inicijative dolaze s radikalne desnice”, kaže Saša.

A na što budi spominjanje Srpske pravoslavne crkve? Na dobrohotne četnike? To što je Pavelić pokrenuo osnivanje ne znači da je osnivanje HPC-a zločin, ali nekima je i isticanje šahovnice zločin pa im je u vrijeme borbe za neovisnost i sama ideja nezavisne hrvatske države bila zločin jer ju je, eto, prije Tuđmana “osnovao” Pavelić (ustvari su je osnovali Mussolini i Hitler pa Pavelića imenovali na čelo, no pustimo detalje).

Dakle, HPC-u se odriče pravo na postojanje na temelju toga što je nešto slično osnovao – Ante Pavelić. SPC pak nije problem, ni njezine uske veze s Miloševićem i četništvom, ne prije 80 godina nego prije 30 godina. Osnovno je pitanje treba li RH priznati HPC kao vjersku zajednicu. Ako ona ima dovoljan broj vjernika, odnosno članova, da. I to je jedini ispravan odgovor. A sve ostalo je nebitno, uključujući stav Srbije i SPC-a o tome, kao i to hoće li patrijaršija priznati njezinu autokefalnost. I priče o tome kakve to veze ima s izborima i glasovima Srba – uostalom, tko kaže da Pupovac ima bogodano pravo na saborsku fotelju? No Hrvatska je, očito iz političkih razloga, odbija registrirati već godinama.

Oprašta im se minorni dug

Otpisuju se nenaplaćene tražbine troškova parničnog postupka dosuđenih RH pravomoćnim presudama donesenim nakon 31. srpnja 2003. godine u postupcima koji se odnose na Domovinski rat pokrenutim na temelju Zakona o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija i Zakona o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata kojima su tužbeni zahtjevi odbijeni, a tužitelji obvezani RH naknaditi troškove parničnog postupka.

Tako glasi prvi članak zakona koji je prošao ispod radara srednjostrujaških medija. U prijevodu: Srbi koji su tužili RH zbog štete koju im je nanio HV, pa izgubili parnicu, neće morati platiti sudske troškove. Ako su ih platili, novac će im biti vraćen. Vlada kaže da ti troškovi ionako nisu naplativi, većinom. Na što su žestoko reagirali Ivan Penava i još neki desni političari, s razlogom.

Jer ako se oprašta minorni dug bivšim građanima tzv. RSK, koji su svakako dijelom sudjelovali u ratu protiv Hrvatske, postavlja se pitanje zašto onda pukovnik Hrastov mora platiti 11 milijuna kuna obiteljima rezervista JNA iz Srbije koji su stradali na mostu u Karlovcu, kad je sudbina Hrvatske visila o niti, a ta nit je bila upravo taj most. Naravno, postavlja se i pitanje ostalih pripadnika oružanih snaga HV-a koji su osuđeni za ratne zločine pa moraju plaćati milijunske odštete obiteljima stradalih Srba, pa i srpskih vojnika? Pa nisu ti ljudi, bez obzira na eventualne zločine, vodili svoj privatni rat, vodili su ga za Hrvatsku koja im sad uzima sve što su imali, a istodobno nagrađuje neprijatelje.

Neke informacije, zasad neslužbene, govore da će i njima, zbog nezadovoljstva javnosti i dijela oporbe tim zakonom, dugovi biti oprošteni – odnosno da će njihov dug prema žrtvama namiriti Republika Hrvatska, što je uostalom trebala i bez toga. No to se moglo, ako je uopće istina, i bez besmislenog ustupka “žrtvama Hrvatske vojske” – poznato je da građani, kad izgube parnicu protiv RH, moraju platiti sudske troškove državi pa je nejasno zašto bi samo taj zakon trebao biti iznimka. Ako državi taj novac ne treba, neka lijepo oproste sudske troškove svima koji su izgubili parnicu protiv nje. U protivnom, pitanje je je li to uopće ustavno.