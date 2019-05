“Hod za život” u Rijeci i Osijeku, aktivisti na riječkom Korzu zaustavili mimohod!

Autor: Hina/Dnevno

Organizatori “Hoda za život”, koji je u subotu prvi put organiziran u Osijeku poručili su kako ovom akcijom žele poslati poruku o potrebni zaštite nerođene djece, koju drže najugroženijom manjinom u Hrvatskoj, a zakonodavce pozvali da pronađu primjeren zakonski okvir za ovo pitanje.

Koordinatorica osječkog “Hoda za život” Lidija Blagojević u izjavi medijima izrazila je zadovoljstvo što su se Slavonci i Baranjci ove godine prikjlučili ovoj inicijativi, čiji je cilj zaštita svakog života, od začeća do prirodne smrti.

Ovim hodom želimo zaštititi život, pravno i društveno, od samog njegovog početka, jer je pravo na život temeljno ljudsko pravo, i od prava na život kreće svako drugo ljudsko pravo, istaknula je Blagojević.

Tvrdi kako se “znanost i svi medicinski fakulteti u Hrvatskoj slažu da život počinje začećem”, i stoga “žele hodati za svako rođeno i nerođeno dijete te zaštitu nerođenih, kao najmanje zaštićene manjine u Hrvatskoj”.

Predsjednica Udruge “U ime obitelji” Željka Markić kazala je kako je cilj “Hoda za život” društvena, zakonska i svaka druga zaštita života, od početka do kraja. Želimo da ono što nosi u svom tijelu kada je trudna, a znanost bez sumnje pokazuje da je to čovjek, ima zakonsku zaštitu od začeća do smrti, a zakonodavci neka nađu način kako će to riješti, poručila je Markić.

Smatra kako treba unaprijediti zakone i ubrzati procedure koje se odnose na posvajanje djece te tako pronaći rješenje, kako bi se pomoglo obiteljima koje žele posvojiti dijete.

Riječki “Hod za život”, u kojem je sudjelovalo više stotina ljudi, počeo je u subotu na Korzu ispred Gradske ure pod sloganom “Zaštitimo nerođenu djecu, najugroženiju manjinu u Hrvatskoj”, prošao Ulicom Ante Starčevića te je završio uz glazbu i zabavu na Trgu bana Jelačića.

Kako su naveli organizatori iz Udruge Malaika, “Hod za život” je miroljubivi hod građana, kojim se želi naznačiti važnost potpori životu kao temeljnom pravu čovjeka.

Barbara Brezac Benigar iz Udruge Malaika izjavila je uoči mimohoda da su sudionici Hoda za život danas na Korzu kako bi hodali za život, jer smatraju da život počinje začećem te da time započinju i sva ljudska prava.

“Mi branimo te nerođene živote”, kazala je i nastavila da je ovogodišnji slogan “Zaštitimo nerođenu djecu, najugroženiju manjinu u Hrvatskoj” odabran jer smatraju da je ugrožavanje tuđe slobode svakako ulazi u tu domenu.

“Danas smo ovdje glas koji želi obraniti tu ljudsku slobodu, za one koji to ne mogu učiniti sami”, kazala je.

Nosili transparente

Sudionici Hoda za život nosili su transparente s natpisima “Nisam izbor, nego dijete”, “Jednaka prava za nerođene”, “Moj život je u tvoji rukama”, “Život je svet i nepovrediv”, “Život je temeljno ljudsko pravo”, “Žena ima pravo na svoje tijelo i kada je u majčinoj utrobi”, “Živi i pusti druge da žive”, “Život je vrijedan borbe”, “Zanimljivo je da su svi koji se protive rođenju već rođeni”, …

Aktivisti im se ispriječili

Nekoliko minuta nakon što je povorka krenula, na Korzu im se ispriječila skupina od desetak aktivistica s tranparentom, kojega su odmah zaklonili redari Hoda za život. Po riječima jedne od aktivistica, koja je nosila transparent, na njemu je bio natpis, koji glasi približno “Najprije su došli po žene, tko je sljedeći?'”

Iz kolone “Hoda za život” tada su se čuli povici “život, život”, uz pjesmu “Vjeruj u ljubav.”

Policija je odmah reagirala, te je nakon nekoliko minuta odnijela aktivistice s Korza.

Održan i Hod za slobodu

U isto vrijeme kada i povorka “Hod za život” u Rijeci je nekoliko desetaka metara dalje, kod zgrade Radio Rijeke, počela i povorka “Hod za slobodu”, u organizaciji inicijative Građani i građanke Rijeke, koja okuplja nekoliko organizacija civilnog društva.

Barbara Brezac Benigar je, na upit o komentaru druge povorke, Hoda za slobodu, kazala da nema baš puno komentara te da samo može uzvratiti na ono što čuje iz medija.

“Mi nismo ovdje došli s ni sa kim ratovati, ovo je naš dan, Rijeka slavi život i mi imamo pravo na to. Imaju li neki drugi hodovi i neki drugi ljudi oprečno mišljenje, to je njihovo pravo, ali svakako nesnošljivost, netolerancija ili izazivanje neprijateljstva nije nešto što pripada slobodi, pa možda ti ljudi trebaju preispitati ciljeve zbog kojih hodaju”, kazala je.

Iz policije su na upit o broju sudionika povorke kazali da ih je na početku povorke, oko 10,30 sati bilo oko 500, ali da se taj broj tijekom povorke povećavao.

Barbara Brezac Benigar smatra da je jako teško procijeniti broj sudionika. Lani je prema policijskoj procjeni bilo 1.500 ljudi, a meni se čini da ih je ove godine bilo više, dodala je.