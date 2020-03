Hoće li Zagreb uskoro u karantenu? Evo što nam je otkrio Pavle Kalinić

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Trenutno je u Hrvatskoj koronavirusom zaraženo 49 osoba, a olakotna okolnost svakako je i ta da se radi samo o kontaktima prethodno zaraženih. Pa ipak, to Zagrepčanima nije bilo dovoljno da se panika ne proširi među građanima. Police u trgovinama prazne se rekordnom brzinom, a Zagrepčani dobro reagiraju i na savjete o zadržavanju unutar kuća i stanova kako bi se smanjilo potencijalno širenje zaraze. Brojni špekuliraju kako će grad Zagreb uskoro biti pod karantenom.

”Tu odluku treba donijeti država. Prema tome, to ne može biti naša odluka. Grad Zagreb nema ingerenciju. Danas su u Italiji imali 358 mrtvih, njima je to jako izmaklo kontroli. Ja se nadam da mi nećemo doći do te faze. Jedna stvar je Zagreb koji ima više od 800 000 stanovnika, a druga stvar su mala mjesta, Novi Zagreb ima više stanovnika nego Split ili Rijeka. To moramo imati u vidu”, rekao nam je Pavle Kalinić, aktualni pročelnik Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba.

”Grad Zagreb će provesti sve ono što država odluči. Mi ćemo provesti svaku odluku koju donese Nacionalni stožer, kako god bilo da bilo. Dok sam ja na tom mjestu nema šanse da dovedem u pitanje zdravlje građana grada Zagreba. Napravit ćemo sve što je moguće. Na kraju, naš ured je radio sve i dosada, a većina opreme koja se pojavila došla je od nas. Mi ćemo se tuči do posljednje kapi krvi da spasimo sve što se spasiti može. Mi ne možemo zatvoriti granici, to mora država”, nastavio je prvi čovjek zagrebačke sigurnosti.

Na naše pitanje o uvjetima rada koji se mogu dogoditi u slučaju proglašenja karantene bio je izričit- odluke bez države nema.

”Neka jedan zaraženi dođe u tvrtku… Hoće li se raditi online ili će se raditi u dvije smjene, mi ne znamo. Kako će raditi trgovine? Pogledajte kako rade trgovine u Italiji, ljudi čekaju u redovima pa ih po nekoliko ulazi kako se ne bi međusobno zarazili. Država mora donijeti odluku, ne za nas nego za svih. Sutra će se dogoditi ono što se odluči Nacionalni stožer”, rekao je.