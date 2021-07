HOĆE LI SE HORVATINČIĆ U SRIJEDU POJAVITI U ZATVORU? Ovo je njegova poruka koja sve otkriva

Autor: J.A.

Kontroverzni poduzetnik Tomislav Horvatinčić (73) u srijedu bi se morao prijaviti na odsluženje zatvorske kazne u trajanju od četiri godine i deset mjeseci.

Trebao bi to biti konačan epilog sudske trakavice duge deset godina nakon što je u ljeto 2011. izazvao prometnu nesreću u kojoj je poginuo talijanski bračni par.

Prije odlaska u zatvor Horvatinčić je putem Messnegera poslao poruku svim svojim prijateljima. Poruku prenosimo u cijelosti.

“Dragi prijatelji, od sutra stanujem na novoj adresi: zatvor Remetinec… nakon toga, ne znam u koju kaznionicu? Razlog: prometna nesreća na moru, po kojoj sam suđen da sam NAMJERNO UBIO DVOJE TALIJANA. Četiri god i deset mj. zatvora. Da je to slučajno bio nehaj, kazna bi bila do jedne godine zatvora ili uvjetna. Osim toga, sudio me nenadležan sud. Pametnome dosta. Sve vas volim i poštujem! Tomo Horvatinčić””, stoji u poruci.

Gotovo s odgodama?

Podsjetimo, Horvatinčić je nekoliko puta odgađao odlazak u zatvor zbog teške bolesti te su liječnička mišljenja dosad uvijek išla u prilog njegovim zahtjevima da zbog zdravstvenoga stanja ne može ići na odsluženje kazne na koju je u rujnu 2019. bio pravomoćno osuđen.

No izgleda da se to sada promijenilo, iako izvanraspravno vijeće zagrebačkoga Županijskoga suda još nije odlučilo o njegovoj žalbi na odluku sutkinje izvršenja da se Horvatinčiću odbije posljednja, šesta odgoda izvršenja kazne.

Međutim, ta žalba ovaj put ne odgađa izvršenje te će se Horvatinčić tijekom sutrašnjeg dana mora javiti na Odjel za dijagnostiku u Remetinec, ili će sutkinja izvršenja policiji dati nalog da ga tamo pospremi.

Mogao bi biti pušten

Ipak, u slučaju da se njegova žalba usvoji, Horvatinčića će morati pustiti iz Remetinca.









“Ja vjerujem da će izvanraspravno vijeće Županijskoga suda usvojiti našu žalbu jer je jednostavno nemoguće Horvatinčića s navedenim dijagnozama i trenutnim zdravstvenim stanjem liječiti unutar zatvorskoga sustava. Takvo mišljenje da se on može u takvom stanju liječiti u zatvoru donijela je nekompetentna liječnica. Ta odluka uopće nije bila nikako obrazložena. Budući da se ne može sam kretati, njemu je potrebna pomoć druge osobe. Kakvu skrb on može dobiti u Remetincu i tko će odgovarati ako mu se zbog zdravstvenoga stanja ugrozi život?” rekao je Horvatinčićev odvjetnik Velimir Došen za Jutarnji list.

“Velika pogreška je da mu se nije dopustilo još ta tri mjeseca za dovršetak terapije. Samo da može hodati bez štaka”, zaključio je Došen.