Hoće li pasti Plenkovićev zakon o neradnoj nedjelji: Veliki test za sud kojim predsjeda Šeksov kum

Autor: Iva Međugorac

Ustavni sud na sjednici najavljenoj za utorak trebao bi raspravljati o Zakonu o izbornim jedinicama te Zakonu o trgovini, odnosno dvjema važnim gotovo gorućim političkim temama zbog kojih oporbeni saborski zastupnici već dugo polemiziraju s premjerom Andrejom Plenkovićem, članovima njegove Vlade i njegova HDZ-a.

Kao što je poznato ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor zatražile su dvije skupine oporbenih zastupnika, dok istodobno ocjenu ustavnosti Zakona o trgovini vezanu uz posljednja pravila o radu trgovina nedjeljom od Ustavnog suda traže Hrvatska udruga poslodavaca, nekolicina manjih trgovačkih poduzeća i obrta te stranka FOKUS.

Iz Ustavnog suda za sada sasvim očekivano pojedinosti ne otkrivaju već tek formalno kažu kako će rasprava biti zatvorena za javnost što je uostalom i inače njihova učestala praksa nakon koje Ustavni sud istupa u javnost. No, već sada upućeni u tematiku tvrde kako je ova rasprava veliki test za predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića koji je inače kumski vezan s HDZ-ovim doajenom Vladimirom Šeksom, a sa druge strane tvrdi se da bi ovo još jednom po tko zna koji put mogla biti tema oko koje će se i ustavni suci podijeliti po političkom načelu, kao što se uostalom i biraju.

Izazovna odluka pred Ustavnim sudom

Dio je onih koji smatraju kako je i ovo jedna od odluka oko koje će se suci dijeliti na one predsjednika Milanovića, i one HDZ-ove, no to sve za sada ostaje na razini glasina. Kada se govori o novom izbornom modelu Hrvatske treba podsjetiti da je on prije par mjeseci prihvaćen u Saboru uz glasno negodovanje oporbenih saborskih zastupnika, ali i prozivke djela stručne javnosti.

Izborne jedinice misteriozna Plenkovićeva radna skupina u kojoj su se navodno nalazili ministar pravosuđa Ivan Malenica, Šeks i njegov posinak Karlo Ressler te aktualni ministar obrane Ivan Anušić skrojila je tako da one sada doista formalno jesu posložene u skladu s brojem birača. Međutim, ono na što oporba od starta skreće pažnju jest politički apsurd do kojega je ovakvo formiranje jedinica dovelo. Tako je primjerice Zagreb radi broja stanovnika razdvojen u tri izborne jedinice pa tako recimo sedma izborna jedinica obuhvaća Kutinu, Glinu, Bakar, Čabar i Pag, dok su osmom izbornom jedinicom osim Istre obuhvaćene Rijeka i Novi Vinodolski.

U devetu izbornu jedinicu sa Zadrom i Kninom ušao je otok Šolta, a zanimljivo je i da su susjedna, povezana naselja razdvojena u dvije jedinice što je primjetno na slučaju Islama Grčkog koji se nalazi u devetoj jedinici zajedno s većim djelom Zadarske županije, dok je istodobno ni tri kilometra udaljeni Islam Latinski završio u sedmoj jedinici s Martinskom Vesi. Neki su to od razloga radi kojih je oporba ustala na noge i krenula u ovaj postupak ocjene ustavnosti, ali u HDZ-u za svoj zakon ne strahuju jer za razliku od dosadašnje situacije kada je postojala nejednaka težina biračkog glasa po izbornim jedinicama novim Zakonom razlika između jedinica ulazi unutar dozvoljenih okvira što Ustavni sud i jest tražio.

Nakaradne jedinice, ali u HDZ-u se nadaju

I dio HDZ-ovaca suglasan je s time da ovako skrojene izborne jedinice možda nisu poštene, ali su prema njihovom sudu one ustavne. Plenković je kako se smatra u HDZ-u iskoristio slabosti oporbe i implementirao ih u izborni sustav, a sve to dio je planske pripreme za parlamentarne izbore kažu u HDZ-u u kojem smatraju da Plenković aktualnu oporbu može pobijediti i uz izborni sustav kojega je Ustavni sud problematizirao i zbog kojeg se i jest išlo u izmjene izbornog zakonodavstva.









U kontekstu ove priče treba podsjetiti da je predsjednik Šeparović za suca izvjestitelja u ovom slučaju imenovao Marija Jelušića, a ne Gorana Selanca koji je inače bio sudac izvjestitelj u predmetu ocjene ustavnosti mijenjanog Zakona o izbornim jedinicama kojega Ustavni sud i jest proglasio neustavnim nalažući njegovo ukidanje čime su Vlada i Sabor bili primorani na donošenje novog zakona.

Pojednostavljeno rečeno, Jelušić bi umjesto Selanca trebao pisati prijedlog odluke o ocjeni ustavnosti novog Zakona o izbornim jedinicama, a Šeparovićeva odluka da taj posao prepusti Jeliću za poznavatelje rada Ustavnog suda označila je još jedan plus za premijera Plenkovića s tim da pojedinci smatraju da Jelušić koji je još 90-te kao docent ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu bio član stručne radne skupine za izradu Zakona o izbornim jedinicama koji je bio na snazi do konca listopada prošle godine te se stoga trebao izuzeti kod odlučivanja o njegovoj ustavnosti.

Što s neradnom nedjeljom?

Dok je Zakon o izbornim jedinicama ipak donekle uspio pasti u drugi plan ono što nikako ne uspijeva sići s naslovnica jest Zakon o trgovini koji je na snagu stupio s prvim danom srpnja prošle godine, od kada naslovnice ne prestaju puniti napisi nezadovoljnih poduzetnika, ali i građana koji se ne uspijevaju organizirati oko kupnje. Nije tajna da je Ustavni sud do sada u dva navrata srušio pokušaj ograničavanja rada trgovina nedjeljom tijekom 2004. i 2009.godine, međutim nekolicina od starta ustavni stručnjaci upozoravaju kako ovaj ‘Plenkovićev zakon’ ipak ima razloga za prolazak na Ustavnom sudu.

S tim se vjerojatno ne bi složila odvjetnica iz Udruge glas poduzetnika Doroteja Juričić koja je podnoseći prijedlog kazala kako se to čini da bi se zaštitila poduzetnička prava. ”Ustavom su propisane poduzetničke slobode kao jedan od temelja ustavnog poretka RH koje se navedenim propisima krše”, kazala je Juričić stavljajući naglasak na male trgovce koji se u spornim zakonskim okvirima teško mogu organizirati, a radi čega je Zakon ocijenila diskriminatornim.

Po njoj je zakon diskriminatoran i u onom dijelu u kojem se propisuju iznimke kojima se određenim poslovnim subjektima odobrava rad nedjeljom ili blagdanima. Praksa je doista pokazala da je novi zakon u najmanju ruku konfuzan što je posebice izašlo na vidjelo usred turističke sezone kada su pojedine općine na Jadranu donosile odluke o proglašenju sajamskih dana kako bi na taj način pokušali pomoći lokalnim trgovcima da opstanu. Da građani imaju potrebe i blagdanima obavljati kupovinu bilo je vidljivo i iz prizora sa zagrebačkog Autobusnog kolodvora gdje su se ljudi ispred trgovine okupljali ne bi li obavili šoping.

Odluka neće biti jednoglasna?

Kupovina se tijekom neradnih nedjelja obavljala i na benzinskim postajama, a neke od njih počele su prodavati čak i kruh, međutim ustavni stručnjak Mato Palić još od ljetos naglašava kako su šanse da rješenje ovoga puta prođe ipak nešto veće no što je to ranije bio slučaj. Ključ priče o ocjeni sukladnosti novih odredbi po njemu leži u dvije stvar – kako će Sud ocijeniti iznimke od zabrane rada trgovine nedjeljom, odnosno hoće li ih ocijeniti diskriminatornima ili ne, te da li se zabranom rada poštivalo načelo razmjernosti. Po Paliću posao 13 sudaca neće biti lak, a ni njihova odluka neće biti jednoglasna.

Stručnjak za radno pravo Viktor Gotovac u svojem se znanstvenom radu bavio neradnom nedjeljom kao dilemom radnog prava pa je kazao kako se unatoč aktualnim modificiranim rješenjima o zabrani tu opet ponavljaju isti nedostatci koje je Ustavni sud utvrdio i ranije pa stoga drži da bi iniciranje ustavnosudskog preispitivanja suglasnosti moglo voditi ponovnom utvrđenju neustavnosti po istim osnovama.