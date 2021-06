HOĆE LI ‘MOŽEMO’ ZA ČETIRI GODINE PREUZETI VLAST U HRVATSKOJ? ‘Tek sad se vidi njihovo pravo lice koje su skrivali! Nakon Zagreba, žele zagospodariti državom!’

Autor: Daniel Radman

Iako Tomislav Tomašević još nije zasjeo u zagrebačku gradonačelničku fotelju, već se naveliko počelo raspravljati je li to odskočna daska za “Možemo” da već na idućim parlamentarnim izborima preuzme vlast u Hrvatskoj.

U tom se pravcu špekulira čak i tome tko bi mogao biti njihov(a) kandidat(kinja) za premijera – je li to možda Sandra Benčić ili je Tomašević taj koji bi trebao trebao stolovati na Markovu trgu.

Koliko ta nagađanja imaju uporište i koliko su uopće kapaciteti političke opcije “Možemo” da se iz najjače zagrebačke stranke postanu najjača hrvatska politička opcija, pokušali smo dobiti odgovore od naših političkih analitičara Karla Juraka i Tomislava Stipića.

Ne mogu preko noći preskočiti SDP

Ni jedan ni drugi nisu rekli kako vide Tomašević ili Benčić na čelu Vlade, no ipak pogledi im se razlikuju od onoga gdje vide Možemo u skorijoj budućnosti.

“Mislim da je rano govoriti još o tome, s obzirom da se tek moraju jače isprofilirati na nacionalnoj razini. Oni iza sebe imaju saborske zastupnike, i to jest način profilacije na nacionalnoj razini, ali glede ovakvog iskoraka – kao što je bio u Zagrebu – na tome moraju još poraditi. Ukupan rejting stranke nije ni izbliza kao u Zagrebu i ne vjerujem da samo tako, preko noći, mogu preskočiti SDP. Van urbanih cjelina, poput Zagreba, Splita i Rijeke, ta se biračka tijela nužno ni ne poklapaju, niti imamo dokaze da postoji igra nulte sume između SDP-a i Možemo. To je još uvijek sfera nagađanja. Mislim da je o tome vrlo rano govoriti”, kaže nam Jurak.

Dobili su protestne glasove

Osim SDP-a tu je također i Fokus kao nova opcija koja bi im mogla uzeti glasove, pogotovo onih koji su nezadovoljni postojećim strukturama. “Da se razumijemo, i u slučaju Možemo u Zagrebu i u slučaju Fokusa u Zagrebačkoj županiji najviše je bilo protestnih glasova. Ne bih se usudio tvrditi da su to ideološki glasovi kao što neke druge stranke dobivaju. Ima tu svega i ne mislim da je to loše, to je jednostavno tako”, kaže Jurak o šansama da im Fokus kao nova opcija uzme glasove.

Naravno, nameće se i pitanje kako će se najveće stranke postaviti prema Možemo. Koliko sam Plenković može utjecati na to tko će mu biti direktni rival. Pokazalo se da negativna kampanja diže popularnost nekom kandidatu, u tom kontekstu HDZ može svjesno napasti Možemo ili SDP ukoliko zapravo žele nekom dati vjetar u leđa u međusobnoj utrci na ljevici.

“Mislim da HDZ ipak ne može djelovati na potencijalno biračko tijelo SDP-a i Možemo. Na te birače ne utječe previše ono što HDZ priča, tako da mislim da HDZ neće imati neki efekt. Najveći efekt će imati – jer su pod povećalom i na poziciji moći – konkretne politike. Sada više neće u kampanji odgovarati jesu li oni nešto ili nisu, sada više nisu opozicija, nego vlast najvećem gradu u Hrvatskoj. Mislim da će stvarno ovisiti o svojim politikama i da je svakako dobro kada podrška nekoj opciji ovisi o njihovom politikama, a ne onome što se kaže ili piše”, dodaje Jurak.









Grbin će biti blag prema Možemo, no ne i svi SDP-ovci

Jasno, računice o dolasku na vlast Možemo nema bez SDP-a, a Jurak je prognozirao što možemo očekivati od ove bitke.

“Mislim da će Grbin, teško je reći za druge pojedince, imati vrlo blagu i partnersku retoriku prema Možemo, ne vidim zašto bi se to promijenilo nakon izbora. Tamo gdje je SDP napravio dobre rezultate, poput Istre, nije došao u koliziju s Možemo. Oni su zapravo zajedno razbijali te te IDS-ove strukture, poput Pazina i Pule, gdje je novi gradonačelnik – koji nije ni SDP-ovac ni Možemovac – rekao da očekuje njihovu podršku u gradskom vijeću. Dakle, imamo tu na više razina oblik savezništva, a oni bi eventualno mogli doći sukob tamo gdje postoji dugogodišnja SDP-ova vlast kojoj će trebati oporba.”

Je li izgledno da SDP, u slučaju pobjede ljevice, na državnoj razini stariji partner kao što je danas u zagrebu mlađi.

“U tu je sferu teško ulaziti. Premda se sada govori kako HDZ nema većinu u Saboru, mislim da je to bura u čaši vode. Nećemo imati nikakve izbore dvije do tri godine, to je dosta veliki period da se mnoge stvari konsolidiraju i promjene. Kad se približi vrijeme parlamentarnih izbora vidjet će se tko će s kim htjeli u koaliciju. Osobno, mislim da će Možemo odolijevati koaliciji s Možemo, kao što su i za zagrebačke izbore, što se pokazalo kao dobra odluka, a da će SDP htjeti ujediniti opoziciju. Vrlo je izgledno da bi tu mogli nastati problemi” zaključuje Jurak.









Stipić: Lice trijumfalizma skrivali uspješno su skrivali

Tomislav Stipić vrlo je skeptičan oko potencijala da Možemo preuzme vlast u Hrvatskoj. I on napominje kako će im vladanje Zagrebom biti svojevrstan test, a nije baš uvjeren da će ga položiti. Uostalom, povukao je paralelu – to što netko dobiva izbore u Zagrebu, ne mora značiti apsolutno ništa na nacionalnoj razini. I Bandić je dominirao na lokalnim izborima, a kad bi se pojavio na parlamentarnim to je bio uglavnom fijasko.

“Oni su cijelu kampanju gradili na Zagrebu, tu su dobili legitimitet na prošlim parlamentarnim izborima. Vidjeli su da su ih ljudi prihvatili, da su prepoznali njihov aktivistički pristup u politici i to je zbilja nedostajalo zagrebačkoj sceni s obzirom da su se SDP i liberalne opcije uspavale u toj priči, vjerojatno zbog Bandićevih sinekura. Oni su kroz ovu kampanju za lokalne izbore odbijali pričati o bilo kojoj drugoj varijanti osim Zagreba, dakle njima je Zagreb bio u fokusu i oni su na taj način pokazali da nisu od onih opcija – ranijih trećih – koje su porastom popularnosti u samoj javnosti trijumfalistički skočili i počeli govoriti kako će oni promijeniti Hrvatsku, a na kraju su iščezli. To se dogodilo i Laburistima i s Orahom, i na neki način i Mostom koji je ipak opstao na političkoj sceni. Međutim, odmah po pobjedi u drugom krugu, i pojedini ljudi iz Možemo postali su trijumfalistički nastrojeni što nisu bili tijekom kampanje. Ne mislim tu na Tomaševića, on je ostao s nogama na zemlji, već na ljude oko njega, pogotovo Sandru Benčić koja je u tim izjavama otišla najdalje, ali ne samo ona već i Danijela Dolenec, pa na neki način i Urša Raukar koja je potegla pitanje pročelnika bez da je provjerila smije se to zakonski ili ne. U svim tim izjavama krije se njihova namjera da nakon Zagreba ‘pokore’ Hrvatsku. Tek sada se vidjelo njihovo pravo lice, to lice trijumfalizma koje su uspješno skrivali za vrijeme kampanje i pomalo se drsko čini da još uvijek nisu preuzeli vlast u Zagrebu, a već bi gospodarili Hrvatskom”, upozorava Stipić.

Kako će na tom putu odigrati protiv SDP-a drugo je pitanje. A čini se da će nešto preuzeti od Bandića…

“Ponudili su im mjesto predsjednika Zagrebačke skupštine, meni se čini s ciljem da ih kontaminiraju. Dakle, rade isto ono što je Bandić radio sa SDP-ovim spavačima, kupi ih s nekim foteljicama i nakon toga s njima radi što ga volja. Ja to iščitavam tako, a vidjet ćemo hoće li SDP biti mudar da se tome odupre jer ako prihvate klasičnu koaliciju onda praktički prihvaćaju dijeljenje odgovornosti za neuspjehe u Zagrebu kojih će svakako biti. Zagreb je u jako teškoj financijskoj situaciji i biti će vrlo teško za Možemo i Tomaševića ispuniti sve ono što su obećali u programu jer će vidjeti da Zagreb za to nema financijskih, a sam Možemo kadrovskih kapaciteta za voditi tako veliki sustav kao Grad Zagreb.”

Onaj tko brzo dobije na popularnosti, teško je zadrži

Upitali smo i Stipića koliko je realan scenarij da na nacionalnoj razini zamjene uloge pa da tu SDP bude glavni partner, kao što je Možemo sada nada zagrebačkoj.

“Grbina se svakako nada tome da će Možemo do sljedećih parlamentarnih izbora ostati mlađi partner, da sam predsjednik SDP-a i ja bih se tome nadao. No, za SDP je ključno da zagrebačka organizacija bude spremna na idućim parlamentarnim izborima jer oni moraju povući ako SDP želi napraviti rezultat na parlamentarnim izborima. Bez jake zagrebačke organizacije SDP nema što tražiti u Hrvatskoj politici, to je svima jasno. Mislim da će im to ići u prilog neiskusnost Možemo u upravljanju ovako velikim sustavom, a drugo, politička povijest pokazuje da – ne samo u Hrvatskoj, već i u drugim europskim zemljama – da onaj tko naglo dobije na popularnosti rijetko je i zadrži. A pogotovo kad dobije priliku upravljati tako velikim sustavom. Onda zapravo svi problemi izađu na vidjelo. Ako se pokaže da Možemo nije dorastao upravljanju Gradom Zagrebom, birači će samostalno – nitko ih neće morati upozoravati – shvatiti da ako ne možete upravljati Zagrebom, onda ne možete upravljati ni Hrvatskom. I Bandić je, čini mi se, četiri puta izlazio na parlamentarne izbore. U Zagrebu je redovito dobivao, na parlamentarnim nije dobivao ništa. Zašto? Većina ljudi je vidjela da on jednostavno ne upravlja dobro Zagrebom i naravno da mu to isu honorirali, a na lokalne izbore su izlazili oni koju su njega podržavali, njegovi ljudi koji su za Bandića bili interesno vezani.”

Za kraj, Stipić je upozorio na još jedan bitan detalj.

“Ne dolaze iz jedne, nego više lijevih stranaka. Svatko tu ima svoj interes i svaki lider ima svoj osobni interes. Ako vide da Tomaševi ne želi prihvaćati sve što mu oni govore, a bit će takvih situacija, oni bi mu iznutra mogli početi okretati leđa.”