HOĆE LI BERNARDIĆ OSTATI U POLITICI? Jedna rečenica posebno je zagonetna

Parlamentarni izbori u potpunosti su ogolili sve SDP-ove slabosti, a osim što su podbacili s brojem mandata, u prvom su se planu ponovno našle sve slabosti njihova donedavnog predsjednika Davora Bernardića koji je još u izbornoj noći potvrdio da podnosi ostavku. Podnoseći ostavku Bernardić je najavio dolazak na konstituiranje Sabora, ali nije otkrio da li će aktivirati osvojeni saborski mandat. Dapače, ne znaju se ni daljnji Bernardićevi politički planovi.

”Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore”, izjavio je zagonetni Bero najavljujući daljnju brbu protiv nepravde i korupcije u hrvatskom društvu. Za tu borbu Bernardić istinski nije niti dobio priliku. SDP je preuzeo nakon Milanovićeva odlaska, sanirajući nagomilane probleme koji mu nisu niti ostavljali prostora da se nametne kao lider oporbe. I ti pokušaju nametanja uglavnom bi se uspostavljali kao nezreli i nedorasli.

Iako se većina SDP-ovaca slaže da Bero definitivno mora otići, svi oni gotovo uglas naglašavaju da se radi o dobrom i poštenom dečku. Ovaj dobar i pošten momak rodio se u Zagrebu, odrastao je na Trešnjeci, a potom i na Trnju. Završio je Tehničku školu Ruđer Bošković, nakon koje je upisao Prirodoslovno-matematički fakultet. Za razliku od dobrog dijela njegovih kolega koji su odrasli sa zlatnom žlicom u ustima, Bernardića život nije mazio. S roditeljima je živio u teškoj neimaštini, a dodatan udarac doživio je zbog ranog gubitka roditelja.

Oni koji Beru poznaju iz mladih dana opisuju kao kao ambicioznog dečka koji se već u osnovnoj školi isticao na natjecanjima iz fizike i matematike pa je bilo poosve razumljivo da postane inženjer fizike. Sa svojeg je faksa izašao kao jedan od najboljih studenata, a u političke vode ulazi čim je postao punoljetan. U SDP je naime ušao već sa 18 godina, a ubrzo se aktivira u stranačkom Forumu mladih, posebice u zagrebačkom ogranku koji ga je doveo do toga da postane predsjednik Foruma mladih Hrvatske. Na toj se poziciji zadržao pet godina, a u sabornicu prvi put ulazi kao zamjena za Milana Bandića koji je zatim izbačen iz stranke.

Njegovo izbacivanje rezultiralo je time da mladi Bernardić postane šef zagrebačkog SDP-a, s te pozicije dogurao je sve do čela najveće oporbene stranke. Trebao je to biti vrhunac njegove stranačke karijere. Međutim, ni tu ga okolnosti nisu mazile. Od samog starta pratila ga je stigma Bandićeva učenika, koji se okružio Zlatkom Komadinom i Rajkom Ostojićem. I danas u SDP-u smatraju da je Bernardić bio njihov pijun te da zapravo niti jednu odluku nije donio samostalno, a to se kažu reflektiralo i na rezultate izbora.

SDP je početkom 2018. godine presudom Visokog trgovačkog suda bio primoran platiti gotovo deset milijuna kuna iz Bandićeve kampanje koje se odvijala 2009. godine. Dug je uspio naplatiti bivši SDP-ovac Slobodan Ljubičić s kojim je stranka uspjela dogovoriti obročnu otplatu na šest godina, a Bernardiću su pak već tada zamjerali fotografiranja s Bandićem na rođendanskoj fešti Dalibora Bastaleca, vijećnika iz Svetog Ivana Zeline koji je usput rečeno član Bandićeve stranke.

Kritizirali su Bernardića zbog njegove nespretne retorike mnogi, a neki od kritičara odlučlili su napustiti SDP pa je tako iz stranke izašla Milanka Opačić. Otišao je i Mirando Mrsić, Zdravko Ronko, Bojan Glavašević pa i notorni Tomislav Saucha. No kritike su ostale, a skupa s njima i prve priče o Berinu odlasku koje su uslijedile nakon lokalnih izbora 2017. godine na kojima se SDP susreo s prvim problemima, posebice u Zagrebu.

Na glas je tada Berin odlazak potraživao Ranko Ostojić. Nije ga štedio ni Peđa Grbin koji je s pozicije potpredsjednika zatražio da se o Bernardiću kao predsjedniku glasa na Predsjedništvu, ali i na Glavnom odboru. To je glasanje Bernardić preživio. Preživio je Bernardić i peticiju kojom je većina saborskog Kluba zastupnika tražila njegov odlazak i nove unutarstranačke izbore, a kritičare je uz potporu Glavnog odbora uspio suspendirati pa su tako na marginama završili Grbin, Siniša Hajdaš Dončić, Mihael Zmajlović i Vedran Babić.

U narednom su periodu uslijedili europski, a zatim i predsjednički izbori nakon kojih se činilo da se SDP oporavio. Sve je to Bernardiću dalo lažni vjetar u leđa pa je na stranačke liste za Sabor ugurao svoje, uglavnom neprepoznatljive kadrove, sklapajući Restart koaliciju, koja je u konačnici prekinula njegove snove o tome da bi mogao biti premijer. Bernardić doista završava političku karijeru bez da ju je uopće i počeo, a njegovi SDP-ovci, i njegovi kritičari sada dobivaju priliku pokazati što to doista znaju i umiju bez njega.