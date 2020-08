HGSS-ovci PROGOVORILI O SVOJEM ‘POSLU’: Otkrili su nam imena glavnih pomoćnika, bez čega nikada ne idu na teren te razbili ‘mit o Česima’

Autor: Dnevno/M.V.

Lokalni i nacionalni stožeri civilne zaštite, liječnici i medicinsko osoblje, epidemiolozi i brojni drugi, postali su fokus javnosti tijekom epidemijskih mjeseci, no malo ljudi zna da je teret epidemije u jednu ruku pao i na ionako zatrpanu ekipu Hrvatske gorske službe za spašavanje (HGSS).

“HGSS je jedna od operativnih snaga sustava Civilne zaštite i kao takva je na raspolaganju u situacijama prirodnih katastrofa kao što su potresi, poplave i sl. Vrlo smo prilagodljivi i rado svoju opremu i znanje stavljamo u službu potrebitih. Tako je bilo i za vrijeme potresa u Zagrebu, poplava u Slavoniji i BiH. Moralno smo odgovorni staviti se na raspolaganje kada se za to ukaže potreba. I za vrijeme pandemije smo kolegama iz drugih žurnih službi pomagali u dostavi lijekova, namirnica i zaštitnih sredstava zdravstvenim ustanovama. Na primjer, za vrijeme pandemije spašavatelji Stanice Split „utrošili“ su preko 8 600 sati volonterskog rada na pomoći stožerima civilne zaštite grada i županije”, govore za Dnevno.

Uz to, njihova pomoć zatrebala je i brojnim planinarima i šetačima diljem Hrvatske, no u ljetnim mjesecima češće su akcije na priobalnim brdima. Ipak, kažu, teško je generalizirati po tom pitanju.

“Zimi se akcije uglavnom događaju na skijalištima (Sljeme, Platak gdje imamo dežurne ekipe) Učki, Velebitu, Medvednici i Gorskom Kotaru dok su ljeti češće akcije na priobalnim brdima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske i Slavoniji najčešće su pak akcije potraga za domaćim stanovništvom”, govore.

Posebno teška akcija spašavanja ove godine ona je za Poljakom na Biokovu, za kojim traje i više od 20 dana.

“Potrage mogu trajati od nekoliko sati do nekoliko tjedana. Bitno je spomenuti da nikada ne prekidamo potrage već ih radimo smanjenim intenzitetom. Konkretno nakon 20 dana potrage na Biokovu u kojoj je sudjelovalo preko 400 spašavatelja potraga je nastavljena smanjenim intenzitetom. Prikupljaju se novi tragovi, analizira se sve učinjeno, ponovno se pregledavaju na tisuće fotografija u cilju pronalaska i najmanjeg traga koji nam može ukazati na sudbinu osobe koju tražimo”, ističu.

Ipak, ova potraga nije jedina koja će definitivno ostati upamćena po opsežnosti i trajanju. Nakon toliko vremena, truda i uložene snage i opreme, HGSS-ovcima troškovi potrage nisu ni na pameti, ljudski život je neprocjenjiv, tvrde.

“Pojedine potrage su trajale i 20-tak dana. Recimo da svake godine imamo jednu potragu koja traje preko 10 dana. Nikad se nismo vodili financijskim aspektom kod spašavanja. Naša zadaća je pomoći jer je to javna potreba. Svaki život je jedinstven i neponovljiv i samim time nema cijenu. U tom smislu da razbijemo i mit da većinom spašavamo strance. U 85 % slučajeva spašavamo domaće stanovništvo, a od 15% spašavanja stranaca tek nekoliko akcija je pokrenuto zaista zbog nepromišljenosti”, tvrde.

U potragama im nerijetko svoju uigranu i profesionalnu njušku pomoći, pružaju i psi tragači. Njih, tvrde, bira Komisija za potrage i lavine koja pse odabire iz provjerenih legla. Takva su nerijetko ona koja već generacijama imaju pse s izraženim karakteristikama potrebnim za obuku u području traganja za živim i mrtvim osobama.

“Trenutno brojimo 63 K9 potražna tima (vodič i pas) od čega je 31 licenciran te oni imaju pravo izlaziti u potražne akcije. Obučavamo air scent pse kao i maintrail pse. I jedni i drugi jako su važni u potragama s obzirom na svoje sposobnosti, brzinu i karakteristike njuha mogu zamijeniti i do 25 ljudi na terenu“, smatraju.

“Psi od trenutka kada ih se uzme u obuku žive sa svojim vodičima koji ih treniraju. Svakog mjeseca održavaju se treninzi komisije gdje instruktori vodiče i pse uče raznim tehnikama pretraživanja ovisno o vrsti psa. Koristimo Border colie, belgijske ovčare – Malionis, hrvatske, njemačke i australske ovčare, Pse svetog Huberta… Što se tiče imena, neki od naših četveronožnih prijatelja su: Baltazar, Jazzy, Thor, Borg, Monkey, Draco, Adi, Armi, Bepo, Mali, Bongo, Bony, Casper, Dharma, Felissa, Warp, Vip, Thomas, Tau, Tanda, Spock, Roky, Quick, Omar, Max, Manna…”, dodaju.

Tisuće srca stoji iza akronima HGSS

Broj HGSS akcija u razdoblju od 20 godina u vidnom je porastu, a u posljednjih desetak godina udesetorostručila se posjeta hrvatskim planinskim rijekama, a kroz rafting, kanjoning, povećane su i druge sportsko-turističke i rekreacijske aktivnosti. Kako bi spriječili najgore scenarije, HGSS provodi preventivne programe, ali i izrađuje zemljovide, signalizacije na stazama i slično.

“Zbog toga smo bili prisiljeni povećati pokrivenost područja Hrvatske ekipama/stanicama HGSS-a kako bi brže pomogli stanovnicima”, tvrde pa objašnjavaju kako na području Hrvatske trenutno djeluje 25 temeljnih ustrojstvenih jedinica Stanica i 40 manjih (Ispostave).

U svima njima djeluje oko tisuću, kako tvrde, “visoko motiviranih kolega” čija je motivacija ujedno i njihova najveća snaga. No većina njih, HGSS-u se pridružila volonterski. Uz to, oni se svi bave svojim zanimanjima kojima si osiguravaju egzistenciju.

“Nažalost volonterizam nije još uvijek dovoljno cijenjen u Hrvatskoj. Voljeli bi kada bi poslodavci bili ponosni na to što među svojim radnicima imaju i spašavatelje. Naši članovi prvenstveno se moraju pobrinuti za svoju i egzistenciju svoje obitelji”, tvrde.

“Na obali dosta ljudi radi u turizmu i nisu u mogućnosti tijekom ljeta sudjelovati u akcijama. Članovi koji su na svojim radnim mjestima u ključnim proizvodnim procesima lišeni su „luksuza“ da sudjeluju u svakoj akciji. Stoga u stanicama imamo od 20 do 100 volontera s obzirom na područje djelovanja i specifičnosti područja kako bi imali dovoljan broj ljudi koji će u svakom momentu moći otići u akciju spašavanja i odraditi je sigurno i brzo”, objašnjavaju.

“Imali smo situacije gdje su maši članovi na svojim vjenčanjima pitali hoće li i oni ići u akciju, do onih da su kolegi baš po završetku akcije javili da mu je supruga upravo rodila dijete. To dovoljno govori koliko se odričemo privatnog života zbog naše konstantne želje da pomognemo onima kojima smo potrebni”, nastavljaju.

Članstvo u HGSS-u ostvaruje se kroz ustrojstvene oblike – Stanice HGSS-a. U Stanici se postaje članom nakon što kandidata predlože dva gorska spašavatelja, a na osnovu potreba Stanice, te uz priloženu liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti i pisanu izjavu kandidata da dragovoljno želi postati član HGSS-a te većinskom odlukom o prijemu donesenom putem glasovanja u kojemu sudjeluju svi redovni članovi iz te Stanice, stoji na službenoj stranici službe.

Nadalje, navode, osnovni kriteriji za primanje u članstvo HGSS-a punoljetnost je i mentalno i tjelesno zdravlje. Pristupnik se uz to mora dragovoljno opredijeliti da će svoje vrijeme besplatno posvetiti spašavanju ljudskih života, a prednost prilikom odabira člana imat će oni koji su registrirani članovi nekog od planinarskih, penjačkih, alpinističkih, speleoloških i drugih društava ili klubova u Hrvatskom planinarskom savezu (HPS) te se ističu svojom aktivnošću, sposobnošću rada u timu, iskustvom, postignutim rezultatima i perspektivnošću.

Naposljetku, svaki HGSS-ovac kroz svoje članstvo u drugim udrugama, klubovima ili kroz svoj suradnički status treba se iskazati kao moralna i odgovorna osoba, motivirana za pomaganje ljudima.

“Većini Hgss-ovaca se u momentu dostizanja zavidnog nivoa spremnosti u pojedinim aktivnostima (alpinizam, penjanje, speleologija) negdje pojavi pitanje može li to i praktično iskoristiti za dobrobit zajednice. HGSS je za takve osobe poput kluba u kojem mogu svoje znanje i sposobnosti staviti u službu onih kojima je potrebna. Onog trena kada odrade prvu akciju spašavanja više nema dileme da je odluka bila ispravna”, objašnjavaju.

“Osjećaj spašavanja nečijeg života najuzvišenija je emocija kojom se hranimo i koja nas tjera da budemo još bolji. U jednu ruku smo i egoisti u potrazi za tim osjećajem. Svojevrsni smo ovisnici o osjećaju pomaganja i radi sebe i radi onih kojima pomažemo. Zaista je lijepo sresti nekog koga smo spasili, prisjetiti se akcije i biti zadovoljni što je sve sretno završilo”, tvrde.

Volonteri HGSS-a poprilično su dobar presjek društva. Tu su mehaničari, zidari, konobari, vatrogasci, liječnici, profesori, dizajneri, arhitekti, pisci, tete u vrtiću, kuhari, domari, informatičari, moreplovci, skijaški učitelji….

“Upravo ta šarena skupina ljudi ujedinjenih u isti cilj, najveća je snaga HGSS-a. Svi smo tu iz svojih pobuda, svi dobrovoljno i to je ono što nas razlikuje od ostalih žurnih službi. U akcije idemo zato što želimo pomoći, nemamo radno vrijeme, naknadu, plaću. Samo zadovoljstvo pomaganjem drugima”, tvrde.

Dakako, svi oni shvaćaju da se upuštaju u ponekad i opasne situacije.

“Ono čime se bavimo je izuzetno opasno. Letimo helikopterima, visimo s litica, ulazimo kilometrima pod zemlju, ronimo rijekama i morem… Svaka akcija kao i svako područje na kojem radimo nosi svoje rizike. Naš „posao“ je te rizike svesti na najmanju moguću tj. prihvatljivu mjeru. Samo jedan krivi korak, krivo ukopčana spravica ili karabiner nekoga mogu koštati života. Ponosni smo na činjenicu da u 70 godina do sada nismo imali ni jedan smrtni slučaj člana HGSS-a u akcijama spašavanja. To dovoljno govori o kolikoj razini spremnosti se radi u našim akcijama spašavanja”, ističu.

“Najteže akcije su one kada usprkos svoj volji i želji izostane pozitivan rezultat ili sretan kraj. Naš najveći neprijatelj je vrijeme s kojim se uvijek utrkujemo. Ono neumoljivo ide, a naš zadatak je pokušati ga preduhitriti i na što brži, bolji i efikasniji način pružiti pomoć. Ponekad nam to zbog težine ozljeda ili okolnosti ne ide za rukom i tada analiziramo svaki korak, propitkujemo se, želimo mu doskočiti… Nije lako pronaći tijelo osobe i transportirati ga u podnožje planine. Ipak i kod nesretnih akcija zahvalni smo što smo barem mogli donijeti mir i utjehu obitelji”, tvrde.

No, tjelesno i logistički zahtjevne akcije mogu se i razlikovati. Posebno ako uključuju zračnu podršku.

“Logistički gledano najkompleksnije su akcije spašavanja u jamama. Speleološke akcije spašavanja mogu potrajati i po nekoliko dana i iziskuju visoku razinu tehničkog znanja, organizacije, komunikacije, opreme.. Helikopterske akcije su pak najrizičnije jer osim spašavatelja u akciji sudjeluje i helikopter, ponekad samo nekoliko metara udaljen elisama od stijene. No, piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva su bez lažne skromnosti, vrhunski profesionalci bez kojih bi naše akcije bile kudikamo teže i napornije. Teško je i nabrojati koliko ljudi je uspješno preživjelo zahvaljujući toj homogenoj suradnji HGSS-a i HRZ-a. Posebno atraktivne, tehničke akcije, događaju se i u 350 metara visokoj stijeni Anića kuka u NP Paklenica”, navode.

“Možemo reći i da su planine zbog svoje izoliranosti i vremena potrebnog da ih se ispenje najizazovnije. Gorja u priobalju oskudijevaju drvećem, hladom i izvorima pitke vode što često nepripremljene izletnike dovodi u opasnost bilo da se radi o gubljenju ili dehidraciji. Transport unesrećenih može potrajati i nekoliko sati pogotovo pridodamo li tome i loše vrijeme (vjetar, kiša, grmljavina)”, dodaju.

Iz tog razloga, svaka akcija treba biti pomno promišljena i dobro organizirana. Posebice po pitanju pružanja liječničke pomoći u uvjetima koji su daleko od onih, u recimo bolnici.

“Nastojimo da svaka stanica ima članove medicinske struke kako bi nam održavali znanje pružanja prve pomoći na visokom nivou. Medicina je kruna svega što radimo. Nema koristi od vrhunskog alpinista ili planinara ako ne mogu osobi pružiti prvu pomoć. Pomažemo na područjima gdje druge službe ne mogu pristupiti i tu nema kompromisa. Ne možemo si dopustiti da netko umre jer mi nešto ne znamo. Kroz svoje školovanje prolazimo obuke BTLS i ITLS vanbolničkog liječenja. Upravo HGSS je nositelj ITLS licence za Hrvatsku s kojom obučavamo svoje članove ali i treće osobe o pravilnim postupcima zbrinjavanja unesrećenih osoba”, pojašnjavaju.

“Prvi smo u Hrvatskoj izveli uspješno oživljavanje automatskim vanjskim defibrilatorom. U 70 godina nitko koga smo živog stavili na nosila nam nije preminuo što je svojevrstan raritet u službama spašavanja u svijetu”, ističu.

Ako na temelju svega povoga niste zaključili da su HGSS-ovci poprilično prilagodljiva skupina, spomenut ćemo hrvatsku birokraciju. Ona ne štedi nikoga pa ni službu koja spašava ljudske živote u nezamislivim uvjetima.

“Kao služba smo vrlo prilagodljivi i često improviziramo na licu mjesta, no postoje situacije kada se zbog zakonskih i pravnih akata moraju ispoštovati određene procedure. To se pogotovo odnosi na akcije u blizini državne granice ili kada idemo u pomoć kolegama iz susjednih zemalja. Uvođenjem GDPR-a imali smo pojedinih problema u prikupljanju podataka o unesrećenima, pogotovo stranaca. S vremenom i edukacijom sve je manje takvih situacija”, zaključuju.

No, kako bi uopće mogli uskočiti u pomoć, HGSS-ovci za svojim pojasom i u svom ruksaku moraju biti opremljeni najvažnijom opremom, no što oni smatraju najvažniji iznenadit će vas.

“Za obavljanje naše djelatnosti koja je propisana i zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja potrebno je dosta sredstava. Od izgradnje i održavanja prostorija, voznog parka, opreme koja se mijenja svakih 5 godina, vježbi, tečajeva, akcija spašavanja. Za sve to naravno treba novaca. No najbolja „oprema“ i najveća vrijednost HGSS-a su visoko motivirani volonteri koji za svoj rad u HGSS-u ne traže ni naknadu ni plaću. Uz sav novac, vozila i objekte bez ljudi koji će odraditi akciju sve pada u vodu”, govore nam.

Čini se kako HGSS okuplja genijalne ljude, koji, osim što su profesionalni i hrabri, znaju biti i poprilično duhoviti. Pod reflektor javnosti tako su prije par godina došli oni koji vode Twitter profil službe za spašavanje. Nekako u isto vrijeme pojavio se mit o Česima.

“Gledajući unatrag to je više medijski konstruiran mit zbog nekoliko akcija koje su se dogodile na obali. Taj mit jest i nije daleko od istine. I danas kada ga pokušavamo razbiti netko nas odmah demantira

svojim postupcima. Istina je da se dosta ljudi kreće planinama u neadekvatnoj obući poput sandala, šlapa, japanki. No bitno je istaknuti i da se češće ljudi pogube ili dehidriraju nego ozlijede zbog neadekvatne obuće. S vremenom su „japanke na Velebitu i Biokovu“ postale sinonim za sve one koji nepripremljeni i neopremljeni krenu u prirodu”, ističu.

Kako bi sve manje Čeha, Hrvata, Slovenaca i drugih u japankama krenulo na put koji će ih u konačnici odvesti do HGSS-a, ova služba jednak napor kao i na terenu ulaže i u preventivno djelovanje, no unatoč tome događaju se opasne situacije. Kako bi takvih situacija bilo što manje, otkrili su nam što ih najviše ljuti.

“Ono što nas najčešće ljuti je činjenica da su se dosta akcija moglo izbjeći da su izletnici poslušali naše savjete i ponijeli samo jednu bocu vode više sa sobom ili da su se malo bolje pripremili za izlet. Nerijetko se dogodi da imamo po nekoliko akcija dnevno i u tim situacijama moramo raditi svojevrsnu trijažu. Potrebno je rasporediti nekoliko timova na tri različite lokacije i svim silama se trudimo svakom ukazati pomoć na najbolji način. Tada bi voljeli da su izletnici malo bolje promislili kako bi u situacijama kada je zaista nekome ugrožen život ili zdravlje mogli poslati sve raspoložive ljude i resurse u akciju spašavanja nasuprot cjepkanju u manje timove. Usprkos kontinuiranim upozorenjima, savjetima i preporukama uvijek će biti onih koji precijene sebe, podcijene planinu. No zbog toga je i osnovana naša služba da i tim ljudima kao i svim ostalima pružimo neodgodivu pomoć na nepristupačnom terenu”, zaključuju.