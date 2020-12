HEROINA HRVATSKE DESNICE! Bruna Esih priprema veliki povratak?

Godinu koja je za nama obilježili su parlamentarni izbori koji su na političku scenu iznjedrili neka nova lica, no dok se nova lica tek profiliraju kroz sabornicu, hrvatska javnost i birači neka su stara lica otpravili iz Sabora.

U skupinu onih koji se u Saboru više ne mogu ni čuti ni vidjeti spada i heroina hrvatske desnice Bruna Esih. Na srpanjskim parlamentarnim izborima Esih je nastupala sa svojim NHR-om koji je koalirao sa HSP-om i Generacijom obnove, no gužva na desnom spektru ostavila je njenu opciju bez značajnijeg rezultata pa i bez ijednoga mandata. Iako su mnogi bivšoj zastupnici Esih zamjerili to što se nije priklonila Domovinskom pokretu i Suverenistima te tako sudjelovala u ujedinjenju desnice, ona je izjavljivala kako se u toj opciji nije pronašla.

Nije se Esih pred kraj svojeg mandata uspjevala pronaći niti sa bivšim prijateljem Zlatkom Hasanbegovićem. Dvojac se rastao u neugodnom tonu nakon europskih izbora na kojima nisu uspjeli osvojiti niti jedan mandat, i tada se ova stranka kritizirala zbog toga što je odbijala ujedinjenje na desnom spektru, no Esih je ostala dosljedna. Jedno se vrijeme oko svojeg političkog angažmana sastajala sa bivšim šefom HDZ-a Tomislavom Karamarkom, no niti to nije polučilo nikakav rezultat. Nakon parlamentarnih izbora Esih je zadržala poziciju predsjednice svoje stranke, a premda se povukla iz javnosti navodno od politike ne odustaje pa bi ona mogla biti jedno od iznenađenja na zagrebačkim lokalnim izborima, dok na one splitske navodno izlazi njen kolega, osebujni gradski vijećnik Martin Pauk.