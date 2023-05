HERCEGOVINA OSTAJE MILANOVIĆEVA! Plenković u kampanji po Mostaru: To bi mu mogao biti prvi poraz

Autor: Iva Međugorac

Otkako je stigao na Pantovčak predsjednik Zoran Milanović prošao je intrigantnu političku transformaciju te stasao u neformalnog vođu hrvatske desnice nagrizajući pri tome tradicionalne utvrde HDZ-a. Tako se transformirani predsjednik uspio zbližiti s generalima i braniteljima koji su protiv njega u premijerskom mandatu dizalu bune, ušao je pod kožu dijela konzervativnih birača u Hrvatskoj, a posebno snažno Milanovićeve riječi u posljednje vrijeme odjekuju susjednom Bosnom i Hercegovinom što i ne čudi kada se zna da se predsjednik strastveno i bez dlake na jeziku zauzeo za prava hrvatskog naroda u ovoj zemlji.

I Čović i Rojs uz Milanovića

Da je Milanović državnik kakvog nije bilo još od Tuđmanove ere i to ponajviše radi borbe za Hrvate u BiH u više je navrata isticao osebujni general Ljubo Ćesić Rojs s kojim Milanović svojedobno i jest posjetio ovu državu. Posebno srdačno Milanovića se posljednje vrijeme dočekivalo u Hercegovini gdje predsjednik ima status nacionalnog heroja.





Ne samo da je predsjednik Republike koji svako malo isprovocira bošnjačku političku elitu ušao pod kožu Hercegovcima već se on uspio zbližiti i sa prvim čovjekom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, na što u Predsjedništvu HDZ-a ne gledaju s oduševljenjem. Prema tom zbližavanju posebno su kritični oni bliski premijeru Plenkoviću koji je jedno vrijeme razmišljao da Čovića ukloni sa čela HDZ-a u susjednoj BIH te da se na njegovu poziciju instalira pomirljivi mostarski gradonačelnik Kordić.

Taj scenarij još se nije odigrao, ali je razumljivo da HDZ-ovcima u Hrvatskoj ne ide u prilog Milanovićeva popularnost u Hercegovini koja je oduvijek bila naklonjena HDZ-u. Teško da će se u Bosni i Hercegovini taj trend promijeniti kada su u pitanju parlamentarni izbori, tvrdi naš dobro upućeni sugovornik te naglašava da u takozvanoj 11.izbornoj jedinici HDZ i dalje može računati na svoje zastupnike, s tim da bi HDZ u ovom kraju eventualno mogao ugroziti Nino Raspudić.

Desnica Hercegovini nema koga ponuditi

”Ni to nije dovoljno ozbiljno, na desnici ne postoji nitko tko bi mogao ugroziti HDZ u dijaspori, ili barem za sada nema nikoga, a na ljevici ionako to neće ni pokušavati. Plenković to zna, i on će to sigurno iskoristiti i okrenuti u svoju korist. Situacija je za HDZ kritična samo za predsjedničke izbore, i tu se nemaju čemu nadati. Ti predsjednički izbori mogli bi im biti prvi poraz u Hercegovini. Koga god stavili kao svojeg predsjedničkog kandidata teško da će moći nadmašiti Milanovića. Njega u Hercegovini obožavaju” komentira naš sugovornik odbacujući mogućnost stajanja u redovima na biralištima kao što je to bio slučaj za predsjedničke izbore na kojima je s bivšim predsjednikom Ivom Josipovićem snage odmjeravala bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

”Atmosfera je tada bila znatno drugačija i tu je bila jasna podjela na lijeve i desne, Hercegovina je uvijek desna. Tu nema dvojbe, dvojbeno je samo koliko je doista Grabar-Kitarović bila desno. U to doba naš HDZ u BiH mobilizirao je birače, veliki posao na terenu odradio je Milijan Brkić to sada ne treba očekivati ni na parlamentarnim, ni na predsjedničkim izborima na kojima ovako precizna podjela na lijeve i desne niti neće biti izražena”, smatra naš sugovornik dodajući da je Plenković brz obzira na Milanovićevu buku puno napravio za Hrvate u BIH.

Schmidt demantirao teorije









”Milanović puno priča, ali je primjerice ušutio na Nato summitu, iako je tvrdio da će se boriti za Hrvate u BIH blokirajući ulazak Finske i Švedske u tu organizaciju, a Plenković to odrađuje tiho i diplomatski”, smatra naš sugovornik. Teze o Plenkovićevom diplomatskom utjecaju mogle bi se dovesti u pitanje nakon što se javno oglasio visoki međunarodni predstavnik Christian Schmidt koji je odbacio navode da je hrvatski premijer utjecao na donošenje odluka kojima je deblokirao Federaciju BIH navodeći da o tome i u Hrvatskoj postoje različita gledanja vodećih političara.

”Za razliku od Dodika on sa mnom razgovara. To je točno. Odluče koje donesem, donosim isključivo sam”, rekao je Schmidt tu razgovoru za Bosanskohercegovačku radioteleviziju. Time je ujedno objasnio kako zapravo nije intervenirao u izborne propise i procedure imenovanja vlasti pod utjecajem premijera Plenkovića kao što se to vjerovalo, pripisujući pri tome ove odluke premijerovim diplomatsko-lobističkim moćima.

Takve moći Plenković možda doista niti nema no zato je tijekom nedavnog posjeta Mostaru gdje je prisustvovao na Međunarodnom sajmu gospodarstva oko sebe skupio moćnu ekipu. Premijer je tijekom tog posjeta kazao da će uskoro započeti plinsko povezivanje BIH prema LNG terminalu u Omišlju što je ipak protumačeno kao dio kampanje koja bi za vladajuće bez obzira na sav Plenkovićev angažman na predsjedničkim izborima ipak na području Hercegovine mogla biti neizvjesna.